Почему горячая вода в Казани дорожает летом при неизменном тарифе?

«Реальное время» разбиралось в резком росте платежей за горячую воду, которым так возмущаются казанцы, и этой причиной, как утверждают представители компетентных органов и управляющих компаний, стали незаконные приемы экономии, которые практикуют некоторые жильцы. В нашем материале — о схеме расчетов, в которой нашлась лазейка для злоупотреблений, «вредных» полотенцесушителях, отдаленных последствиях оптимизации теплосетей и скрытой угрозе управляющим компаниям, которую таит в себе важное правительственное постановление.

Как помыться из полотенцесушителя?



— Уважаемые соседи, обратите внимание на последние платежки по горячей воде, — написала жительница Дербышек в чате своего дома. — У нас за последние два месяца сумма выросла до 3 тысяч рублей при том же расходе. Тариф при этом в платежках стоит прежний. По факту нам могут выставить любую стоимость горячей воды.

Женщина недоумевает: если тариф не поменялся, то почему тогда летом, вопреки логике, подогрев одного кубометра воды не подешевел, а вырос в цене почти на сто рублей по отношению к зимней стоимости. В таком же недоумении находятся многие наши читатели — они обращаются в редакцию и жалуются, что, вопреки законам физики, зимой, когда и вода холоднее, и теплопотери в трубах меньше, летом их на горячей воде «нагревают» значительно больше.

— У нас в республике большинство многоквартирных домов оборудовано индивидуальными тепловыми пунктами, то есть подогрев воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется в доме, и расчеты за нее осуществляются с жильцами в соответствии с требованиями «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ N354, — прокомментировала «Реальному времени» эту ситуацию замначальника Госжилинспекции Татарстана Светлана Загидуллина.

По ее словам, в отопительный период из показаний домового прибора учета тепла вычитают нормативное количество тепла, которое идет на подогрев горячей воды и оплачивается по соответствующей статье: «То тепло, которое поступает в жилые дома летом, расходуется на подогрев воды и на отопление ванных комнат, где летом остаются горячие полотенцесушители, но из его стоимости не вычитается стоимость тепла, которое «ушло в полотенцесушители» — все оплачивается по статье «ГВС».

Получается, что обогреваются ванные комнаты во всех квартирах, а платят за это только те жильцы, которые пользуются горячей водой. Они платят и за всех, кто в отъезде, например, живет все лето на дачах, и за тех, кто установил в квартире электробойлеры и честно подает нулевые показания счетчиков ГВС.

Получается, что обогреваются ванные комнаты во всех квартирах, а платят за это только те жильцы, которые пользуются горячей водой. realnoevremya.ru

Кубометр пишем — остальное в уме, а учтем по зиме

Но оплата ГВС «за того парня» в пределах стоимости расхода тепла на полотенцесушители, как выяснилось, не идет ни в какое сравнение с хитростями других «парней», придумавших еще один рецепт экономии на оплате ГВС за счет соседей.

— На днях ко мне на прием пришли жители такого дома, где резко выросли платежи за горячую воду, — рассказал «Реальному времени» гендиректор УК «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов. — И мы стали разбираться, в чем тут дело. А дело оказалось в том, что некоторые жильцы сообразили, что зимой, когда действует норматив, за нагрев одного кубометра воды они платят меньше, чем летом, и стали подавать заниженные показания счетчиков. То есть реально израсходовали 3-4 кубометра, а пишут, что всего один или вовсе сдают нулевые показания, планируя все остальное «списать» после начала отопительного сезона. При этом в доме расход горячей воды не уменьшается, и всю ее надо нагреть. Значит тепла потребляется больше, а его расход делится на меньшее количество кубометров воды, и вода резко «дорожает».

По словам руководителя УК, проблему удастся решить в домах, где есть активные жители:



— Мы с активистами создаем комиссию, приходим в такие квартиры, где потребление горячей воды нулевое или близкое к нулевому, и снимаем реальные показания. Если нас дважды не допускают в квартиру, оформляем это актом и далее начисляем плату за ГВС уже по нормативу, а соседи подтверждают, что в этой квартире люди живут и горячую воду потребляют.

По словам руководителя УК, проблему удастся решить в домах, где есть активные жители. realnoevremya.ru

Но если соседи хитрецов инертны или не хотят портить с ними отношения, то у них один выход — платить летом за себя и «за того парня».

Экономия, которая вышла жильцам боком

Согласно письму Министерства строительства и ЖКХ РФ от 22 марта 2017 г. №9268-ОО/04, «независимо от наличия коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в системе горячего водоснабжения многоквартирного дома, независимо от системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) (открытая или закрытая), а также независимо от периода времени года (отопительный или неотопительный), количество тепловой энергии, использованной на подогрев воды, определяется по установленным в предусмотренном законодательством порядке нормативам расхода тепловой энергии на подогрев воды для целей горячего водоснабжения».

Из этого письма напрашивается вывод, что никаких летних «плавающих тарифов» на ГВС, которые устанавливают УК, которые делят расход тепла на количество кубометров подогретой воды и таким образом ежемесячно устанавливают каждый месяц разную «цену» куба, быть не должно. Но «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которые жилищники и надзорные органы нередко для краткости именуют «Правилами № 354», гласят, что «в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную услугу осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса (или ресурсов), использованного в течение расчетного периода при производстве и предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее — использованный при производстве коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс». А ИТП (индивидуальные тепловые пункты), на которые большинство казанских домов перевели после того, как в 2014 году в Казани заработала программа по оптимизации теплоснабжения, а по сути, программа по сворачиванию централизованной системы ГВС в целях экономии энергетиков на их содержании и ремонте, как раз и есть то самое домовое оборудование, которое к централизованному ГВС отношения не имеет.

Но если соседи хитрецов инертны или не хотят портить с ними отношения, то у них один выход — платить летом за себя и «за того парня». realnoevremya.ru

ИТП — оборудование, входящее в состав общего имущества МКД, со всеми вытекающими из этого факта разорительными для жильцов последствиями, о которых продвигавшие ИТП в массы «оптимизаторы» в свое время скромно умолчали. И экономия энергетиков больно ударила по карману потребителей ЖКУ: неизменные в течение года нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды для целей ГВС для случая с ИТП не писаны.

Впрочем, ситуация может измениться. Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.12.2022 N2499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов», не позднее 1 января 2024 года должен быть завершен переход к единым на территории субъекта РФ нормативам потребления коммунальных услуг, и субъекты РФ должны утвердить норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

«В летние месяцы количество потребляемой в квартирах горячей воды минимально»

«Реальное время» обратилось за разъяснениями о причинах отсутствия единого и общепонятного круглогодичного тарифа на ГВС в АО «Татэнерго» и в республиканский Комитет по тарифам. Мы также попросили эти организации рассказать, будет ли введен норматив, о котором говорится в правительственном постановлении №2499.

— В жилых домах, где присутствует самостоятельное производство горячей воды с использованием оборудования (бойлер ГВС), входящего в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, которые учитывают общий объем поставленной в дом тепловой энергии на отопление и ГВС суммарно, — сообщили нам в «Татэнерго». — Согласно Правилам №354 в период отопительного сезона, когда потребляется тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение, объем тепловой энергии, затрачиваемой на подогрев воды, определяется исходя из объема использованной в доме горячей воды и норматива расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды. Объем использованной в доме горячей воды рассчитывается как сумма объемов использованной горячей воды: по показаниям индивидуальных (квартирных) приборов учета, по нормативам потребления горячей воды в квартирах, где нет индивидуальных приборов учета горячей воды, с учетом объема использованной горячей воды на общедомовые нужды. В летний период, когда общедомовой прибор учета тепловой энергии фиксирует фактическое потребление тепловой энергии только на производство горячей воды, объем энергии, затрачиваемой на подогрев 1 кубического метра воды, принимается согласно показаниям общедомового прибора учета и объема потребленной потребителем горячей воды.

предоставлено Юлией Ивановой/realnoevremya.ru (архив))

В «Татэнерго» также пояснили, что «в летние месяцы, как правило, количество потребляемой в квартирах горячей воды минимально (население выезжает на дачи, в деревню к родственникам, отправляется в отпуск на места отдыха), и удельное количество энергии на производство 1 кубического метра воды возрастает за счет необходимости круглосуточного прогрева внутридомовых инженерных сетей и полотенцесушителей для обеспечения отопления ванных комнат и соблюдения качества горячей воды».

Ответ Комитета по тарифам РТ будет опубликован по получении.



«Если примут нормативы, разница ляжет на УК»

Кроме того, в АО «Татэнерго» ответили на вопрос издания о том, проводится ли какая-либо подготовка к реализации Постановления Правительства РФ от 29.12.2022 N2499 и если да, то какой, по мнению «Татэнерго», может быть установлен норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды:

— Постановление Правительства ОФ от 29.12.2022 №2499 вносит изменения в нормативные акты по установлению и определению нормативов потребления коммунальных услуг касательно установления предельного периода, в течение которого уполномоченным органом исполнительной власти должны быть установлены нормативы. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан является Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, который приказом от 26.10.2017 №189/0 утвердил нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Нормативы на подогрев холодной воды в РТ действуют с 1 декабря 2017 года.

По мнению АО «Татэнерго», норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды должен рассчитываться уполномоченным органом «исходя из фактических затрат потребления тепловой энергии на производство горячей воды по показаниям общедомового учета».

По мнению АО «Татэнерго», норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды должен рассчитываться уполномоченным органом «исходя из фактических затрат потребления тепловой энергии на производство горячей воды по показаниям общедомового учета». realnoevremya.ru (архив)

Однако если в итоге будет все-таки установлен единый экономически обоснованный тариф на подогрев воды для нужд ГВС, а пункт Правил №354, исключающий расчеты за ГВС по нормативу в домах с ИТП, изменен или отменен, то головная боль появится уже у управляющих компаний.



— Разница между стоимостью реально потребленного количества тепловой энергии на нагрев горячей воды в доме и стоимостью горячей воды, учтенной жильцами при подаче показаний квартирных счетчиков, если они эти показания станут искажать, ляжет на УК. А у нас не так уж много возможностей гасить эти убытки: на счет компании поступают лишь плата за обслуживание дома — услуги дворников, уборщиц, управление МКД. Это, по сути, наша зарплата — лишних денег у компании нет, — отметил Нияз Гиниятов.