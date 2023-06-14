«Мы столько не мылись!»: казанцам выставили «астрономические» счета за горячую воду

После скандала управляющая компания «Экопарк Дубрава» признала ошибку и обещала сделать перерасчет

В редакцию «Реального времени» обратились жители дома №6а с улицы Абубакира Терегулова в Казани. Управляющая компания «Экопарк Дубрава» насчитала им за потребленную в мае горячую воду от 3 до 8 тысяч рублей. Привычные к высоким платежам в отопительный период и к тому, что после отключения отопления суммы в счетах-фактурах падают, обладатели квартир обеспокоились. В УК им объявили, что начисления неверны, пообещали произвести перерасчет в сторону понижения, но как и почему возникла ошибка — объяснить не смогли. Подробнее о том, как у двух жильцов одной квартиры за месяц «утекли» 40 ванн кипятка, резком подорожании горячей воды в отдельно взятом доме, и о том, как «нагревают» конечного потребителя летом, — в нашем материале.

40 ванн кипятка



«К сожалению, только получив счет за май, я задалась вопросом, почему в нем такие высокие начисления за горячую воду», — рассказала «Реальному времени» жительница дома №6а по улице Терегулова Юлия Иванова. Она обнаружила, что, если верить этому документу, выходит, что вдвоем с дочерью за месяц они вылили 12 кубометров горячей воды и 11 холодной:

— Стали разбираться. Припомнили, что одно время действительно сливали воду из горячего крана, потому что сначала из него шла холодная. Но не столько же! Кран открытым мы не забывали, бачок унитаза не тек, прорывов труб не было. Куда же делось такое количество воды?



Юлия обнаружила, что, если верить документу, вдвоем с дочерью за месяц они вылили 12 кубометров горячей и 11 холодной воды. Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Если перевести якобы израсходованную двумя женщинами воду в полноценные 170-сантиметровые ванны, то выходит, что в мае они приняли 40 ванн из кипятка и еще 36 холодных. Ну или в общей сложности 76 теплых.

— Мы столько не мылись! — уверяет Иванова, которая уже посмотрела счета за воду за предыдущие месяцы, и обнаружила, что уже оплатила огромное количество непринятых ванн в предыдущие месяцы. К примеру, когда в марте ее дочь уезжала на целый месяц, она в одиночку, согласно счетчику, спустила в канализацию 10 кубометров только горячей воды.

Женщина провела эксперимент — сняла показания счетчиков дважды с интервалом в 4 дня, не меняя при этом режима расходования воды. Исходя из этих данных она рассчитала ориентировочный месячный расход: получилось, что за месяц они вдвоем с дочерью тратят максимум 5,4 кубометра горячей воды и 8,5 холодной.

После этого она пошла с заявлением о перерасчете в управляющую компанию — и оказалось, что она не одинока, расходы воды, которой хватило бы на регулярную помывку бегемота, обнаружились в платежках многих ее соседей.

«В феврале в квартире никого не было, а по счетчику — 8 кубов, кто там мылся — барабашка?» — сетует Замира С. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Юлией Ивановой

Водяной барабашка и «разгоняющиеся» счетчики

— Мы живем вдвоем с мамой, хотя в квартире зарегистрированы и другие родственники, — рассказала еще одна жительница дома Замира С. — В феврале мы ездили в санаторий, в квартире никого не было. А согласно счетчику, мы израсходовали 8 кубометров горячей воды, и пришлось за них заплатить. Кто там мылся — барабашка? Разбираться в УК я тогда не пошла — подумала, что ничего не докажу. А в марте поменяла водосчетчики на новые, хотя по нормам до замены или поверки оставалось несколько лет. И показания после этого уменьшились на треть, хотя воду мы расходовали в том же режиме, что и раньше. А у моих соседей, которые тоже живут вдвоем, расход горячей воды растет прямо на глазах: месяц назад был 7 кубов, а в мае уже 9, а ведь потребление у них не меняется. Может, с нашими счетчиками проделывают какие-то фокусы, что они так разгоняются?

Доказать, что на их счетчики кто-то зловредно воздействует, жильцы не могут, как, впрочем, и убедиться в обратном.

— Счетчики принадлежат нам, устанавливаются и проходят поверку за наш счет, но находятся они не в квартирах, а в отдельном запертом на замок помещении, — говорит Юлия Иванова. — Чтобы просто попасть в него и снять показания, надо обращаться к консьержке. Если бы счетчик стоял в квартире, я бы точно знала, что к нему никто не прикасается. А кто тут имеет к нему доступ — неизвестно.

«Если бы счетчик стоял в квартире, я бы точно знала, что к нему никто не прикасается», — говорит женщина. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Юлией Ивановой

Тарифы не менялись, а горячая вода подорожала

Возмущенным жильцам в управляющей компании вначале доказывали, что рост платы за горячую воду вполне обоснован: согласно действующим нормативам, в отличие от отопительного периода летом тариф рассчитывается, исходя из количества тепловой энергии, которая поступает в дом и расходуется на нагрев в теплообменнике холодной воды до нормативной температуры для подачи в систему горячего водоснабжения.

Затем вникли в суть жалоб и признали, что тариф на подогрев воды для системы горячего водоснабжения был завышен из-за «некорректной подачи показаний ОДПУ (общедомового прибора учета)». Пообещали, что «выявленные ошибки в показаниях будут учтены и перерасчет по указанной услуге будет отражен в счетах-фактурах за июнь 2023 г.»

В управляющей компании признали, что тариф на подогрев воды для системы горячего водоснабжения был завышен и пообещали сделать перерасчет. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Юлией Ивановой

— Тарифы на тепловую энергию не менялись, а, чтобы понять причину больших сумм в счетах-фактурах, жильцам надо прийти к нам, потому что разбираться надо в каждом конкретном случае, — ответил «Реальному времени» на вопрос о том, почему у обитателей дома №6а расход горячей воды вырос до нереальных значений, главный инженер УК «Экопарк Дубрава» Марс Мустакимов.

Когда формула не работает

— Мы платим не только за каждый литр потребленной воды, но и за его циркуляцию в системе, которая необходима, чтобы вода оставалась горячей, — объяснил «Реальному времени» причину летнего роста стоимости нагрева воды для нужд горячего водоснабжения председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застела. — В летнее время водоразбор становится меньше, а циркуляция усиливается — и потери тепла на нагрев одного и того же количества воды увеличиваются.

— Но ведь если вспомнить, что на нагрев одного грамма воды на один градус требуется одна калория, получается нонсенс: летом вода в системе холодного водоснабжения теплее, чем зимой, значит, и на ее подогрев летом должно уходить меньше калорий? — засомневался корреспондент.



— Разница температуры воды в 5—10 градусов по сравнению с зимней при подсчете затрат тепла на результат влияет не так значительно, как усиление циркуляции воды в системе, — подтвердил Михаил Застела ранее сказанное Марсом Мустакимовым, по словам которого в системе расчетов за ЖКУ «нет такого понятия как расход воды на нагрев на несколько градусов — вода нагревается до 65 градусов, и температура холодной воды при этом не замеряется и не учитывается».

«Ищите утечку»

На вопрос же, откуда на водосчетчиках берутся цифры, несообразные с реальным потреблением, Михаил Застела ответить затруднился и лишь напомнил, что из слабо капающего крана за сутки утекает 3 больших ведра воды, а один текущий бачок может «перекачать» в канализацию суточный расход всего дома:

— Тут либо инопланетяне вмешались, либо надо искать утечку в квартире — после счетчика, хотя бы самую малую, — пошутил он и добавил, что, уезжая надолго, самое разумное — перекрыть водяные вентили, расположенные до счетчиков и гарантированно «обезводить» квартиру.