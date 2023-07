День в истории: создали прообраз ФБР, провели первую сессию Верховного Совета ТАССР

Чем примечательна дата 26 июля?

26 июля был организован Союз художников ТАССР, началась первая сессия Верховного Совета республики, в небо поднялся первый советский пассажирский самолет, была создана организация, позднее получившая название ФБР. Родились академик Алмаз Юлдашев, бывший помощник президента РТ Ринат Касимов, музыкант Мик Джаггер, актриса Хелен Миррен. Умерли актриса Эвита Перон, писатель Николай Носов, поэтесса и переводчик Ариадна Эфрон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Двое во главе — Мухаметов и Динмухаметов

26 июля 1926 года в Чистополе родился академик Российской и Международной академий аграрного образования Алмаз Юлдашев. Его отец Кияметдин, поэт, был репрессирован в 1937 году. После КАИ Алмаз Юлдашев работал конструктором, начальником смены, ведущим конструктором завода №708 в Казани, после стал ассистентом кафедры «Тракторы и автомобили» Казанского СХИ, совмещая позже с работой в Казанском техническом училище механизации сельского хозяйства. В 1962—1987-м заведовал упомянутой кафедрой. Также он один из авторов «Русско-татарского словаря технических терминов».

26 июля 1935 года в Казани на конференции художников Татарии был организован Союз художников республики. Его возглавил Петр Дульский, искусствовед, преподаватель казанских вузов, исследователь архитектурно-художественного облика Казани. Также он работал в журнале «Казанский музейный вестник» и «Казанский библиофил» (он был посвящен книгам и современной графике).

26 июля 1938 года в клубе имени Менжинского началась первая сессия Верховного Совета ТАССР. Ее председателем стал секретарь Татарского обкома ВКП(б) по пропаганде Самат Мухаметов. В республику он приехал после работы в Мариуполе, Лисичанске, Артемовске. При этом главой президиума стал Галей Динмухаметов, формально в республике было двоевластие с большим количеством полномочий у Динмухаметова. В 1942-м Мухаметов скончался от туберкулеза.

Первый советский самолет

26 июля 1925 года в небо поднялся первый советский пассажирский самолет К-1, разработанный в бюро Константина Калинина за два года. В декабре его передали обществу «Добролет», он стал обслуживать воздушные линии из Москвы, до начала тридцатых годов налетав 190 часов.

26 июля 1976 года умер писатель Николай Носов. Известный по детским рассказам, приключениям Незнайки и повестям типа «Витя Малеев в школе и дома», в последние годы он выпустил сатирический сборник, написал несколько автобиографических произведений: «Повесть о моем друге Игоре», «Тайна на дне колодца» — второе было опубликовано уже после его смерти.

Основали то самое Бюро

26 июля 1908 года по инициативе генерального прокурора США Чарльза Джозефа Бонапарта было создано Бюро расследований. В 1932-м его переименовали в Бюро расследований Соединенных Штатов, потом объединили с Бюро запрета (которое занималось «сухим законом») под названием Отдел расследований. А в 1935-м это уже Федеральное бюро расследований, директором которого стал Эдгар Гувер.

26 июля 1943 года в британском городе Дартфорде родился будущий вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер. Недоучившись в Лондонской школе экономики и политических наук, активно занялся пением. В 1958 году Джаггер стал участником группы Little Boy Blue & The Blue Boys, в которой познакомился с будущим коллегой по «роллингам» Китом Ричардсом. Помимо альбомов коллектива, выпустил четыре сольника и снялся в нескольких фильмах — к примеру, в «Искусстве ограбления», сыграв роль арт-дилера.