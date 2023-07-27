В Закамье продают мотель, кафе и придорожный сервис владельцев сети АЗС «Протон»

Последние активы обанкротившихся фирм братьев Нуртдиновых выставили на аукцион за долги банку «Зенит»

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта сервиса «Яндекс.Карты»

Как выяснило «Реальное время», в Актанышском районе Татарстана продают несколько объектов придорожного бизнеса фирм-банкротов Рената и Ильшата Нуртдиновых — владельцев известной в Восточном Закамье сети АЗС «Протон». Речь идет о мотеле Safar, кафе, топливо-раздаточном комплексе и другой недвижимости, находящихся в залоге у банка «Зенит». Еще в прошлом году кредитная организация взыскала с компании полмиллиарда рублей долгов сразу по трем займам. Однако на сегодня сумма задолженности удвоилась. Подробности — в материале «Реального времени».

Мотель Safar на М-7 пустили с молотка

Одним из объектов ООО «Протон», выставленных на торги, оказался мотель Safar на 1130-м километре трассы М-7 «Волга» в Поисевском сельском поселении Актанышского района республики. Гостиницу реализуют единым лотом с кафе, АЗС, другой инфраструктурой топливно-заправочного комплекса и землей. Начальная стоимость — 74,8 млн рублей.

Так, в комплект лота вошли: три нежилых здания — одно площадью 115,8 кв. м (мечеть), второе площадью 263,7 кв. м (кафе) и третье площадью 804,4 кв. м (мотель); пять топливно-раздаточных колонок «Дженерал Пампс»; навес над заправочной площадкой; резервуарный парк; информационная стела; котельная с дизель-генераторной установкой; два земельных участка общей площадью чуть более 2,1 га.



скриншот realnoevremya.ru сайта 2gis.ru

Что касается второго лота стоимостью 84,8 млн рублей, его объекты расположены на 1166-м километре автодороги М-7 «Волга» в Старобайсаровском поселении того же района. Это крупный действующий топливозаправочный комплекс, куда входят АЗС, кафе-ресторан и стоянка для 150 большегрузов. Он расположен в 119 км от Набережных Челнов.

Комплекс построили в 2015 году, он рассчитан на все виды топлива. Сейчас работает под брендом «Протон», а ранее — под марками «ЛУКОЙЛ», «Газпром». На его территории также есть мечеть.



Заявки на участие в аукционах принимали с 3 по 8 июля, а начало подачи ценовых предложений ожидается 11 августа.

Это крупный действующий топливозаправочный комплекс, куда входят АЗС, кафе-ресторан и стоянка для 150 большегрузов. скриншот realnoevremya.ru сайта zenit.ru

Как «протоновские» компании влезли в кредиты на миллиард рублей

В сентябре прошлого года к делу по иску банка «Зенит» против ООО «Протон 116» привлекли еще несколько компаний, зарегистрированных в Актанышском и Сармановском районах. Исковые требования по трем кредитным договорам составили 519,6 миллиона рублей. Фирма «Протон 116» оформляла займы в банке «Девон-Кредит» (вошел в банковскую группу «Зенит», — прим. ред.), задолженность в полном объеме заемщик обязался вернуть через год после получения транша. Деньги компания брала на пополнение оборотных средств, финансирование производственных затрат и расчеты с поставщиками — по ставке 14% годовых. В случае просрочки начислялась неустойка в размере 28% по одному договору и 22% — по другому.

К июню 2021 года задолженность с учетом неустойки за нарушение уплаты долга и процентов составила уже 245,5 миллиона рублей. Поручителями по кредитам привлекли «одноименные» компании ООО «Протон-А» и ООО «Протон», а долги перешли «Зениту». При этом в общей сложности компании набрали кредитов на сумму более миллиарда рублей.

Средства перевели фирмам «Протон-А» и «Протон» несколькими траншами — первая компания получила 760 миллионов, вторая — 260 миллионов. По требованию кредитной организации в 2021-м они были объявлены банкротами. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск в полном объеме.

скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

Прошлогодний крах

«Протон» и аффилированные ему компании со схожими названиями учредили братья Ренат и Ильшат Нуртдиновы. Ренат Нуртдинов также руководил тремя фирмами: ООО «Протон-116» (хранение нефти и продуктов ее переработки в БСИ, что в Набережных Челнах), ООО «Протон-Н» (гостиничный бизнес в расположенном рядом с автоградом Сармановском районе) и ООО «Протон-А» (ресторанный бизнес в Актанышском районе). Ильшат Нуртдинов руководит ООО «Сафар» (грузовая компания в Сармановском районе).

Компания «Протон 116», с которой банк «Зенит» пытался взыскать полмиллиарда, не вела деятельности с 2020 года: в 2021-м ее выручка со 113 тысяч рублей упала до нуля, как и прибыль. Зато «Протон-Н» показывал неплохие обороты, закрыв пандемийный 2020-й с выручкой в 46,7 миллиона рублей и прибылью в 4,2 миллиона. «Протон-А» была еще успешнее, ее обороты в 2016—2017 годах достигали планки почти в 1,5 миллиарда рублей, но потом стали снижаться.

скриншот realnoevremya.ru с сайта сервиса «Яндекс.Карты»

Причина, по которой «Зенит» пытался взыскать деньги с «Протона 116», в том, что остальные фирмы летом 2022 года потерпели крах. ООО «Протон» признали банкротом в июле того года, сама же компания братьев Нуртдиновых показывала с 2017 по 2019-й обороты в 130—150 миллионов рублей и прибыль в 60 миллионов. В 2020-м прибыль рухнула в 3 раза, а в 2021-м вышла в ноль.

Полноценно функционирующей оставалась лишь та самая гостиница Safar, чья выручка тоже падала с 22 млн рублей в 2019-м до 5,1 млн в 2020—2021-м, а прибыль составляла всего 28 тысяч рублей. Компания являлась одной из самых молодых — была запущена лишь в 2017 году. Однако, несмотря на это, в прошлом году на ней уже висели долги на 3,8 млн рублей.

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