Бывший росгвардеец из Казани дошел Верховного суда России, решая квартирный вопрос

Александра Атареева сняли с очереди на жилье перед выходом на пенсию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», казанец Александр Атареев несколько месяцев отстаивает свои права, пытаясь добиться от Росгвардии выплат на улучшение жилищных условий. При этом мужчина уже уволился из войск национальной гвардии. Как и многие военные, Атареев с 2011 года, пока служил, стоял в очереди на получение жилья либо единовременной выплаты, но так и не дождался решения вопроса. По заверениям Александра, перед выходом на пенсию его сняли с очереди без объяснения причин. Подробности — в материале.

«Меня поставили в очередь на получение выплаты, зная, что у меня ипотека»

Как рассказал «Реальному времени» Александр Атареев, работая в Росгвардии, он встал в очередь на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий 12 лет назад. По словам мужчины, в управлении знали, что у него уже была ипотека. Собеседник издания говорит, что претендовать на выплату он мог, так как прослужил более 10 лет.

— В 2021 году я должен был уйти на пенсию из Росгвардии, и в этот момент меня сняли с очереди. Сказали, что в выплате или жилье я уже не нуждаюсь. Сослались на то, что у меня есть ипотека. Но ведь это не моя частная собственность, я за нее все еще плачу. Осталось 5 лет, — объясняет Атареев.

По его словам, раньше даже при наличии коммерческой ипотеки сотрудникам Росгвардии выдавали выплату на жилье, но потом все резко прекратилось. Он утверждает, что многих его коллег также начали снимать с очереди. Атареев добавляет, если бы даже он остался работать в органах, его все равно лишили бы этого права. Многим его товарищам, которые продолжали свою работу в управлении, выплату отменили, уверяет он.

— Обращался я также в мэрию Казани, но конкретного ответа оттуда не получил. Просто отвертелись. В судах Росгвардия тоже настаивает на своем, что мне уже ничего не полагается. Очередь была военная. На момент увольнения я в очереди на получение был второй или третий по счету. Мне должны были предоставить выплату на 30 квадратных метров, — рассказывает Атареев.

По словам Александра, в Росгвардии ему не объяснили причины такого решения. Раньше всем выдавали разные суммы выплат в зависимости от условий и количества членов семьи. Не добившись разъяснений, Атареев подал в суд на Росгвардию, чтобы добиться положенных, как он считает, выплат.



«Реальное время» также обратилось в Росгвардию с просьбой разъяснить, с чем связано решение снять Атареева с очереди на жилье. Запрос издания в пресс-службе ведомства приняли в работу, комментарий будет опубликован по получении.

«К сожалению, сотрудник полиции не стал обжаловать отказ, что превратилось в прецедент»

Как рассказал «Реальному времени» адвокат Атареева Сергей Давлетшин, по 247-му закону сотрудник силовых структур, проработавший там 10 лет, может рассчитывать на квартиру от государства либо получить единовременную выплату на улучшение жилищных условий. По словам Давлетшина, парадокс истории Александра заключается в том, что в 2008 году он оформил ипотеку на квартиру сроком до 2029 года. В очередь в качестве нуждающегося он встал в 2011 году. Как поясняет юрист, до 2021 года считалось нормальным, что у сотрудника существует ипотечная квартира, заем на которую был взят до вступления в очередь в качестве нуждающегося. Но в один прекрасный момент, по словам юриста, Атареева и других пенсионеров Росгвардии лишили права на выплату и сняли с очереди.

— Мы попытались это решение оспорить через суд, опираясь на 247-й закон. Вместе с ним мы выставили иск Росгвардии, чтобы суд присудил ему эту выплату. Но в Татарстане суды по таким вопросам очень специфические. Они опираются на уже сложившуюся практику. А она заключается в следующем: в 2020 году сотрудника МВД сняли с очереди в качестве нуждающегося. Верховным судом Татарстана было установлено, что у него есть другое имущество, не относящееся к ипотеке. Это важный момент. Позже Вахитовский суд обязал МВД восстановить этого сотрудника в качестве нуждающегося. Но Апелляционный суд пересмотрел это решение и отказал в удовлетворении исковых требований. К сожалению, сотрудник полиции не стал обжаловать отказ, что превратилось в прецедент. Он позволяет сотрудникам силовых структур снимать с очереди на квартиру своих работников, у кого есть ипотечное жилье, даже если оно взято до вступления в очередь, — поясняет Давлетшин.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Адвокат говорит, что первую инстанцию они проиграли в Вахитовском суде Казани. Как уверяет Давлетшин, там даже не стали слушать аргументы истца. Обратились в Верховный суд Татарстана, но здесь им отказали. Далее подали апелляцию в Самарский суд, дело рассматривали долго и в конечном итоге жалобу Александра Атареева оставили без удовлетворения. Дошли до Верховного суда России, но и здесь им отказали, потому что все доказательства были рассмотрены предыдущими инстанциями.

— Мы сдаваться не стали и подали решение на обжалование. Жалобу мы подали председателю Верховного суда России. А по закону он вправе не согласиться с вынесенным решением. В отличие от Самарского суда, решение Верховного суда обязательно к исполнению, — рассказывает юрист.

Сергей Давлетшни добавляет, что в судах представители Росгвардии апеллируют к делу 2020 года, ссылаясь на него как на прецедент. На него же ориентируются и суды. Адвокат уверен: чтобы этот прецедент сломать, нужен результат в Верховном суде России.

— В 99% случаях, когда принимается решение в первой инстанции, все остальные суды просто берут и переписывают постановление по делу. Это общая практика. То же самое бывает и в Верховном суде России. Так происходит, когда судья не хочет разбираться в делах граждан. Потому что туда поступают сотни тысяч жалоб, а судей всего 100. Понятно, что колоссальная нагрузка, и поэтому они выносят отказ. Но самое главное — идти до конца и проходить как можно больше инстанций, которые есть, — заключил Сергей Давлетшин.

«Добиться положительного результата не получится»

Сложившуюся ситуацию Александра Атареева прокомментировал председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана Михаил Застела. Как говорит эксперт, такие инциденты происходят не так часто, и с подобными примерами он в своей практике сталкивался крайне редко. Но все же разъяснил, как устроена очередь на жилье для сотрудников силовых структур.

— Военная очередь существует для тех, кто служит. Если человек, пока служит, получил квартиру, то значит, она у него остается. Я абсолютно уверен, что добиться положительного результата не получится. Если бы он был уволен по причине получения увечья при службе, то тогда это был бы другой вопрос. Я четко знаю, что у военных своя очередь, они строят свое жилье — это отдельный мир, — высказался Михаил Застела.

Как силовики и правоохранители отстаивают жилищные права

Судебные тяжбы по вопросу жилья сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов на самом деле происходят часто. В 2019 году «Реальное время» рассказывало, как прапорщик МВД республики в отставке Ильсур Хайрутдинов пытался добиться выплат на жилье. Тогда его семью, как и Атареева, исключили из очереди на улучшение жилищных условий.

В эту очередь он встал еще в 1997 году, до получения квартиры он вместе с женой и двумя детьми жил на 18 квадратных метрах общежития Казанского педколледжа — с одной кухней и санузлом на этаж. В 2019 году ему говорили, что все, кто встал в очередь в 2012 году, железно в сентябре получат, якобы выделено 500 млн рублей. Но когда в ноябре 2019 года прошла торжественная раздача тех самых выплат, семьи Хайрутдинова в списках не оказалось. Оказалось, что их оттуда исключили.

Тогда Ильсур Хайрутдинов обратился с иском в Вахитовский суд Казани. При поддержке представителя Ассоциации военных юристов РФ Руслана Федорова он потребовал: признать незаконными решение Центральной жилищной комиссии МВД по республике от 5 июня 2019 года и действия министра Артема Хохорина, что утвердил это решение; устранить нарушения прав и восстановить семью в очереди.

realnoevremya.ru/(архив)

В МВД же ответили на претензии следующим образом: Хайрутдинов умышленно ухудшил жилищные условия и скрыл это от начальства с целью незаконного получения жилья. Злой умысел полицейские чиновники в 2019-м разглядели в том, что 10 лет назад прапорщик, схоронив отца, унаследовал его дом в 40 квадратных метров с участком в селе Буинского района и вскоре подарил его своей взрослой дочери. А сам с женой и сыном так и остался жить на 18 «квадратах» в уже приватизированном помещении здания, с которого сняли статус общежития.

Этих доводов оказалось вполне достаточно для суда, чтобы отказать Хайрутдинову в его требованиях. Решение тогда было обжаловано.

В 2018-м с МВД Татарстана судился бывший сотрудник отдела вневедомственной охраны Зеленодольска Салахиев. Учетное дело этого очередника странным образом пропало, и восстановиться в очереди на получение единовременной выплаты помогла лишь Фемида. Однако право на очередь — не гарантия получения благ. ЦЖК отказалась вносить Салахиева в список получателей выплаты, ссылаясь на неполноту и недостоверность его документов. Добиться отмены этого решения ветеран не смог.





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