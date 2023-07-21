Какие новички в «Рубине», «Нефтехимике» и «КАМАЗе»

Внук Макаревича, сын известного тренера

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ФК «Рубин»/t.me

Завтра, 22 июля, матчем в «Черкизово» с местным «Локомотивом», казанский «Рубин» откроет сезон 2022/23 года, когда он вернулся в РФПЛ, спустя один сезон. В первой лиге уже стартовали два других представителя татарстанского футбола — «Нефтехимик» и «КАМАЗ». Во второй лиге готовится стартовать «Рубин-2». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает об этих футбольных событиях.

Смотрите, кто вернулся

Вернуться в высший свет сразу же после падения, дело сложное. «Рубин» задачу возвращения в Премьер-лигу выполнил, а его «обидчик» в сезоне 2020/21 ФК «Уфа», наоборот, свалился во вторую лигу, претерпевшую очередные революционные изменения, о которых необходимо будет рассказать в дальнейшем.

В истории Советского Союза подобное произошло один раз, когда в 1986 году из высшей лиги вылетали одесский «Черноморец» и «Торпедо» из Кутаиси, а год спустя «Черноморец» вернулся в «вышку», а «Торпедо» свалилось во вторую лигу. В целом же тогда существовали такие варианты, что команды могли стартовать в чемпионате, уже имея «в запасе» несколько очков, поскольку тогда коллективы «строились» вдолгую, тренеры и костяк футболистов работали по несколько лет, и прекрасно осознавали, что долги надо отдавать. «Помог» ты в прошлом сезоне кому-то с очками, осталась та команда в одной с тобой лиге, значит, отдаст в нынешнем сезоне, никуда не денется. Футбол в первую очередь и заменял во времена СССР столь модное ныне букмекерство.

Уже в чемпионате России ситуация повторилась трижды. Вначале в 1998 году, когда неудачники прошлого сезона — «Локомотив» из Нижнего Новгорода вернулся в первую лигу, а челнинский «КАМАЗ» «упал» во вторую. Затем в 2001-м недавние неудачники высшей лиги завершили предыдущий сезон диаметрально по-разному: «Уралан» из Элисты вернулся в «вышку», а нижегородские железнодорожники свалились во второй дивизион. Наконец, в 2017 году было два неудачника прошлого сезона, но затем московское «Динамо» было со щитом, а саранская «Мордовия» — на щите, упав во вторую лигу.

«Рубин» задачу возвращения в Премьер-лигу выполнил. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Балтийцы» тоже в числе возвращенцев

Второй новичок — калининградская «Балтика» вернулась в Премьер-лигу спустя 25 лет, и уже хотя бы поэтому заслуживает небольшого внимания к себе и со стороны российских болельщиков, а не только со стороны обезумевшего в конец польского правительства. В прошлые годы выступления в высшем футбольном свете России команду возглавлял незабвенный Леонид Ткаченко, который и сейчас, при приближении к 70-летнему юбилею, находится в тренерском штабе. Возглавляет команду Сергей Игнашевич (забавно, но в октябре 2021 года он признавался лучшим тренером месяца в чемпионате ФНЛ вместе с экс-наставником «Рубина» Юрием Уткульбаевым). Игнашевича называли одним из самых нелюдимых футболистов, давших минимальное количество интервью во время игровой карьеры, зато на тренерской должности он уже вволю наговорился. В его штабе Дмитрий Мичков, один из самых загадочных футболистов «Рубина», заключивший с ним контракт, но игравший в итоге за Хабаровск, Подольск, Нальчик, а затем в «Томи», несмотря на очередной контракт, подписанный все с тем же «Рубином».

Наконец, тренером вратарей работает воспитанник казанского футбола Глеб Пресняков, немного поигравший за профессиональную команду, а еще больше за любительский «Таро-Лайт» (команду, созданную в Казани на средства спонсоров из Сербии) и ФК «Сергиевск» из Самарской области.

Еще два футболиста из актуальных составов команд «Балтики» и «Рубина» это воспитанники осетинского футбола, выросшие в самарской «Академии»: Аслан Дудиев из «Балтики» и Алан Дзагоев из «Рубина».

«Рубин» как флагман

В день проведения Суперкубка России в Казани футболисты «Рубина» провели предсезонную встречу с болельщиками, которые смогли увидеть новую форму любимой команды. Выполненная в белых, зеленых и рубиновых цветах новая форма носит логотипы генеральных спонсоров клуба — «Нижнекамскнефтехима» и ПАО «Казаньоргсинтез», на территории которого она и была презентована.

Из ушедших главной потерей «рубиновых» перед сезоном следует признать дебютанта «Локомотива» Илью Самошникова, с противостояния с которым «Рубин» может начать новый сезон. Среди 11 потерь — два легионера, между тем среди новичков их сразу четыре. Поляк из «Спартака» Мацей Рыбус, черногорец из чемпионата Сербии Игор Вуячич, нигериец из сборной Армении Иво Угочукву, и косовар из чемпионата Словении Мирлинд Даку. Рыбус играл за сборную Польши в прошлом, Вуячич, Даку и Угочукву играют за свои сборные сейчас. Это интересные трансферы, как, впрочем, еще один, касающийся медицинского штаба. Новый доктор команды, Сергей Чегин, воспитанник Мордовского университета и сын известнейшего в России тренера по легкой атлетике Виктора Чегина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Любопытных дебютантов представил «Нефтехимик», вторая команда «Нижнекамскнефтехима». Она стартовала с победы над астраханским «Волгарем» — 2:1, причем в составе астраханцев играли экс-рубиновцы Артур Гилязетдинов, Кирилл Косарев, Денис Ткачук и экс-«нефтехимик» Даниил Кленкин. А все потому, что «Нефтехимик» уже давно существует вне татарстанской пирамиды футбола, и Казань с Нижнекамском практически не связаны. Да, Юрий Уткульбаев смог подтянуть в Казань Руслана Безрукова, Мераби Уридию, Максима Ширяева, но в обратном направлении давно никто не переходит. Вот и перед началом нынешнего сезона случилось 13 приобретений и 11 потерь, и ни одна из них не связана с «Рубином». Среди новичков — знакомый по предыдущим сезонам Денис Талалай, который вернулся в Нижнекамск, после сезона в Астрахани. Уроженец Севастополя Данила Сагуткин, имеющий опыт выступления в чемпионате ДНР. Ну а самый любопытный новичок — это бывший игрок практически всех юниорских сборных России, до 17, до 1 лет, москвич Матвей Першин.

«Осень, осень, ну давай у листьев спросим»



«Кто виноват, что ты устал? Что не нашел, чего так ждал? Все потерял, что так искал. Поднялся в небо и упал». Песни Анастасии Макаревич из группы «Лицей» и ее отчима Алексея Макаревича из группы «Воскресение». Дедушка Матвея Першина через маму является двоюродным братом Андрея Макаревича из «Машины времени» и при рождении был записан как Алексей Меерович по отцу. Но затем взял фамилию матери. Кстати, если бы кузен Андрей взял фамилию матери, то был бы Шмуйлович. Вот такие VIP-родственники у новичка «Нефтехимика», и это еще не все из перечисленных. Там есть и ведущий «Кинопанорамы» Александр Капралов, и известный спортивный журналист Наум Дымарский, и актер Рудольф Фурманов, и издатель «Дилетанта» Виталий Дымарский, и бабушка родом из Китая, и приемный дедушка из ЮАР.

Да что родственники, близкие и далекие. Какие песни! «Когда поймешь умом», «О чем поет ночная птица», «Повесил свой сюртук на спинку стула, музыкант», «Я сам из тех, кто спрятался за дверь». Их в содружестве с Евгением Маргулисом, Алексеем Романовым, Константином Никольским, сыном японского военнопленного Сергеем Кавагоэ, исполнял и соло-гитарист Алексей Макаревич, которого сменил в группе Алик Микоян внук легендарного наркома Анастаса Микояна. А внук Макаревича будет играть за «Нефтехимик», вот такое вот воскресенье из «Воскресения».

Главной потерей «Нефтехимика» стал Давид Хубаев, который 8 лет поиграл в Татарстане: 4,5 года за «Нефтехимик», а ранее еще 3,5 за «КАМАЗ». Вот «КАМАЗу»-то и насолил Хубаев в составе своей новой команды — тольяттинского «Акрона» — 2:0.

«КАМАЗ» живет в обычном режиме, перед этим сезоном команда рассталась с девятью игроками, заменив их таким же количеством новобранцев. Среди самых больших потерь — голкипер Алексей Бабаев, Амир Мохаммад, Николай Толстопятов, Даниил Шамкин, ветеран Виктор Свежов. Новичкам пока предстоит только завоевывать авторитет, хотя двоим — Артуру Анисимову и Валентину Пальцеву — просто предстоит напомнить о себе. Из новичков в Челнах рассчитывают на Даниила Родина, пришедшего из «Рубина», и это единственный футболист, который проследовал внутри татарстанского футбольного треугольника. При этом даже в Тулу из Казани отправилось в два раза больше футболистов.

Джаудат Абдуллин