День в истории: Нуриев не вернулся в СССР, Холден Колфилд поехал домой

Чем примечательна дата 16 июля?

Сегодня, 16 июля, празднуется Международный день змеи. 16 июля Зеленодольск стал райцентром, а Рудольф Нуриев — «невозвращенцем», появилась Карельская Автономная ССР, прошла премьера фильма «С широко закрытыми глазами» и была опубликована книга «Над пропастью во ржи». Родились астролог Павел Глоба, писатель Роберт Шекли, певец Григорий Лепс, актриса Виктория Тарасова, композитор Ильгам Байтиряк. Умерли певец Петр Лещенко, поэты Николай Асеев и Дмитрий Пригов, актриса Татьяна Пельтцер, певица Маргарита Суворова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Невозвращенец



16 июля 1958 года центр Юдинского района был перенесен из рабочего поселка Юдино в Зеленодольск, к тому времени уже 26 лет носивший статус города. Сам район также был переименован — в Зеленодольский. В это же время было закончено строительство дороги, связавшей город с Казанью.

Фото realnoevremya.ru

16 июля 1961 года на гастролях в Париже Рудольф Нуриев «за нарушение режима нахождения за границей» был снят с гастролей труппы Кировского театра, которая собиралась ехать в Лондон. Артист отказался возвращаться в СССР, получил заочно семь лет как изменник Родины. Всю жизнь боялся нападения или похищения со стороны КГБ. Впервые смог въехать в СССР в 1987-м: ему была дана виза на 72 часа, чтобы он мог проститься с матерью.

16 июля 1967 года в Буинском районе родился композитор Ильгам Байтиряк. В Казанской консерватории он учился у Шамиля Шарифуллина, одного из апологетов татарского фольклора. В 1995—2008 годах работал музыкальным редактором Татарского книжного издательства. Среди его сочинений — балет «Сәрвиназ», симфоническая сказка «Гульчечек», поэмы «Степь», «Весенний Кырлай», «У истока Волги».

16 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что после выхода из состава учредителей Бугульминского электронасосного завода (БЭНЗ) кипрского офшора, который поучаствовал в странных сделках на миллиарды рублей между «Новой инвестиционной группой» Сергея Жданова и БЭНЗом, через предприятие продолжили проводить разного рода соглашения — по займам, отступным, уступкам. Сначала партнер «Сиена», успев задолжать заводу более 770 млн рублей, выдал ему «фантики» с правами требований с других должников. Затем завод щедро раздал сотни миллионов рублей в офшоры и сомнительным фирмам.



Был историк — стал астролог

16 июля 1953 года в Москве родился Павел Глоба, самый известный российский астролог. По его словам, знания о звездах ему передал дед, у которого хранились профильные книги. Глоба — выпускник Московского историко-архивного института по специальности «историк-архивист», он работал в Московском городском архиве, а также был ночным сторожем. В 1980-е годы создал Авестийскую ассоциацию астрологии и Комиссию по космобиологии при Федерации гимнастики ушу СССР, в 1989 году стал ректором Астрологического института, а в 1992-м создал свой центр. Автор нескольких десятков книг.



Фото realnoevremya.ru

16 июля 1956 года Карело-Финская ССР была преобразована в автономную республику под названием Карельская Автономная ССР. Аналогичная КАССР существовала в 1936—1940 годах. Флаг РСФСР у этой республики был дополнен надписью на финском и русском языках. 13 ноября 1991 года она была преобразована в Республику Карелия.



Кубрик не дожил



16 июля 1951 года издательство Little, Brown and Company выпустило книгу «Ловец во ржи» (русский вариант перевода — «Над пропастью во ржи») Джерома Сэлинджера. История 17-летнего Холдена Колфилда стала культовой книгой, оказав серьезное влияние на культуру второй половины XX века. В России известен перевод Риты Ковалевой-Райт, которая значительно смягчила изначальную жесткость стиля автора.



16 июля 1999 года состоялась премьера фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик до нее не дожил, он скончался 7 марта того же года. В основе картины — эротическая повесть австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах», действие которой в фильме перенесено из Вены 1920-х годов на Манхэттен 1990-х. Считается, что без этой картины мы бы потом не прочитали «Пятьдесят оттенков серого».