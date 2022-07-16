«БЭНЗ» занял 3,5 миллиарда офшору и фирме-пустышке

Около 860 млн ушло бенефициару группы Сергею Жданову, 650 млн — неизвестному физлицу и 535 млн — «пустышке» с мартовской регистрацией

Как стало известно «Реальному времени», после выхода из состава учредителей Бугульминского электронасосного завода (БЭНЗ) кипрского офшора, который поучаствовал в странных сделках на миллиарды рублей между «Новой инвестиционной группой» Сергея Жданова и БЭНЗом, через предприятие продолжили проводить разного рода соглашения — по займам, отступным, уступкам. Сначала партнер «Сиена», успев задолжать заводу более 770 млн рублей, выдал ему «фантики» с правами требований с других должников. Затем завод щедро раздал сотни миллионов рублей в офшоры и сомнительным фирмам. Речь идет о займах на общую сумму в 3,5 млрд рублей при активах БЭНЗа всего на сумму 2 млрд рублей, да еще о долгах за прошлый год на 800 млн рублей. «Новая инвестиционная группа» также не вернула почти миллиард, который бугульминцы в прошлом году ей ссудили.



БЭНЗ выдал займы



Как стало известно «Реальному времени», через БЭНЗ провели ряд новых крупных сделок в интересах разных фирм. В конце июня кипрский офшор «Нью инвестмент груп холдко лимитед», который обещал выдать кредит предприятию почти на 1 млрд рублей, продал 95,85% голосующих акций ОАО «Бугульминский электронасосный завод»: они распределились между шестью российскими предприятиями и физическими лицами.

По 16,96% голосующих акций приобрели московские компании ООО «Представительство НПП «СЭМЗ», ООО «НПП Квант Союз» и ООО «Агрегат Капитал», а также бугульминское ООО «Рунако Финанс». Еще по 13,99% ценных бумаг завода отошло в пользу столичного ООО «Имикрон» и предпринимателя Сергея Жданова, владельца «Новой инвестиционной группы», которая управляла заводом последние годы. «Имикроном» владеют директор УК «Рунако» (ранее управляла БЭНЗом) и Зураб Кавтарадзе, экс-директор завода. В общей сложности новым акционерам досталось 95,82% голосующих акций предприятия.

В начале июля завод развернул активную деятельность, выдавая договоры уступки, отступных и займов самым разным компаниям, причем 7 июля прошло сразу пять подобных сделок на сотни миллионов рублей каждая.



«Имикроном» владеют директор УК «Рунако» и Зураб Кавтарадзе (на фото), экс-директор завода. Фото: bugulma.tatarstan.ru

Во-первых, прошло одобрение сделки по заключению договора о предоставлении отступного между ОАО «Бугульминский электронасосный завод» («Кредитор») и ООО «Новая инвестиционная группа» («Должник»), которая несколько лет управляла заводом через «прокладку» — фирму «Рунако». Во-вторых, прошло одобрение сделки по заключению договора уступки прав требования между ОАО «Бугульминский электронасосный завод» («Цессионарий») и ООО «Сиена». Компания «Сиена», к слову, попала в скандал с «Башкирской содовой компанией», владельцев которой — ту самую «Новую инвестиционную компанию», обвиняли в многомиллиардном выводе средств, в том числе эти огромные займы БСК выдавала БЭНЗу и «Сиене».

В-третьих, «Сиена» уступила права требования из договоров займа по девяти компаниям и физлицам (в том числе и «Бугульминского кабельного завода», которым владеет Кавтарадзе) Бугульминскому электронасосному заводу. Речь идет о сумме 717,3 млн рублей, которые якобы должны «Сиене» и которые формально когда-нибудь потом БЭНЗ может взыскать. За то, чтобы получить такой «лакомый кусочек», БЭНЗ сразу же выдает «Сиене» полную сумму долга тех девяти компаний, то есть моментально прощается с 717,3 млн рублей. При том что его активы сегодня не превышают 2 млрд рублей, выручка в 2021 году составила всего 141,6 млн, а прибыль — какие-то фантики в размере 125 тыс. рублей. Не получится заводу и взыскать нужные средства с собственных кредиторов, они должны якобы лишь 31,8 млн рублей, зато сам завод вошел в 2022 год с краткосрочным долгом в 216,5 млн рублей и долгосрочным кредитом в полмиллиарда (564,8 млн). Это значит, что либо БЭНЗ влезает в очередные долги, добывая эти 700 млн рублей, либо прощается с 35% своих активов.

Компания «Сиена» попала в скандал с «Башкирской содовой компанией», владельцев которой обвиняли в многомиллиардном выводе средств. Фото: productcenter.ru

860 млн — в офшор, 535 млн — «пустышке»

В тот же день был заключен договор о предоставлении отступного между БЭНЗом и неким ООО «Форма-Плюс» — должником завода. Интересно, что «Формой» владеет офшор Сергея Жданова «Айджи велес файнэнс лимитед». Согласно договору, должник взамен исполнения своего обязательства предоставляет кредитору в качестве отступного имущество. Но какое это имущество? Это все те же бумаги, по которым когда-нибудь БЭНЗ мог бы истребовать сумму долга, который еще четыре сторонние компании задолжали «Форме-Плюс», при этом некая фирма «Римэкс» повторяется в двух сделках. Чем она занимается непонятно, выручки не было ни разу, зато все 3 года она была убыточна.

На этот раз речь идет уже о сумме 867,9 млн рублей, которые «Форма» задолжала БЭНЗу, а стоимость бумаг, которые она щедро отдает заводу, заметно меньше (250 млн рублей), зато обязательство «Формы» после передачи договоров займа прекращается сразу на 554,4 млн рублей. Итог: завод недополучит как минимум полмиллиарда рублей.

Еще один договор отступного касается суммы 651,6 млн рублей, которую некий Антон Щетников успел задолжать БЭНЗу, в ответ он готов передать, опять же «фантики», шесть договоров займа на сумму всего 248 млн рублей. Итог: завод недополучает 400 млн рублей и, вероятно, прощается навсегда с 250 миллионами, вернуть которые ему будет явно проблематично — проще взыскать с одного, чем с шести должников.

Итог: завод недополучает 400 млн рублей и, вероятно, прощается навсегда с 250 миллионами. Фото bugulma.tatarstan.ru

По шестой сделке БЭНЗ и фирмы «Визор Капитал» (существует вообще с марта этого года, но успела как-то получить заем от завода в полмиллиарда рублей) прекращаются взаимные претензии: якобы сам завод был должен этой фирме 535 млн рублей, и та должна заводу — ровно столько же. Итог: предприятие недополучит еще полмиллиарда рублей.

Седьмая сделка самая любопытная и касается темы материала газеты «Реальное время», вышедшего в ноябре 2021 года. Тогда «Бугульминский электронасосный завод» выдал крупный заем в размере 868 млн рублей московской фирме «Новая инвестиционная группа» (НИГ) Сергея Жданова. Кредит был оформлен под 7% годовых со сроком возврата — 1 год. Сделку должны были закрыть до 31 декабря. Тогда же компания «Нью инвестмент груп холдко лимитед» (New Investment Group Holdco Limited), которая ныне распродала все акции завода, но в то время владевшая 93,78% БЭНЗа, пообещала в тот же срок внести 930 млн рублей на счета завода, и, судя по росту капитала в 2022 году, сразу 950 млн рублей действительно внесла. А вот НИГ Жданова долг вернула не полностью, она должна БЭНЗу 650 млн рублей. 7 июля стороны заключили договор отступного, по которому НИГ передала права требования с вышеупомянутого Щетникова на 250 млн рублей, таким образом 400 млн рублей группа еще должна, а вероятность взыскать 250 млн рублей заводом, прямо скажем, невелика.

Тогда «Бугульминский электронасосный завод» выдал крупный заем в сумме 868 млн рублей московской фирме «Новая инвестиционная группа» Сергея Жданова. Фото: new-ig.ru

Суммы займов, выданных БЭНЗом, в разы превышают его активы

Если суммировать те займы, которые БЭНЗ неожиданно раздал разным организациям и людям, получится почти 3,5 млрд рублей, и львиная доля их выдана в этом году. При том что активы на начало 2022 года у завода не превышали и 2 млрд рублей, как минимум 1 млрд рублей ему пришлось бы взять на это в кредит. Таким образом, БЭНЗ мог к настоящему моменту остаться и без активов, и еще задолжав 1,8 млрд рублей (учитывая долг на начало 2022 года в сумме 781 млн рублей краткосрочных и долгосрочных займов). В чем состояла выгода такой раздачи займов — не совсем понятно. Обычно такие финансовые взаимные потоки фиксируются уже в арбитражных судах и фигурируют в обвинениях, вроде обвинений башкирских властей в адрес владельцев БСК по «выводу из компании миллиардов рублей». А это обычно ведет к банкротству.

Остается добавить, что НИГ, ранее ярко демонстрирующий участие в БЭНЗе как часть портфельных инвестиций по «повышению капитализации путем улучшения их операционной деятельности и увеличения доходности» — сегодня просто убрал плашку со своего сайта, ранее переводящую пользователя на сайт УК «Рунако», оттуда пропала же и ранее член совета директоров НИГ, главный бухгалтер БЭНЗа Эльза Бадыкова. Сайта «Рунако» больше нет. Как нет и официального сайта Бугульминского завода, который был под «зонтиком» «Рунако». Сама УК формально еще жива, вот только стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020 составляла минус 44,447 млн рублей, а к началу 2022 года — минус 33,8 млн рублей.

Не сказать чтобы у «Новой инвестиционной группы» дела шли настолько плохо, чтобы ей понадобилось 868 млн рублей и в прошлом году. В отличие от БЭНЗа чистая прибыль группы в 2020 году составила 55,7 млн рублей, хотя год спустя упала до 17,5 млн. Но у НИГ и ранее висели долгосрочные займы на 3,8 млрд рублей и краткосрочные — на 4,75 млрд. Теперь же компания Сергея Жданова должна 5,2 млрд рублей по долгосрочным кредитам и еще 2,6 млрд — по краткосрочным. Итого: почти 8 млрд рублей.