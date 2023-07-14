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Поэту и министру юстиции: в Лядском саду возложили цветы к памятнику Державину

13:47, 14.07.2023 3
Поэту и министру юстиции: в Лядском саду возложили цветы к памятнику Державину
Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня в России отмечается 280-летие со дня рождения великого русского поэта и выдающегося государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. В Казани в Лядском саду к памятнику Г.Р. Державину возложили цветы. В мероприятии приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, прокурор РТ Илдус Нафиков, руководство Минюста РТ, руководство Союза писателей России и Союза писателей Республики Татарстан, представители национально-культурных объединений, педагоги, научная и литературно-культурная общественность, жители и гости республики.

Видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:35
    круто, когда твой др отмечают 280 лет, интересно, кто-нибудь из современных выдающихся удостоится такой чести?
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    Анонимно 17:46
    Блогеры в их число точно вряд ли попадут)
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  • Анонимно 19:40
    Сохранение памяти и почитание такого великого человека - это очень ценно, конечно
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