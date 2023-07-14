Поэту и министру юстиции: в Лядском саду возложили цветы к памятнику Державину
Сегодня в России отмечается 280-летие со дня рождения великого русского поэта и выдающегося государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. В Казани в Лядском саду к памятнику Г.Р. Державину возложили цветы. В мероприятии приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, прокурор РТ Илдус Нафиков, руководство Минюста РТ, руководство Союза писателей России и Союза писателей Республики Татарстан, представители национально-культурных объединений, педагоги, научная и литературно-культурная общественность, жители и гости республики.
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