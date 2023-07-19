В казанской мечети «Билял» отстояли право собственности на комплекс зданий

В списке — медресе, общежитие, детсад, гостевой дом, дом коменданта и здание самого мусульманского храма

Фото: realnoevremya.ru/ Артур Казанцев

Как выяснило «Реальное время», приход соборной мечети «Билял» в Советском районе Казани добился признания права собственности на комплекс своих зданий. Узаконить мусульманский храм и часть его сооружений представители духовенства пытались давно, обращались в исполком города неоднократно, но в итоге решить дело удалось лишь в суде. Участок земли приход получил еще в 2009 году, и, как было со многими культовыми сооружениями тех лет, эту мечеть строили всем миром на пожертвования, не собрав полный пакет разрешительных документов на стройку. Детали — в материале издания.

Мечеть возвели без разрешения на стройку

Приход мечети «Билял» в попытке узаконить комплекс своих зданий и оформить их в собственность подал иск к исполкому Казани в апреле этого года. Священнослужители отстаивали шесть объектов недвижимости, включая само культовое сооружение:

здание мечети;

медресе площадью 414,7 кв. м;

детский сад площадью 419,5 кв. м;

дом коменданта площадью 88,3 кв. м;

общежитие площадью 309,1 кв. м;

гостевой дом площадью 192,5 кв. м.

Земельный участок в поселке Офицеров Советского района Казани приход получил от города еще в ноябре 2009 года. Землю выделили в бессрочное пользование. Как указано в материалах дела, объекты были возведены за счет собственных средств прихожан. Представители духовенства долгое время пытались узаконить сооружения, но поскольку они, как и многие культовые постройки, были возведены без разрешения на стройку, исполком отказывал.

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

— По результатам рассмотрения обращений истца о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Управление градостроительных разрешений исполкома Казани указало на непредставление документов, подлежащих представлению при вводе объектов капитального строительства в эксплуатацию, — так мотивировали свой отказ власти города.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, приход на земельном участке возвел шесть объектов, образующих религиозный комплекс, а именно: мечеть, медресе, детсад, дом коменданта, общежитие и гостевой дом. На кадастровый учет недвижимость как недострои поставили в ноябре 2012 года. На тот момент степень готовности мечети составляла 85%, медресе — 70%; детсада — 74%; дома коменданта — 63%; общежития — 66%. Гостевой дом на учет не ставили, так как согласно техническому паспорту от декабря 2018 года он представляет собой индивидуальный жилой дом 2018 года постройки, общей площадью 192,5 кв. м.

Видом разрешенного использования земли под религиозным комплексом является овраг (так указано в материалах судебного дела, — прим. ред.), площадь участка 1,6 га, местоположение границ не уточнено. Поскольку у прихода не было документации на земельный участок, разрешений на строительство, документов, которые бы подтверждали соответствие параметров объектов капитального строительства проектной документации, заключения Госстройнадзора о соответствии комплекса зданий требованиям технического регламента и градостроительным нормам, исполком отказывал в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Чтобы отстоять сооружения, представители мечети заказали независимую экспертизу. Судебные эксперты пришли к выводу, что здание мечети соответствует строительным нормам. В ходе осмотра не было выявлено дефектов и повреждений конструкций, а само здание сочли пригодным к дальнейшей эксплуатации — оно соответствует требованиям безопасности. Это же касается и здания коменданта, общежития и гостевого дома. Строительные недостатки были выявлены лишь в детскому саду из-за замачивания грунтов. Но на рабочее состояние здания это никак не повлияло.

Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд решил удовлетворить иск прихода мечети «Билял». За ним признали права собственности на мечеть и другие постройки.

«Давайте дело завершим до конца»

В мечети «Билял» пока отказались давать комментарии по итогу судебных разбирательств. Корреспонденту «Реального времени» сообщили, что сейчас настроены на то, чтобы провести регистрацию всех объектов недвижимости:

— Пока без комментариев. Давайте дело завершим до конца. Сейчас вышло только решение суда, нужно все зарегистрировать, а потом будем давать комментарии, — сообщили изданию представители прихода.

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Религиозный объект располагается по улице Иркен в казанском поселке Офицеров. Мечеть находится в центре жилого массива, посреди частных домов. Сейчас на объекте ведут строительные работы, во дворе заливают бетонную площадку. Также обустраивается и сама площадка перед входом на территорию комплекса.

Открыли мечеть «Билял» в 2010 году, ее строительство завершили за год. Первый камень в основание мусульманского храма был заложен в 2009 году. Открытие приурочили к началу священного месяца Рамазан. Тогда же и были озвучены планы по созданию на этой территории целого комплекса зданий.

«Возможно, когда мечети строят частные лица, проблемы и возникают»

Как говорит заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин, в Татарстане нет проблем с выделением земли под строительство не только мечетей, но и других религиозных объектов. Собеседник «Реального времени» отметил, что подобные споры и в Казани встречаются редко. Но возможны какие-то исключения.

— Мечети же как появляются? Иногда их строит Духовное управление мусульман, и тогда проблем нет. А бывает так, что мечети строят частные лица, но потом со временем передают в ДУМ Татарстана. Возможно, когда мечети строят частные лица, тогда проблемы и возникают. А вот со стороны Духовного управления, со стороны государства и районов республики, и в Казани, взаимоотношения уже давно выстроены, — отметил Рафик Мухаметшин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Представитель духовенства добавил, что раз дело дошло до суда, значит при строительстве мечети действительно были допущены какие-то нарушения.

— Здесь нельзя сказать, что государство может делать исключение религиозным организациям. Просто нужно до начала строительства довести все до ума и отрегулировать эти вопросы. Я не думаю, что в этом всем есть какая-то закономерность, — заключил заммуфтия РТ.

Проблема с культовыми самостроями

Представители казанских религиозных конфессий не раз отстаивали в суде культовые сооружения. Один из последних случаев произошел в апреле этого года. Тогда ДУМ Татарстана добилось права собственности на здание мечети в поселке Аметьево. Камнем преткновения в этом споре стало здание тахаратхана (специальное помещение для совершения прихожанами омовения, — прим. ред.). Оказалось, что оно было построено с нарушением градостроительных требований. Выяснилось это, когда представители духовенства отправились в казанский исполком за выдачей разрешения на ввод здания в эксплуатацию, но получили отказ. Городские власти объяснили религиозным деятелям, что построенный ими объект не соответствует параметрам проектной документации.

В итоге суд принял решение в пользу ДУМ РТ. По закону религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству.

Фото: realnoevremya.ru/(архив)

Через судебные тяжбы пришлось пройти и Татарстанской митрополии. В 2019 году городские власти признали незаконной постройкой Казанское подворье Раифского Богородицкого мужского монастыря, возведенное на месте разрушенного в 1929 году храма Московских чудотворцев. Представители епархии также получили отказ на ввод сооружения в эксплуатацию. Урегулировать спор удалось в суде.

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