В ДУМ Татарстана отстояли право собственности на здание мечети в Аметьево

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/BY-NC-ND

Духовное управление мусульман РТ добилось признания права собственности на самовольную постройку здания казанской мечети в поселке Аметьево. Спор ДУМ РТ и исполкома города длился почти пять лет. Поскольку помещение было построено с нарушением градостроительных требований, чиновники долгое время не позволяли оформить его ввод в эксплуатацию. Лишь недавно священнослужителям удалось урегулировать вопрос в судебном порядке. Подробности — в материале «Реального времени».

При постройке тахаратхане произошла «ошибка»

Мусульманский приход в казанском поселке Аметьево местные верующие основали в 1997 году. На первых порах на чтение намаза правоверные собирались в небольшом помещении в одном из частных домов, который выделил глава поселка.

Спустя 10 лет под строительство мечети городские власти решили передать территорию стихийной автостоянки, и в сентябре 2009 года на месте основания будущего мусульманского храма вынули первый ковш земли.

Фото: ometkzn.ru

Однако активное строительство культового сооружения началось только в 2012 году. Средства на его возведение собирали всем миром. Проект здания был создан казанским архитектором Искандером Насыровым. В августе 2013 года на минарете мечети в торжественной обстановке с участием духовенства республики установили полумесяц, впервые прозвучал азан, а первые службы начались в 2014 году.



Площадь двухэтажного здания храма, построенного из красного кирпича, составила 2 130 квадратных метров. На первом этаже располагаются административные помещения и два молельных зала — для мужчин и женщин, в цокольном этаже оборудовали классы для занятий прихожан. По проекту мечеть способна одновременно вмещать 300 молящихся.

Фото: vk.com/public36716846

Спустя какое-то время, к зданию мусульманского храма решили пристроить еще одно строение площадью почти 700 «квадратов» — специальное помещение для совершения прихожанами омовения — тахаратхане.



— Изначально по проекту его не было, и при постройке этого здания произошла ошибка — одной своей стороной оно немного вышло за «красную линию», — рассказал «Реальному времени» имам мечети Равиль хазрат Бикбаев.

К тому же здание строили по проекту уже другого архитектора. «Я им давал ранее предложение в рамках тех красных линий. Кто-то позже для них проявил инициативу и увеличил площадь, кто не знаю», — отметил в разговоре с изданием архитектор мечети Искандер Насыров.

Когда в 2018 году ДУМ РТ обратилось в городской исполком за выдачей разрешения на ввод здания тахаратханы в эксплуатацию, то получило отказ, поскольку построенный объект капстроительства не соответствовал параметрам проектной документации. Кроме того у религиозной организации отсутствовал ряд необходимых для процедуры документов. Духовное управление мусульман подало иск к исполкому Казани, требуя признать за ним право собственности на постройку.

В удовлетворении исковых требований отказано дважды

Разрешение на строительство мечети по ул. Дачной, 3а исполком Казани выдал Духовному управлению мусульман Татарстана в октябре 2008 года. В том же году на основании заявления мусульманской религиозной организации «Приход пос. Ометьево Казанского мухтасибата Духовного управления мусульман Республики Татарстан» был утвержден и выдан градостроительный план земельного участка. В феврале 2016 года между республиканским ДУМ и городом был заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным под размещение мечети.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что по ул. Дачной, 3а построили мусульманский храм другой площади:

«В 2012 году на данном земельном участке построена мечеть, площадью 697,8 кв. м, что подтверждается техническим паспортом на здание — мечеть», — говорится в материалах арбитража.

Но в самой мечети говорят, что речь идет именно о пристрое — специальном помещении для омовения.

— Когда мы стали оформлять это здание тахаратханы, нам отказали в регистрации. Тогда мы обратились в суд — он потребовал или снести тахаратхане, или полностью переносить «красную линию», — сообщил редакции имам мечети.

Мечеть в Аметьево, 2014 г. Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/BY-NC-ND

На обращение ДУМ РТ в исполком Казани с заявлением о выдаче разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию, чиновники ответили отказом «в связи с несоответствием параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, а также отсутствием документов, указанных в ч. 3 ст. 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

В управлении несколько раз пытались узаконить пристрой к мечети в Аметьево. В 2019 году судом была назначена экспертиза кирпичного одноэтажного здания, которую выполнил «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность». Согласно ей, «здание мечети №471-19 построено в соответствии с видом разрешенного использования отведенного земельного участка под размещение здания мечети, кадастровый номер земельного участка 16:50:011353:8. Существенных дефектов и повреждений несущих строительных конструкций не выявлено. Несущие строительные конструкции пригодны к дальнейшей нормальной и безопасной эксплуатации, без каких-либо ограничений. Объект соответствует строительным нормам, правилам и регламентам на территории РФ, действующим на момент обследования».

В целом нарушений градостроительных, строительных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, допущенных при возведении объекта, судебная экспертиза не выявила. Однако в «выводах» эксперт все же указал на «некоторые несоответствия возведенного объекта градостроительным и противопожарным нормам», а именно «угол пристройки, являющейся вспомогательным строением к основному зданию мечети, выступает на два метра за пределы границы отведенного земельного участка. Присутствует несоответствие нормам статьи 60, «Правил землепользования и застройки г. Казани».

При этом эксперт пришел к выводу, что спорный объект удовлетворяет требованиям обеспечения условий жизнедеятельности людей и правилам техники безопасности, а также не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Несмотря на это и по причине установленных в ходе экспертизы нарушений градостроительных и противопожарных норм суд поначалу отказал в удовлетворении исковых требований.

За год на здании мечети были устранены недостатки, выявленные экспертом, и мусульманское духовенство предоставило суду новое техническое заключение. По нему дефектов и повреждений несущих строительных конструкции на спорном объекте не выявлено, а его несущие строительные конструкции пригодны к дальнейшей нормальной и безопасной эксплуатации без каких-либо ограничений и нарушений норм и правил.

Фото: vk.com/public36716846

Что касается нарушения, связанного с выходом строения на 2 метра за пределы границы отведенного земельного участка, то для решения этого вопроса в июле 2020 года религиозная организация снова обратилась в исполком — с заявлением о переносе границ земельного участка. Управление архитектуры и градостроительства подготовило проект постановления «О подготовке проекта межевания территории по ул. Дачной» и направило его на согласование. Но на момент рассмотрения дела в суде вопрос о переносе границ земельного участка еще не был разрешен. Поэтому суд вновь оставил исковые требования без удовлетворения.

В этот раз в распоряжение суда было представлено постановление казанского исполкома о проекте межевания спорной территории по ул. Дачной. Как следует из технического плана на здание, составленного в декабре 2022 года, мечеть расположена на земельном участке, который на основании договора от 28 февраля текущего года был предоставлен ДУМ РТ в безвозмездное пользование сроком на 3 года — до февраля 2026 года. Согласно выписке из ЕГРН спорный объект незавершенного строительства расположен в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 16:50:011353:705 и 16:50:011353:8. Из выписок следует, что земельный участок с кадастровым номером 16:50:011353:705 образован из земельного участка с кадастровым номером 16:50:011353:8.

— Так совпало, что когда через Аметьево планировали строительство магистральной дороги, то пересматривали положение красной линии. Мы обратились с письмом в исполком Казани, описав в нем возникшую проблему. Нам пошли навстречу, красную линию улицы, на которой стоит мечеть и тахаратхане, в итоге передвинули, а два кадастровых участка объединили в один, — разъяснил решение проблемы Равиль хазрат Бикбаев.

Признать за ДУМ РТ право собственности

Эти новые обстоятельства послужили основанием для нынешнего, уже третьего по счету, обращения в арбитражный суд. Судом были учтены все прежние и новые доказательства. К тому же, как говорится в постановлении, по закону религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству.

Фото: vk.com/public36716846

Кроме того, особый правовой режим имущества религиозного назначения предполагает возможность надлежащего правового оформления права собственности религиозных организаций на создаваемые культовые сооружения.

В итоге с учетом того что спорная постройка была возведена в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием, с соблюдением различных требований, регламентов и прочих правил, что пристрой не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, его эксплуатация не создает угрозу жизни и здоровью граждан, суд, наконец, удовлетворил требование ДУМ РТ, признав за ним право собственности на самовольную постройку при аметьевской мечети.

Кстати, недавно в здании мечети на пожертвования прихожан провели косметический ремонт помещений и обновили систему вентиляции. По словам Равиля хазрата, ежедневно на намаз приходят около 25 мусульман, а на пятничный — собираются почти 100 прихожан. Мечеть известна своими благотворительными акциями — здесь готовят еду для нуждающихся, раздают им продукты питания и одежду.