Спорное Казанское подворье: исполком города утверждает, что не разрешал строить монастырское здание

А в Казанской епархии уверены, разрешение на строительство потерялось и готовы пройти экспертизу на соответствие нормам

Казанская епархия хочет закрепить Казанское подворье Раифского Богородицкого мужского монастыря за собой. Однако процесс оформления в собственность затормаживает казанский исполком, который утверждает, что здание монастыря было построено без разрешения на строительство. Без него не удалось получить и разрешения на ввод в эксплуатацию, хотя такие попытки предпринимались еще в 2011—2015 гг. Митрополит Феофан уже нашел экспертные организации, которые готовы проверить, соответствует ли спорное здание строительным нормам. Подробности — в материале «Реального времени».



Исполком просит признать здание монастыря самостроем

В материалах судебного дела предмет спора обозначен как монастырское здание с кадастровым номером 16:50:011808:206 и площадью 739,9 кв. м, расположенное по адресу: Лево-Булачная, 42/2. Жителям города он известен как Казанское подворье Раифского Богородицкого мужского монастыря.

Как указано на сайте Татарстанской митрополии, когда-то на месте подворья находился храм Московских чудотворцев, который в 1929 году был закрыт и разрушен. Колокольня сохранилась лишь частично, а вот здания церковно-приходской школы, часовни не были уничтожены. С них и началась новая история подворья.

Чтобы признать за собой собственность за монастырским зданием, Казанская епархия Русской православной церкви обратилась с иском к Архиерейскому подворью в честь святителей Московских Республики Татарстан. Как следует из материалов, опубликованных на сайте Арбитражного суда, вторая сторона возражений не высказывала и исковые требования признала. Однако в деле появился второй ответчик — исполнительный комитет Казани, который назвал монастырское здание «спорным объектом» и фактически самостроем.

Колокольня, расположенная на этой территории, сначала и вовсе принадлежала Правительству Москвы, а затем была передана Казанской епархии. Фото tatmitropolia.ru

Земля принадлежала Татарстану, колокольня — Москве

В суде представители исполкома заявляли, что Казанская епархия не обращалась за разрешением на строительство объекта и обратилась уже только за разрешением на ввод в эксплуатацию. Однако попытки оказались безуспешными: в качестве основания для отказа исполком называл отсутствие проектной и разрешительной документации. В установочной части судебного определения указано, что попытки получения разрешения на строительство предпринимались в 2011—2015 гг., но они так и не увенчались успехом. Строительство же «спорного» здания началось еще в 2004 году.

Отметим, что Казанской епархии пришлось приложить немало усилий, чтобы закрепить Казанское подворье за собой. В январе 2019 года по праву собственности ей отошел земельный участок под монастырским зданием. Ранее он принадлежал Минземимуществу РТ. Колокольня, расположенная на этой территории, сначала и вовсе принадлежала Правительству Москвы, а затем была передана Казанской епархии.

Владыка Феофан согласен на экспертизу

На последнем заседании, которое прошло в Арбитражном суде РТ, присутствовал только представитель Казанской епархии Денис Гарифуллин. Представители второй стороны — казанского исполкома — в суд не явились. Судья отметил, что ответчик был осведомлен должным образом, к тому же мог найти информацию о времени и месте проведения заседания на сайте Арбитражного суда. Ответчика ждать не стали и провели заседание без его участия.

Денис Гарифуллин, отстаивавший на суде интересы Казанской епархии, представил целый ряд документов, среди которых в том числе было и распоряжение татарстанского Минзема о передаче земельного участка Казанской епархии. Юрист с сожалением пояснил, что затребовать информацию о нахождении проектно-сметной документации из Управления архитектуры и градостроительства Казани за короткий срок не удалось. По его словам, на это потребуется порядка одного-полутора месяцев.

— На прошлом заседании представитель ответчика высказал сомнение о соответствии постройки строительным нормам и правилам и что это может представлять угрозу жизни и здоровью. У нас есть ходатайство о назначении судебно-строительной, технической экспертизы. Мой доверитель, владыка Феофан, обратился в две организации. Они готовы в случае необходимости провести судебную экспертизу, — заявил Денис Гарифуллин.

Судья отложил судебное заседание на месяц. Фото Максима Платонова

Юрист пояснил, что перед экспертами планируется поставить два вопроса, которые были сформулированы на прошлых заседаниях казанским исполкомом, а именно: создает ли угрозу построенное задние жизни и здоровью граждан, а также соответствует ли постройка строительным нормам и правилам.

После этого представитель Казанской епархии представил суду внушительную папку.

— Есть согласованный эскизный проект. В принципе здесь и территория, и что планировалось и т. д. С этим проектом возникнет понимание, почему такие сложности. Происходили изменения в законодательстве с 2004 года, передача имущества одному субъекту, другому, поэтому были сложности у подворья в оформлении документации, — пояснил Денис Гарифуллин. Более подробно об этих перипетиях он обещал рассказать в прениях.

Судья отложил судебное заседание на месяц.

Разрешение было, но его потеряли?

Уже после судебного заседания представитель Казанской епархии пояснил, что разрешение на строительство монастырского здания было. Но так как объект начал строиться еще в 2004 году, документ был утрачен: его не могут найти в архивах.

Корреспондент «Реального времени» направил запрос в исполком Казани с просьбой прокомментировать ситуацию, на который был получен следующий ответ:

«По вашему запросу рекомендуем обратиться в Арбитражный суд РТ. В свою очередь сообщаем, что позиция Исполнительного комитета будет представлена в рамках судебных заседаний».