Елена Фастова: «Пять лет назад у нас на рынке вообще не было агрострахования!»

Замглавы Минсельхоза России — о проблеме доверия аграриев к страховщикам и лидерстве Татарстана на рынке агрострахования

С начала 2023 года татарстанские аграрии застраховали 305 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 21% от их общего объема. Это уже на 240% превышает показатели 2022 года. Таким образом, республика стала лидером по размеру застрахованных площадей яровых в России, отметил президент «Национального союза агростраховщиков» Корней Биждов. Подробнее о ситуации в сфере агрострахования в России и в Татарстане в частности — в материале «Реального времени».

Было менее процента застрахованных объектов

В России агрострахование как вид деятельности стало распространяться лишь в последние годы. В 2018 году из всего объема сельскохозяйственных объектов было застраховано менее 1%. Об этом в ходе прошедшей в Казани выставки «Всероссийский день поля — 2023» сообщила заместитель министра сельского хозяйства страны Елена Фастова.

— Пять лет назад у нас на рынке вообще не было агрострахования. В 2018 году такого механизма как вида деятельности не существовало. Менее одного процента всех объектов сельхозназначения было застраховано, — подчеркнула она.

По ее словам, такая статистика связана с низким уровнем доверия аграриев к страховым компаниям. Вторые же, в свою очередь, сами с настороженностью относились к такому виду страхования, поскольку оно тогда не было распространено.

— За многие годы доверия не было, потому что были механизмы, когда страховались, но не выплачивали. Сами страховые не очень хотели, потому что боялись этого вида страхования. Мы на протяжении пяти лет готовили страховые. Мы их, так сказать, выращивали, — объяснила Фастова.

В России агрострахование как вид деятельности стал распространяться лишь в последние годы, сообщила Елена Фастова. Фото: Аделя Ибрагимова/ realnoevremya.ru

Спикер заявила, что за 5 лет произошли заметные изменения в этой сфере:

— Мы шли в двух направлениях — страховые должны объяснять и желать страховать, и сельхозпроизводители — понимать, что это такое. Там многоплановая проблема, но за эти 5 лет произошел перелом. Я надеюсь, что это дальше будет развиваться.

Улучшение ситуации в агростраховании отметил и президент «Национального союза агростраховщиков» Корней Биждов. По его словам, в России с 2018 по 2022 год объем застрахованных площадей увеличился с 1,2 миллиона гектаров до 7,8 миллионов гектаров. Прирост составил 35%.

— Мы видим реальное преображение ситуации. Татарстан увеличил страхование в 7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит большая работа Минсельхоза и тех, кто непосредственно участвует в организации агрострахования, филиалы агростраховых компаний, — подчеркнул он.

«Относительно той ситуации, которая сегодня сложилась, этого недостаточно»

В Татарстане на данный момент застраховано 305 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 21% от их общего объема. Однако из-за чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе в связи с засухой, этого недостаточно.

— Татарстан объявил ЧС. Это распоряжение руководителя республики, поэтому действительно ситуация сложная, но, сегодня уже много раз говорили, Татарстан активно наращивает количество застрахованных, план 15% от общего объема весной они выполнили. Ну относительно той ситуации, которая сегодня сложилась, этого недостаточно, — подчеркнула Фастова.

В Татарстане на данный момент застраховано 305 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 21% от их общего объема. Фото: realnoevremya.ru

В то же время она предположила, что уже в ближайшее время объем застрахованных земель из-за погодных условий продолжит расти:

— Я думаю, в этом году активизируются фермеры, потому что этот год засушливый, очень много регионов пострадавших. Мне кажется, что как раз сейчас самое время страховаться, и все, кто не застраховался, будут видеть, как те, кто застраховался, получат выплаты.

Как сообщил Биждов, страховые компании республики уже начали работать с пострадавшими землями и в ближайшее время начнут осуществлять выплаты. На территории Татарстана на данный момент уже заявлен ущерб на 50 тысяч гектаров.

— На сегодняшний день ЧС объявлено. По ряду страховых компаний, которые работают в республике, мы знаем уже, эксперты на полях. Оценка будет сделана оперативно, и мы будем держать это на самом жестком оперативном контроле с точки зрения соблюдения сроков и осуществления в максимально сжатые сроки, — заверил он.

В Татарстане за 11 лет больше всего земель пострадали из-за засухи

В Татарстане за последние 11 лет реализовались 12 видов опасных явлений, сообщил Биждов. Самые распространенные среди них суховей, атмосферная и почвенная засухи.

При этом наибольшую угрозу для аграриев Татарстана представляют именно явления, связанные с засухой. За 11 лет доля этих природных явлений от общего объема заявленных убытков составила 77%.

В 2023 году на 1 июня аграрии республики заявили убытки по следующим рискам:

вымерзание и ледяная корка (26 тысяч гектаров),

заморозки (2,5 тысячи гектаров).

Как сообщил Биждов, страховые компании республики уже начали работать с пострадавшими землями. Фото: Аделя Ибрагимова/ realnoevremya.ru

Биждов также подчеркнул, что наиболее подвержены риску наступления ЧС Лениногорский, Актанышский и Мамадышский районы республики.



Он также добавил, что за последние 2 года в Татарстане по страховым выплатам компенсировано порядка 400 миллионов рублей. По России только в 2023 году это значение составляет 700 миллионов рублей.

— Мы прогнозируем существенное увеличение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Я уже сказал, это Ставрополье, Удмуртия и теперь Татарстан. По нашим данным, уже 50 тысяч гектаров заявлен ущерб на территории республики, — заявил президент союза.

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