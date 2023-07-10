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Американские журналисты заинтересовались Алиной Загитовой / «Реальное время Live»

15:30, 10.07.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Американские журналисты заинтересовались Алиной Загитовой / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Американские журналисты The Sun US обратили внимание на нашу фигуристку — Алину Загитову. В статье автор предлагает познакомиться с «потрясающей россиянкой, самой сексуальной фигуристкой в мире и моделью, которая любит заниматься садоводством». Среди моментов биографии Алины отмечается то, что она начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Ижевске, а в возрасте 13 лет перебралась в Москву. Однако тут мы видим недочет статьи: тренироваться она начала еще в родном Татарстане, в Альметьевске. Журналисты также попытались оценить состояние фигуристки, анализируя, на чем оно построено. А тем временем произошло еще одно знаменательное событие: россиян и белорусов должны допустить на Азиатские игры в Китае, решение было принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии (ОСА). Спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться в нейтральном статусе и вне медального зачета.

«Реальное время»
Справка

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:26
    так и думала, что до этого докатится
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