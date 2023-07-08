День в истории: строим магистраль, выдаем паспорта подросткам

Чем примечательна дата 8 июля?

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня, 8 июля, отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. 8 июля было решено начать стройку БАМа, в России паспорта начали выдавать с 14 лет, в музее Рио-де-Жанейро начался пожар, был принят закон «О языках народов Республики Татарстан». Родились летчик-истребитель Михаил Девятаев, писатель-фантаст Джавад Тарджеманов, певец Рафаэль Сахабиев. Умерли писатель Александр Грин, актриса Вивьен Ли, генсек Трудовой партии Кореи Ким Ир Сен, композитор Александр Александров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Тюлячах снимают сериал

8 июля 1917 года в райцентре Торбеево в Мордовии родился летчик-истребитель Михаил Девятаев. Старший сержант гвардии во время боя недалеко от Львова в 1944 году попал в плен к фашистам и оказался в концлагере. 8 февраля 1945 года он смог сбежать из плена вместе с девятью узниками, угнав самолет. Михаил Девятаев получил звание Героя Советского Союза, прожил 85 лет, долгое время работал в Казанском пароходстве.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

8 июля 1920 года родился татарский писатель-фантаст и ученый Джавад Тарджеманов. По образованию он был инженером-химиком и получил звание заслуженного деятеля науки и техники ТАССР, однако параллельно с наукой занимался и писательской деятельностью. Среди выдающихся его произведений — романы «Серебряная подкова», «Юность Лобачевского» и «Геометрия богов». Некоторые его работы можно найти на английском и французском языках.

8 июля 1951 года в селе Шингальчи Нижнекамского района родился Рафаэль Сахабиев. После консерватории он стал в 1976 году солистом театра оперы и балета, при этом уже два года выступал на эстраде. С 1997 года преподавал в оперном классе. Среди его значимых ролей — Хан в «Алтынчәч» Назиба Жиганова и заглавная роль в «Тукае» Энвера Бакирова.

8 июля 1992 года Верховным советом РТ был принят закон «О языках народов Республики Татарстан». Этот закон позволяет сохранить все условия для сохранения и развития родного языка для каждого народа и равные права для них.



8 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что телерадиокомпания «Новый век» и кинокомпания «Ватан 21 век» дали старт новому сериалу, выпускаемому при финансовой поддержке «Татнефти». Если действие предыдущего, «Бер-бер хәл», происходило в основном в загородном доме, а съемки проходили в пригороде Казани, то теперь съемочная группа уехала в Тюлячинский район, чтобы снимать «Алмаш» («Обмен»).

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

14 исполнилось? За паспортом!

8 июля 1974 года Центральный комитет КПСС выпустил постановление «О Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Основная часть ее постройки пришлась на 1974—1984 годы, протяженность железной дороги составила 4 324 км.

8 июля 1997 года в России было принято новое положение о паспорте. Теперь его обязаны были иметь все граждане, достигшие 14 лет, с заменой в 20 и 45 лет. Это, в частности, означает, что ребенок теперь может заниматься любой интеллектуальной деятельностью в качестве правообладателя и может открывать вклады в банке.



Пожар в Рио

8 июля 1978 года в музее современного искусства в Рио-де-Жанейро по неизвестной причине (из-за зажженной сигареты или короткого замыкания) начался сильный пожар, уничтоживший 90% произведений, среди них картины Пабло Пикассо, Жоана Миро, Сальвадора Дали, Эрнста, Пауля Клее, Диего Риверы, Рене Магритта, Ивана Серпы, Давида Сикейроса, Манабу Мабе, Хоакина Торреса Гарсии.

8 июля 1994 года в связи со смертью Ким Ир Сена была учреждена должность Великого руководителя КНДР для его преемника Ким Чен Ира. Так началась история восхваления личности Кимов, в особенности после того, как Ким Ир Сен широко отметил свое 60-летие. В настоящее время должность носит скорее символический характер, так как на все высшие госдолжности назначается одно и то же лицо.

