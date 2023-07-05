Работники «ТАИФ-НК» вместе со своими семьями провели на природе День здоровья
Не успели утихнуть эмоции после нижнекамского Сабантуя, где свою площадку представило АО «ТАИФ-НК», как на городском майдане снова был слышен неумолкающий детский смех, восторженные возгласы и скандирование командных девизов. Так весело, задорно, спортивно, тепло и душевно представители нефтеперерабатывающей компании провели День здоровья. В этом году культурно-спортивное мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который принято отмечать в России 8 июля. Участники проявили свои физические способности и выдержку — развивали чувство ритма в танце, занимались йогой, прыгали на гигантской скакалке и надувных бананах, крутили педали на велотренажерах и, примерив костюм матрешки, бегали на скорость. Самых маленьких ждали сладкая вата, попкорн, аниматоры, активные конкурсы, мыльные пузыри и шоу фокусника. О том, как прошел День здоровья в АО «ТАИФ-НК», кто на отлично сдал нормы ГТО, одержал победу в «Гонке героев» и почему в компании развитию спорта и пропаганде ЗОЖ уделяют такое пристальное внимание, — в материале «Реального времени».
Спорт и производство — неразделимы
В этом году День здоровья в АО «ТАИФ-НК» было решено провести в живописном месте недалеко от Нижнекамска — на городском майдане. Культурно-спортивное мероприятие было организовано в субботу, чтобы посетить его смогли как можно больше сотрудников компании и членов их семей.
Уже при входе гостей окутывала доброжелательная атмосфера. Солнечная погода и зажигательная музыка задавали особенное настроение. В этот день участникам предстояло продемонстрировать все свои силовые качества, сноровку, выдержку, реакцию, выносливость и командный дух. Спортивные состязания для работников АО «ТАИФ-НК» подготовили профессиональные тренеры из спортивных клубов «Атом» и Cleversport.
Вместе с женой, младшим сыном на спортивно-семейное мероприятие приехал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. В браке с супругой они состоят уже 22 года, воспитывают троих детей. На сцену для приветственной речи генеральный директор предприятия поднялся не один, а с малышом на руках.
— Сегодня мы снова с вами собрались, чтобы одной большой и дружной командой провести культурно-спортивный выходной. Это уже не первое масштабное мероприятие, и я надеюсь, что вот такой активный и позитивный отдых войдет в традицию и мы будем собираться все вместе каждый год. Данное мероприятие мы приурочили ко Дню семьи любви и верности, который традиционно отмечается в начале июля, поэтому мне вдвойне приятно, что сегодня вместе с нами наши родные и близкие! Сегодня мы организовали вот такую замечательную площадку для наших детей, которым точно не будет скучно, и вам, поверьте мне, здесь найдется занятие по душе! — торжественно сказал он.
Обращаясь к присутствующим, Максим Новиков подчеркнул, что спорт и производство — это два взаимодополняющих фактора. Здоровый дух в коллективе помогает в достижении целей и принятии важных решений.
— Я не раз говорил, что тех, кто достигает определенных вершин на производстве, я постоянно вижу на наших спортивных мероприятиях, и я очень рад, что вы бодры, дружны и активны не только на производственных объектах. Огромная благодарность нашим друзьям, партнерам, фитнес-центрам «Атом» и Cleversport, за поддержку! Еще раз всех приветствую и объявляю наше мероприятие открытым, — сказал он.
«Впечатления останутся на долгую память»
После официального открытия гости, разделившись на 12 команд, отправились покорять спортивные вершины. В этот день им предстояло пройти множество шуточных конкурсов. Например, выбить мячом гигантские кегли, прыгать через пятиметровую скакалку, скакать, словно на лошади, на надувных бананах.
Самым веселым испытанием, как отметили участники, стали «Русские матрешки» — в неповоротливых костюмах необходимо было на скорость пробежать несколько кругов, при этом не упасть.
— Это очень сложно и в то же время очень забавно, — поделилась впечатлениями от состязаний Энже Зиятдинова, инженер-технолог ПТО КГПТО. На спортивное мероприятие она пришла вместе с мужем Маратом и старшим сыном Амиром.
— Мероприятие — супер! Большая благодарность руководству компании за организацию. Очень важно, что День здоровья приурочили ко Дню семьи. Все пришли со своими семьями, детьми. Мне все нравится, — не скрывая эмоций, сказала она.
— Отлично провели время. Впечатления останутся на долгую память, — поддерживает ее муж Марат.
— Каждый конкурс по-своему интересный и необычный. Мне поначалу показалось, что нет ничего сложного в танцах, скакалке или надувном боулинге. Но на деле все оказалось не так просто. Давно так не смеялся, — с улыбкой говорит Амир.
Отдельного внимания заслуживали состязания, организованные профессиональными тренерами фитнес-клубов «Атом» и Cleversport. Участники занимались на групповом функциональном кардиотренинге «Сайкл», предназначенном для проработки всех мышечных групп. Проявляли выносливость на гребном, кардио- и велотренажерах, продемонстрировали гибкость в командной йоге и чувство ритма в танце бачата.
— Это не первое наше совместное мероприятие с «ТАИФ-НК». Нашему клубу очень нравится сотрудничать с руководством и с активом компании. Большинство работников предприятия занимаются в нашем клубе, любят спорт, поддерживают здоровый образ жизни, и это очень здорово! — говорит Роман Казаков, главный тренер фитнес-клуба «Атом». — Сегодня мы представили четыре площадки. Задания построены так, чтобы команды максимально сплотились, проявили характер и волю к победе.
Директор фитнес-клуба Cleversport Николай Сорокин уверен, что такие мероприятия помогают достичь сразу несколько целей в коллективе — создать мотивацию у сотрудников, узнать друг друга в неформальной обстановке, сплотить коллектив и разгрузить от рутинных задач.
— Фитнес — это же не только про физическое здоровье, но и эмоциональное. Стоит отметить, что тимбилдинг завоевывает все большую популярность среди работников «ТАИФ-НК». Такие мероприятия помогают достигать новые вершины не только в личной жизни, но и на производстве. Люди, которые занимаются спортом, — это самая активная ячейка предприятия, будущие руководители компании, — уверен Николай Сорокин.
Каждое испытание требовало смекалки, ловкости, силы и, конечно же, умения доверять друг другу. Оператор технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК» Александр Пименов уверен, что такие спортивные старты помогают развивать лидерские навыки, совместно преодолеть все преграды.
— Для меня сегодня были два сложных состязания — это скакалка и прыжки на надувных бананах. Не все вышло с первого раз, но, думаю, в следующий раз обязательно все получится, — уверен он.
Активное участие в спортивных стартах принимали руководители подразделений. Директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов приехал на майдан на велосипеде. По его словам, он с удовольствием катается на двухколесном транспорте в свободное от работы время.
— Я на своем примере хочу показать коллегам, что велосипед — это очень полезный вид транспорта. Езда же на нем является чем-то вроде тренировки, причем весьма активной. Да и погода сегодня прекрасная. Приятно, что сегодня на мероприятии собрались работники компании вместе со своими близкими и родными. Все с большим удовольствием участвуют в состязаниях, — отмечает Владимир Лахомов.
Бесплатная сладкая вата, попкорн, фокусы и мыльный дождик
Пока взрослые выполняли спортивные задания, дети резвились под пристальным вниманием аниматоров. Сказочные герои превратили мероприятие в удивительную сказку, которую ждет каждый ребенок. Любимые всеми малышами герои мультипликационных фильмов провели веселые конкурсы, шарады и соревнования.
Ну и, конечно, никого не оставило равнодушным удивительное шоу мыльных пузырей! Еще одним приятным сюрпризом стала бесплатная сладкая вата и попкорн. В конце мероприятия детей ждали памятные подарки.
— Отличные выходные. Я приехал с женой и дочкой, столько впечатлений получили от веселых конкурсов, аниматоров, — признается электромонтер КГПТО АО «ТАИФ-НК» Ильдар Хайруллин.
— Все очень круто. Классные выходные. Отдельно спасибо хочется сказать за то, что для детей устроили такое шикарное мероприятие, угостили сладкой ватой, вручили подарочки. Ребенок в восторге, — говорит Мария Тарасова, экономист АО «ТАИФ-НК».
— Классно! Весело! Супер! Нет слов! Спасибо за подаренные эмоции и настроение! — высказала свое впечатление инженер-конструктор АО «ТАИФ-НК» Анастасия Конова.
17 золотых значков ГТО
Стоит отметить, что спортивная жизнь в АО «ТАИФ-НК» не стоит на месте в течение всего года. На предприятии постоянно проходят различные корпоративные состязания: турниры по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, по лыжным гонкам и плаванию. Компания принимает самое активное участие и в городских соревнованиях. Чтобы поддерживать себя в форме, нефтепереработчики регулярно посещают фитнес-центры. У каждого работника АО «ТАИФ-НК» есть возможность заниматься настольным теннисом, футболом, волейболом, поиграть в хоккей или просто покататься всей семьей на коньках на ледовой арене и многое другое.
Кроме того, в этом году впервые работники предприятия сдали нормы ГТО. Возраст участников был самый разный, на выносливость себя проверяли работники от 26 до 59 лет. Результаты впечатляют — 17 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых значка.
Отличившихся сотрудников в спортивной жизни предприятия отметили и на культурно-спортивном мероприятии. Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков вручил заслуженные награды работникам, показавшим высокий уровень физической подготовленности при выполнении комплекса ГТО.
Получая свою награду, инженер санпромлаборатории АО «ТАИФ-НК» Гульнур Курбангалиева отметила, что любовь к занятиям физической культурой ей привили родители с детства. С самого начала спорт был неотъемлемой частью жизни.
— Мы очень старались, чтобы не подвести свое родное предприятие. Спасибо большое руководству, что у нас есть возможность участвовать в различных спортивных состязаниях. Я горжусь, что у меня теперь есть золотой значок ГТО, — поделилась впечатлениями Гульнур Курбангалиева.
Первое место в «Гонке героев»
На Дне здоровья отметили и работников компании, участвовавших в популярном экстрим-соревновании «Гонка героев», который прошел в Самаре. В серии забегов с препятствиями, разработанными инженерами и опытными инструкторами, приняли участие два взвода от «ТАИФ-НК». Один из них занял уверенное первое место, опередив ближайших соперников на 5 минут.
— Показав командную работу, взаимную поддержку и силу духа, первый взвод в составе девяти человек одержал безоговорочную победу, достойно представив акционерное общество «ТАИФ-НК» на российских соревнованиях! Второй взвод не менее достойно прошел трассу препятствий и завоевал 11-е место… но здесь нужно отдать должное, что ребята из второго взвода — новички, они впервые участвовали в таких крупных и сложных состязаниях, поэтому у них все еще впереди! Я благодарю вас всех за вашу активную спортивную позицию, за пропаганду здорового образа жизни и большой вклад не только в производственную деятельность, но и в поддержание статуса социально ориентированного, молодого и целеустремленного во всех сферах жизни предприятия! — сказал Максим Новиков, обращаясь к участникам забегов.
Среди победителей «Гонки героев» — машинист НПЗ АО «ТАИФ-НК» Ильназ Валиев. Он трудится в компании более 8 лет и все это время участвует в спортивных соревнованиях — не пропускает турниры по футболу, волейболу. В свободное от работы время занимается в спортивном клубе.
— Это наша общая победа, заслуга каждого участника команды. Мы знаем друг друга уже давно. Поэтому решили собраться и показать себя. Для участия в гонке мы усиленно готовились, встречались после работы в тренажерном зале. Чередовали сразу несколько видов физических нагрузок, чтобы добиться высоких результатов. Спорт я люблю с детства. В школе профессионально занимался футболом. Сейчас увлекаюсь кроссфитом, — отмечает Ильназ Валиев.
Под занавес спортивной части мероприятия участники команд провели флешмоб, создав большую надпись «Семья ТАИФ-НК».
Затем всех ждал вкусный обед на природе. Только что приготовленный плов, салаты и выпечка утихомирили разгулявшийся аппетит. В теплой и дружественной атмосфере пообщались за чашкой чая.
Украшением мероприятия стало шоу фокусника.
Неподдельный восторг у зрителей вызвал номер, который продемонстрировал телесную и духовную взаимосвязь между мужем и женой. Особую радость детям принес белый голубь, неожиданно выпорхнувший из картины фокусника. Птица несколько минут кружила в небе, олицетворяя собой символ любви, мира и добра.
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