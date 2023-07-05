Работники «ТАИФ-НК» вместе со своими семьями провели на природе День здоровья

Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Не успели утихнуть эмоции после нижнекамского Сабантуя, где свою площадку представило АО «ТАИФ-НК», как на городском майдане снова был слышен неумолкающий детский смех, восторженные возгласы и скандирование командных девизов. Так весело, задорно, спортивно, тепло и душевно представители нефтеперерабатывающей компании провели День здоровья. В этом году культурно-спортивное мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который принято отмечать в России 8 июля. Участники проявили свои физические способности и выдержку — развивали чувство ритма в танце, занимались йогой, прыгали на гигантской скакалке и надувных бананах, крутили педали на велотренажерах и, примерив костюм матрешки, бегали на скорость. Самых маленьких ждали сладкая вата, попкорн, аниматоры, активные конкурсы, мыльные пузыри и шоу фокусника. О том, как прошел День здоровья в АО «ТАИФ-НК», кто на отлично сдал нормы ГТО, одержал победу в «Гонке героев» и почему в компании развитию спорта и пропаганде ЗОЖ уделяют такое пристальное внимание, — в материале «Реального времени».

Спорт и производство — неразделимы



В этом году День здоровья в АО «ТАИФ-НК» было решено провести в живописном месте недалеко от Нижнекамска — на городском майдане. Культурно-спортивное мероприятие было организовано в субботу, чтобы посетить его смогли как можно больше сотрудников компании и членов их семей.



День здоровья было решено провести в живописном месте недалеко от Нижнекамска — на городском майдане. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Уже при входе гостей окутывала доброжелательная атмосфера. Солнечная погода и зажигательная музыка задавали особенное настроение. В этот день участникам предстояло продемонстрировать все свои силовые качества, сноровку, выдержку, реакцию, выносливость и командный дух. Спортивные состязания для работников АО «ТАИФ-НК» подготовили профессиональные тренеры из спортивных клубов «Атом» и Cleversport.



Вместе с женой, младшим сыном на спортивно-семейное мероприятие приехал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. В браке с супругой они состоят уже 22 года, воспитывают троих детей. На сцену для приветственной речи генеральный директор предприятия поднялся не один, а с малышом на руках.



На сцену для приветственной речи генеральный директор предприятия поднялся не один, а с малышом на руках. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Сегодня мы снова с вами собрались, чтобы одной большой и дружной командой провести культурно-спортивный выходной. Это уже не первое масштабное мероприятие, и я надеюсь, что вот такой активный и позитивный отдых войдет в традицию и мы будем собираться все вместе каждый год. Данное мероприятие мы приурочили ко Дню семьи любви и верности, который традиционно отмечается в начале июля, поэтому мне вдвойне приятно, что сегодня вместе с нами наши родные и близкие! Сегодня мы организовали вот такую замечательную площадку для наших детей, которым точно не будет скучно, и вам, поверьте мне, здесь найдется занятие по душе! — торжественно сказал он.



Обращаясь к присутствующим, Максим Новиков подчеркнул, что спорт и производство — это два взаимодополняющих фактора. Здоровый дух в коллективе помогает в достижении целей и принятии важных решений.



После официального открытия гости, разделившись на 12 команд, отправились покорять спортивные вершины. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Я не раз говорил, что тех, кто достигает определенных вершин на производстве, я постоянно вижу на наших спортивных мероприятиях, и я очень рад, что вы бодры, дружны и активны не только на производственных объектах. Огромная благодарность нашим друзьям, партнерам, фитнес-центрам «Атом» и Cleversport, за поддержку! Еще раз всех приветствую и объявляю наше мероприятие открытым, — сказал он.



«Впечатления останутся на долгую память»

После официального открытия гости, разделившись на 12 команд, отправились покорять спортивные вершины. В этот день им предстояло пройти множество шуточных конкурсов. Например, выбить мячом гигантские кегли, прыгать через пятиметровую скакалку, скакать, словно на лошади, на надувных бананах.



В этот день им предстояло пройти множество шуточных конкурсов. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Самым веселым испытанием, как отметили участники, стали «Русские матрешки» — в неповоротливых костюмах необходимо было на скорость пробежать несколько кругов, при этом не упасть.



Самым веселым испытанием, как отметили участники, стали «Русские матрешки». Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Это очень сложно и в то же время очень забавно, — поделилась впечатлениями от состязаний Энже Зиятдинова, инженер-технолог ПТО КГПТО. На спортивное мероприятие она пришла вместе с мужем Маратом и старшим сыном Амиром.



— Мероприятие — супер! Большая благодарность руководству компании за организацию. Очень важно, что День здоровья приурочили ко Дню семьи. Все пришли со своими семьями, детьми. Мне все нравится, — не скрывая эмоций, сказала она.



Инженер-технолог ПТО КГПТО Энже Зиятдинова на мероприятие пришла вместе с мужем Маратом и старшим сыном Амиром. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Отлично провели время. Впечатления останутся на долгую память, — поддерживает ее муж Марат.



— Каждый конкурс по-своему интересный и необычный. Мне поначалу показалось, что нет ничего сложного в танцах, скакалке или надувном боулинге. Но на деле все оказалось не так просто. Давно так не смеялся, — с улыбкой говорит Амир.



Отдельного внимания заслуживали состязания, организованные профессиональными тренерами фитнес-клубов. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Отдельного внимания заслуживали состязания, организованные профессиональными тренерами фитнес-клубов «Атом» и Cleversport. Участники занимались на групповом функциональном кардиотренинге «Сайкл», предназначенном для проработки всех мышечных групп. Проявляли выносливость на гребном, кардио- и велотренажерах, продемонстрировали гибкость в командной йоге и чувство ритма в танце бачата.



Главный тренер фитнес-клуба «Атом» Роман Казаков подчеркнул, что задания построены так, чтобы команды максимально сплотились. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Это не первое наше совместное мероприятие с «ТАИФ-НК». Нашему клубу очень нравится сотрудничать с руководством и с активом компании. Большинство работников предприятия занимаются в нашем клубе, любят спорт, поддерживают здоровый образ жизни, и это очень здорово! — говорит Роман Казаков, главный тренер фитнес-клуба «Атом». — Сегодня мы представили четыре площадки. Задания построены так, чтобы команды максимально сплотились, проявили характер и волю к победе.



Участники проявили выносливость на тренажерах, продемонстрировали гибкость в командной йоге и чувство ритма в танце бачата. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Директор фитнес-клуба Cleversport Николай Сорокин уверен, что такие мероприятия помогают достичь сразу несколько целей в коллективе — создать мотивацию у сотрудников, узнать друг друга в неформальной обстановке, сплотить коллектив и разгрузить от рутинных задач.



Директор фитнес-клуба Cleversport Николай Сорокин уверен, что такие мероприятия помогают достичь сразу несколько целей. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Фитнес — это же не только про физическое здоровье, но и эмоциональное. Стоит отметить, что тимбилдинг завоевывает все большую популярность среди работников «ТАИФ-НК». Такие мероприятия помогают достигать новые вершины не только в личной жизни, но и на производстве. Люди, которые занимаются спортом, — это самая активная ячейка предприятия, будущие руководители компании, — уверен Николай Сорокин.



Каждое испытание требовало смекалки, ловкости, силы и, конечно же, умения доверять друг другу. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Каждое испытание требовало смекалки, ловкости, силы и, конечно же, умения доверять друг другу. Оператор технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК» Александр Пименов уверен, что такие спортивные старты помогают развивать лидерские навыки, совместно преодолеть все преграды.



Оператор технологических установок НПЗ Александр Пименов уверен, что спортивные старты помогают развивать лидерские навыки. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Для меня сегодня были два сложных состязания — это скакалка и прыжки на надувных бананах. Не все вышло с первого раз, но, думаю, в следующий раз обязательно все получится, — уверен он.



Активное участие в спортивных стартах принимали руководители подразделений. Директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов приехал на майдан на велосипеде. По его словам, он с удовольствием катается на двухколесном транспорте в свободное от работы время.



Директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов приехал на майдан на велосипеде. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Я на своем примере хочу показать коллегам, что велосипед — это очень полезный вид транспорта. Езда же на нем является чем-то вроде тренировки, причем весьма активной. Да и погода сегодня прекрасная. Приятно, что сегодня на мероприятии собрались работники компании вместе со своими близкими и родными. Все с большим удовольствием участвуют в состязаниях, — отмечает Владимир Лахомов.



Бесплатная сладкая вата, попкорн, фокусы и мыльный дождик

Пока взрослые выполняли спортивные задания, дети резвились под пристальным вниманием аниматоров. Сказочные герои превратили мероприятие в удивительную сказку, которую ждет каждый ребенок. Любимые всеми малышами герои мультипликационных фильмов провели веселые конкурсы, шарады и соревнования.



Пока взрослые выполняли спортивные задания, дети резвились под пристальным вниманием аниматоров. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Ну и, конечно, никого не оставило равнодушным удивительное шоу мыльных пузырей! Еще одним приятным сюрпризом стала бесплатная сладкая вата и попкорн. В конце мероприятия детей ждали памятные подарки.



— Отличные выходные. Я приехал с женой и дочкой, столько впечатлений получили от веселых конкурсов, аниматоров, — признается электромонтер КГПТО АО «ТАИФ-НК» Ильдар Хайруллин.



Еще одним приятным сюрпризом стала бесплатная сладкая вата и попкорн. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Все очень круто. Классные выходные. Отдельно спасибо хочется сказать за то, что для детей устроили такое шикарное мероприятие, угостили сладкой ватой, вручили подарочки. Ребенок в восторге, — говорит Мария Тарасова, экономист АО «ТАИФ-НК».



— Классно! Весело! Супер! Нет слов! Спасибо за подаренные эмоции и настроение! — высказала свое впечатление инженер-конструктор АО «ТАИФ-НК» Анастасия Конова.



— Классно! Весело! Супер! Нет слов! — высказала свое впечатление инженер-конструктор АО «ТАИФ-НК» Анастасия Конова. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

17 золотых значков ГТО

Стоит отметить, что спортивная жизнь в АО «ТАИФ-НК» не стоит на месте в течение всего года. На предприятии постоянно проходят различные корпоративные состязания: турниры по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, по лыжным гонкам и плаванию. Компания принимает самое активное участие и в городских соревнованиях. Чтобы поддерживать себя в форме, нефтепереработчики регулярно посещают фитнес-центры. У каждого работника АО «ТАИФ-НК» есть возможность заниматься настольным теннисом, футболом, волейболом, поиграть в хоккей или просто покататься всей семьей на коньках на ледовой арене и многое другое.



Кроме того, в этом году впервые работники предприятия сдали нормы ГТО. Возраст участников был самый разный, на выносливость себя проверяли работники от 26 до 59 лет. Результаты впечатляют — 17 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых значка.



Отличившихся сотрудников в спортивной жизни предприятия отметили и на культурно-спортивном мероприятии. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Отличившихся сотрудников в спортивной жизни предприятия отметили и на культурно-спортивном мероприятии. Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков вручил заслуженные награды работникам, показавшим высокий уровень физической подготовленности при выполнении комплекса ГТО.



Получая свою награду, инженер санпромлаборатории АО «ТАИФ-НК» Гульнур Курбангалиева отметила, что любовь к занятиям физической культурой ей привили родители с детства. С самого начала спорт был неотъемлемой частью жизни.



Инженер санпромлаборатории АО «ТАИФ-НК» Гульнур Курбангалиева отметила, что любовь к спорту ей привили родители с детства. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Мы очень старались, чтобы не подвести свое родное предприятие. Спасибо большое руководству, что у нас есть возможность участвовать в различных спортивных состязаниях. Я горжусь, что у меня теперь есть золотой значок ГТО, — поделилась впечатлениями Гульнур Курбангалиева.



Первое место в «Гонке героев»



На Дне здоровья отметили и работников компании, участвовавших в популярном экстрим-соревновании «Гонка героев», который прошел в Самаре. В серии забегов с препятствиями, разработанными инженерами и опытными инструкторами, приняли участие два взвода от «ТАИФ-НК». Один из них занял уверенное первое место, опередив ближайших соперников на 5 минут.



На Дне здоровья отметили работников компании, участвовавших в популярном экстрим-соревновании «Гонка героев». Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Показав командную работу, взаимную поддержку и силу духа, первый взвод в составе девяти человек одержал безоговорочную победу, достойно представив акционерное общество «ТАИФ-НК» на российских соревнованиях! Второй взвод не менее достойно прошел трассу препятствий и завоевал 11-е место… но здесь нужно отдать должное, что ребята из второго взвода — новички, они впервые участвовали в таких крупных и сложных состязаниях, поэтому у них все еще впереди! Я благодарю вас всех за вашу активную спортивную позицию, за пропаганду здорового образа жизни и большой вклад не только в производственную деятельность, но и в поддержание статуса социально ориентированного, молодого и целеустремленного во всех сферах жизни предприятия! — сказал Максим Новиков, обращаясь к участникам забегов.



Среди победителей «Гонки героев» — машинист НПЗ АО «ТАИФ-НК» Ильназ Валиев. Он трудится в компании более 8 лет и все это время участвует в спортивных соревнованиях — не пропускает турниры по футболу, волейболу. В свободное от работы время занимается в спортивном клубе.



— Это наша общая победа, заслуга каждого участника команды. Мы знаем друг друга уже давно. Поэтому решили собраться и показать себя. Для участия в гонке мы усиленно готовились, встречались после работы в тренажерном зале. Чередовали сразу несколько видов физических нагрузок, чтобы добиться высоких результатов. Спорт я люблю с детства. В школе профессионально занимался футболом. Сейчас увлекаюсь кроссфитом, — отмечает Ильназ Валиев.



Под занавес спортивной части мероприятия участники команд провели флешмоб, создав большую надпись «Семья ТАИФ-НК».



Под занавес спортивной части мероприятия участники команд провели флешмоб, создав большую надпись «Семья ТАИФ-НК». Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Затем всех ждал вкусный обед на природе. Только что приготовленный плов, салаты и выпечка утихомирили разгулявшийся аппетит. В теплой и дружественной атмосфере пообщались за чашкой чая.

Украшением мероприятия стало шоу фокусника.



Реклама. АО «ТАИФ-НК». Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

Неподдельный восторг у зрителей вызвал номер, который продемонстрировал телесную и духовную взаимосвязь между мужем и женой. Особую радость детям принес белый голубь, неожиданно выпорхнувший из картины фокусника. Птица несколько минут кружила в небе, олицетворяя собой символ любви, мира и добра.