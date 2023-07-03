Trademark «Татарстан»: бренд с подачи Путина, казанская Барбара Стрейзанд и аромат киноклассики

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 21-я

«Говорящий» товарный знак — если не половина успеха предприятия, то уж точно весомая его часть. Но иногда знак оказывается «болтливым» и выдает те мысли правообладателя, о которых он как раз не хотел распространяться. Сегодня в еженедельном обзоре заявок на регистрацию товарных знаков от татарстанских фирм и предпринимателей «Реальное время» рассказывает об ассоциациях и поворотах авторской фантазии, которые легко читаются между строк заявок, а еще сообщает хорошую новость о заявке на регистрацию самого, пожалуй, «социального» на сегодня в Татарстане нового бренда.

С подачи Путина



Хорошая новость: герой публикаций «Реального времени» — автор методики и тренажеров для реабилитации инвалидов Марат Ильясов из Бавлов регистрирует товарный знак для собственного оздоровительного центра с говорящим названием «Я смогу».

Роспатен/realnoevremya.ru

Судя по всему, его социальный проект, который в начале 2023 года вошел в перечень поручений президента России Владимира Путина правительству с целью внедрения в медицинскую практику и адаптивный спорт, получил дальнейшее развитие, и нашему изданию остается только пожелать ему успеха.

«Малиновое лето» имеет больше шансов, чем «Голимый пломбир»?

Владелец 34 товарных знаков — челнинское ООО «Фабрика мороженого «Славица» намерено запатентовать товарный знак «Малиновое лето». По данным портала «Спарк», компания, которая в 2022-м заработала свыше 1,6 млрд рублей и получила чистой прибыли на 230,6 млн, последний раз подавала заявки на регистрацию трех товарных знаков 3 года назад — в августе 2020-го, однако получила отказ в регистрации знаков «Честный пломбир», «Высшая марка» и «Голимый пломбир».

Роспатент/realnoevremya.ru

Пополняет список своих товарных знаков и «Татспиртпром» — компания подала заявку на регистрацию безалкогольного напитка «Белый кремль» с символикой, вызывающей прямые ассоциации с красно-пролетарским прошлым. На новом знаке нет слова «пиво», но употребление прилагательного в среднем роде недвусмысленно на него намекает.

Роспатент/realnoevremya.ru

Аромат киноклассики

У казанского АО «Аромат» в планах — выпуск новых парфюмов, об этом свидетельствуют заявки на регистрацию новых товарных знаков. Две Fanny miss намекают на ароматы для «забавных девушек» и будят смутные воспоминания о восходящей звезде Барбары Стрейзанд. А брутальный «Forx. Территория мужчин» предназначен для группы уходовых средств для их поклонников.

Роспатент/realnoevremya.ru

Челнинское ООО «Марка», которое входит в бизнес-империю татарстанского «кондитерского короля» Сергея Акульчева, регистрирует товарный знак, в котором четко читается указание на новый вид продукции — мягкие вафли, наименование которых может вызвать у потребителей ассоциации с персонажем романов о Гарри Поттере Драко Малфоем.

Роспатент/realnoevremya.ru

Тремя голубыми «кляксами» с «лица необщим выраженьем» хочет пополнить свою обширную коллекцию товарных знаков индивидуальный предприниматель Карина Богуславская. Заявки поданы на регистрацию знаков для маркировки парфюмерно-косметических товаров и бытовой химии.

Роспатент/realnoevremya.ru

А Камский коммерческий банк Зуфара Гараева хочет «застолбить» права на товарный знак, которым уже вовсю пользуется.

Роспатент/realnoevremya.ru

Когда подтекст важнее текста

Смысл нового направления деятельности индивидуального предпринимателя Игоря Вдовкина понятен: товарный знак «Буфетерий» он регистрирует по классу «общепит». В настоящее время бизнесмен, как свидетельствует сервис «СПАРК-Интерфакс», является совладельцем трех казанских фирм — «Дивизион» (деятельность в области права), «Портагусто» (оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами) и «Вебтех-франчайзинг» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов). «Дивизион» завершил 2021 год с доходом, превышающим 23,7 млн рублей, и чистым убытком в 3,4 млн, данные по итогам деятельности компании в 2022 году на момент публикации в «Спарке» отсутствуют, равно как и сведения о результатах деятельности ООО «Портагусто», зарегистрированного год назад. А ООО «Вебтех-франчайзинг» заработало в 2022 году 5,4 млн рублей и получило прибыль в 381 тысячу рублей.

Роспатент/realnoevremya.ru

Двойной подтекст можно усмотреть в регистрируемом ООО «Рем-Сервис Групп» из Нижнекамского района: обычный балкон многоэтажки можно отделать со вкусом, а балкончик пряничного домика — попробовать на вкус. Фирма Дамира Сунгатова, второй год занимающаяся производством отделочных и завершающих строительных работ, 2022-й завершила с убытком в 278 тыс. рублей, заработав 2,6 млн, но ее владелец явно надеется «раскрутиться» — иначе зачем регистрировать универсальный товарный знак для большого списка стройматериалов и строительных работ.

Роспатент/realnoevremya.ru

А товарный знак, который хочет зарегистрировать нурлатский предприниматель Василь Ахметзянов с прицелом на торговлю детской одеждой, напоминает о временах возвращения капитализма в Россию — в конце 90-х и начале нулевых годов в оформлении помещений вошел в моду стиль «дорого-богато-антикварно», а фирмы начали называть в честь любимых жен и дочерей.

Роспатент/realnoevremya.ru

Стандарт в недвижимости

Права на «риелторский» товарный знак «Федерация ИЖС» хочет закрепить за собой строительная компания «Издательский дом» Рамиля Усманова. В 2022 году, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания претендует установить «стандарт в недвижимости» не без оснований: в прошлом году она заработала почти 25,5 млн рублей и получила чистую прибыль, превышающую 2,1 миллиона.

Роспатент/realnoevremya.ru

Красочный товарный знак в соответствии с заявленным видом деятельности (организация конференций и выставок) пытается зарегистрировать созданное всего полгода назад в Казани ООО «Мир-Экспо».

Роспатент/realnoevremya.ru

Кощаковское ООО «Производственное объединение «Волга», выпускающее мыло, моющие и полирующие средства, регистрирует три товарных знака на латинице на средства для стирки. Эта компания, зарегистрированная Ленаром Ахмадеевым в начале 2021 года, успешно развивается — ее доходы за 2022-й достигли 807,87 млн рублей, а чистая прибыль составила почти 14,9 млн при среднесписочной численности работников четыре человека.

Роспатент/realnoevremya.ru

А бывшая соучредительница казанского ТОС «Царицынский бугор», владелица и гендиректор тюменского ООО «Рояль-баян», которое при реорганизации в октябре 2021 года было выделено из принадлежащего Игорю Гранику казанского ООО «Гармоника», казанская предпринимательница Вера Граник хочет закрепить права на товарный знак «Медиатрон» для акустических систем и компьютерной техники.

Роспатент/realnoevremya.ru

Согласно системе «Спарк», «Гармоника», специализирующаяся на оптовой торговле бытовыми электротоварами, завершила 2022 год с доходом в 55,4 млн рублей и чистой прибылью в 4,1 млн, тогда как ООО «Рояль-баян», основным видом деятельности которого значатся аренда и управление собственной недвижимостью, по итогам 2022 года доходов вовсе не получило — у него были только расходы, и баланс ушел в минус.