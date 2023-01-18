«Марат, вы занимаетесь очень правильным, благородным и полезным делом!»

Президент России поручил масштабировать на всю страну проект татарстанца по реабилитации инвалидов

Фото: скриншот видео

«Я это пометил для себя, вам хочу пожелать удачи» — поддержал Владимир Путин проект татарстанца Марата Ильясова по авторской методике реабилитации инвалидов, отметив, что тот занимается «очень правильным, очень благородным и очень полезным делом». Глава государства так вдохновился примером бавлинца, который встал на ноги после паралича и теперь с помощью разработанных им тренажеров помогает другим людям с ограниченными возможностями, что поручил масштабировать его опыт на всю страну. О том, что было сделано после беседы с российским лидером, и каковы теперь перспективы у социально значимого проекта, — подробности в нашем материале.



«Вы занимаетесь очень правильным и благородным делом»

Проект по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, разработанный бавлинцем Маратом Ильясовым, о котором «Реальное время» уже рассказывало, вошел в перечень 12 недавних поручений президента России Владимира Путина правительству. Список был сформирован по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций страны под занавес года в Москве и подписан главой государства.

«В целях внедрения новых видов технических средств реабилитации инвалидов рассмотреть вопросы о возможности проведения предрегистрационных испытаний и исследований тренажеров, разработанных Ильясовым М.М. и предназначенных для реабилитации инвалидов, и регистрации таких тренажеров в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами в сфере обращения медицинских изделий, а также дальнейшего использования таких тренажеров, прошедших регистрацию, в медицинской практике и при проведении соревнований по различным видам адаптивного спорта», — говорится в поручении Путина.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а отчет о выполнении поручения необходимо предоставить до конца текущего года. Марат Ильясов в ходе встречи с российским лидером, которая прошла в формате видеоконференции, рассказал об авторских тренажерах и успешных испытаниях. Бавлинец поведал президенту свою непростую историю о роковой аварии и полном параличе, как вопреки прогнозам с помощью разработанного оборудования сумел преодолеть недуг и вот уже почти 10 лет помогает другим инвалидам вернуться к нормальной жизни. Его проект «Встал на ноги — помоги другому» вошел в список 100 лучших российских инициатив в 2021 году и был поддержан Фондом президентских грантов, став третьим по счету за последние годы.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым (справа)

Единственное, о чем Ильясов попросил помощи у президента, — это посодействовать в вопросах лицензирования авторских тренажеров и их внедрения в реабилитационных центрах России. На сегодня по авторской методике бавлинца уже работают в нескольких центрах шести районов Татарстана и трех районов Башкортостана. «Я это пометил, как видите, для себя, — ответил Владимир Путин, — вам хочу пожелать удачи!»

Кроме того, руководитель реабилитационно-оздоровительного центра «Я смогу» попросил рассмотреть возможность развития нового вида адаптивного спорта на тренажерах «Машинка».

— Марат, спасибо вам! Вы занимаетесь очень правильным и благородным делом, и очень полезным. То, что вы проходите регистрационные процедуры в ЦКБ РАН, — это очень правильно. Обязательно прослежу, чтобы все они прошли в нужные сроки и эти сроки не были затянуты необоснованно, а вы получили необходимые документы. Минспорту я подскажу, конечно, министру Матыцину, по поводу того, чтобы именно на этих тренажерах проводились соответствующие соревнования. Чем больше соревнований, тем лучше. Главное, чтобы ваши тренажеры подходили под соревнования подобного рода, чтобы на уровне специалистов и медиков, тренерского состава, тех, кто занимается этими видами спорта, был достигнут определенный консенсус о необходимости и целесообразности. Но внимание коллег в правительстве обязательно будет на это обращено! — подчеркнул глава Владимир Путин.

Фото: anoslov-ya-smogu.ru

Но главное — глава государства поручил распространить положительный опыт татарстанца по реабилитации инвалидов на всю страну. Исходом встречи Марат Ильясов остался очень доволен, он рассказал «Реальному времени», какие шаги уже предприняли на федеральном уровне, чтобы исполнить это поручение президента.

Сразу после беседы с Путиным с татарстанцем связались представители федеральных Минздрава и Минспорта, а также Росздравнадзора. В ходе этих онлайн-встреч российские чиновники и Ильясов наметили совместные шаги по развитию проекта. Так, по инициативе главного реабилитолога Минздрава России Галины Ивановой в скором времени на 4 моделях авторских тренажеров Ильясова начнут заниматься пациенты Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова.

На «Машинке» — к победе



Марат Ильясов и его проект по реабилитации инвалидов занял второе место на Международном конкурсе #МЫВМЕСТЕ. Но главным достижением бавлинец все же считает именно разговор с президентом и его поручение правительству. Мечтой о встрече с Путиным Марат делился с «Реальным временем» как раз накануне своей поездки в Москву на финал конкурса.

Теперь на средства полученного гранта в Казани начнется реализация нового проекта — по развитию нового адаптивного вида спорта для инвалидов на базе спортивного комплекса мечети «Ярдем», куда на реабилитацию и абилитацию приезжают инвалиды со всей России.

— Будем проводить в Казани тренировки и соревнования, в которых смогут участвовать инвалиды с различными категориями ограничений. Сначала мы их проводили в Бавлах, потом Альметьевске, Набережных Челнах и в городе Октябрьский Башкортостана, а теперь и в Казани будем развивать этот новый вид адаптации. Соревнования, в которых за три года поучаствовали более 700 человек, представляют собой заезды, как на инвалидных колясках, только сидя на четырехколесном тренажере «Машинка», где нужно ногами отталкиваться от поверхности. Участники соревнуются на время, за которое удалось преодолеть дистанцию, — рассказал руководитель центра «Я смогу».

Благодаря своим авторским тренажерам и методике Марат Ильясов сумел практически полностью восстановиться после трагической аварии, из-за которой оказался на больничной койке и был парализован. Он наладил производство 12 моделей тренажеров для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые используют в своей работе ряд реабилитационных центров Татарстана, и открыл свой центр в Бавлах, где инвалиды не только из республики, но и других российских регионов могут бесплатно проходить реабилитацию.

Фото: anoslov-ya-smogu.ru

Процесс по внедрению методики в масштабах России — не быстрый

В канун Нового года прошла видеоконференция с участием представителей Минспорта, Минздрава России и Росздравнадзора, где Ильясов обсудил вопросы реализации президентского поручения. Как выяснилось, перед тем как инициатива татарстанца, озвученная перед главой России, начнет внедряться в масштабах страны, предстоит пройти немало процедур.

— В течение года будут проведены дополнительные исследования, затем нужно получить регистрационные удостоверения и заключения экспертов на данные тренажеры. После чего можно будет уже говорить об увеличении выпуска этих тренажеров, — пояснил Марат Ильясов.

По его мнению, чиновников от российских министерств всерьез заинтересовали его разработки и результаты работы по данной методике. «Все только начинается, думаю, первые результаты будут видны через несколько месяцев, тем более что это поручение от президента России, и оно находится на контроле у премьер-министра», — отметил татарстанец.