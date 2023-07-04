Кто же предки чувашей?

Миграция чувашей со своей исторической родины — территории современной Чувашии — в Западное Закамье усилилась во второй половине XVII века. Это было связано с относительной безопасностью региона для жизни сельчан после строительства Закамской засечной черты. О том, что предками чувашского народа были тюркские группы, проживавшие в лесах Волжско-Сурского междуречья и не относившиеся к Булгарскому государству, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Искандер Измайлов.



«Кто же предки чувашей? По всей видимости, это тюркские группы, говорившие на языке огурского типа, поселившиеся в глухих лесах Волжско-Сурского междуречья... представители данной общности не имели прямого отношения к Булгарскому государству». Искандер Лерунович Измайлов (доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института истории им. Ш. Марджани)

Гипотезы этногенеза чувашского народа



«На сегодняшний день некоторые чувашские ученые и публицисты придерживаются нескольких гипотез этногенеза чувашского народа, основа которых была сформулирована в дореволюционный и советский период. В той или иной степени они базируются на трудах тюрколога и чувашеведа Н.И. Ашмарина, который ошибочно утверждал, что булгары в массе своей были язычниками и говорили на языке чувашского типа и они каким-то образом были вытеснены и ассимилированы татарами в поздние этапы истории.



Археолог В.Ф. Каховский, пытаясь конкретизировать взгляды Ашмарина, абсолютно безосновательно заявлял, что древние чуваши были суварами: чуваши не просто произошли от булгар, а от племени сувар. Они были язычниками, которые в значительной степени переселились в Предволжье во время распространения ислама, став основой чувашского народа, а оставшиеся постепенно ассимилировались и вошли в состав татарского народа...»

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

С ним не соглашался историк В.Д. Димитриев, который выразил крайнюю бездоказательную точку зрения. Он считал, что предки чувашей — булгары жили в Закамье вплоть до конца XIV века, потом они поселились в Приказанье, где до XVII века оставались огромной массой чувашского населения, и они были язычниками. Позже значительную часть этих булгар-чувашей ассимилировали татары, и они стали татарами-мусульманами.

Данные концепции имеют целый ряд фундаментальных недостатков:

Основная доказательная база о булгарских корнях чувашей строится на тезисе о преемственности языка волжских булгар и чувашей. Как известно, все тюркские языки делятся на языки огурского типа (единственный сохранившийся из них — чувашский) и общетюрского типа (все остальные). Исходя из того, что намогильные камни волжских булгар выполнены на языке огурского типа, считается, что булгары говорили на языке, схожем с чувашским. На самом деле, жители Волжской Булгарии говорили как на языке огурского, так и общетюркского типа. Об этом свидетельствуют материалы средневекового тюркского филолога М. Кашгари. Кроме того, наряду с намогильными камнями, выполненными на языке огурского типа, сохранились памятники на языке общетюркского типа. Например, на одном кладбище отцу установили памятники на Р-языке (огурского типа), а сыну на З-языке (общетюркского типа).

Другой ключевой тезис сторонников преемственности волжских булгар и чувашей — значительная часть булгар остались язычниками. Это противоречит данным археологии и сохранившимся историческим источникам. На территории Волжской Булгарии не сохранилось ни одного значимого захоронения, оставленного булгарами, выполненного по языческим традициям. Все они мусульманские. О происхождении чувашей от сувар-язычников. Якобы одно из племенных объединений булгар — сувары, не согласившись принять ислам, осталось в язычестве, они-то и являются основными предками чувашей. Но здесь есть масса противоречий. По мнению современных филологов, переход слов «сувар — суваз — чуваш» не возможен. Концепция о суварах-язычниках строится на некорректном переводе сочинения руководителя багдадского посольства к волжским булгарам Ибн Фадлана советским востоковедом Андреем Ковалевским. Ковалевский при переводе Ибн Фадлана совершил неосознанную или осознанную ошибку. Именно на основании перевода Ковалевского, где говорится, что сувары возмутились, не захотели принимать ислам и откочевали от Алмуша. В дальнейшем это даже привело к появлению среди чувашей сторонников отказа от существующего имени и призывов называть себя «суваро-чувашами» или просто суварами. Согласно новому переводу текста, выполненному научным сотрудником Института истории материальной культуры РАН Вячеславом Кулешовым, действительно, в булгарском обществе перед принятием ислама был раскол, но он был связан не с религией. Против правителя булгар выступил вождь племени сувар, его зять Вайрыг. Дело в том, что булгарский хан давал присягу своему сюзерену — хазарскому кагану. Булгары ведь не только принимали ислам, они давали клятву верности багдадскому халифу, что и прибыл зафиксировать Ибн Фадлан. Согласно феодальным отношениям того времени, все, кто последовал за Алмушем, являлись государственными изменниками перед верховной властью кагана. При этом сувары на момент конфликта Алмуша и Вайрыга уже были мусульманами.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Кто же предки чувашей? По всей видимости, это тюркские группы, говорившие на языке огурского типа, поселившиеся в глухих лесах Волжско-Сурского междуречья и вступившие здесь в тесные этнокультурные контакты с местным финно-угорским населением. Примечательно, что на данной территории практически не обнаружено археологических памятников волжских булгар, что может свидетельствовать, что представители данной общности не имели прямого отношения к булгарскому государству».

