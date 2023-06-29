Как формировались чувашские селения в Западном Закамье

Миграция чувашей со своей исторической родины — территории современной Чувашии — в Западное Закамье усилилась во второй половине XVII века. Это было связано с относительной безопасностью региона для жизни сельского населения после строительства Закамской засечной черты, поясняет завотделом истории Поволжья и Приуралья Института истории им. Марджани, доктор исторических наук Радик Исхаков. В своем блоге ученый старается развеять мифы о происхождении закамских чуваш.

Одним из коренных народов Республики Татарстан, который проживает преимущественно в Западном Закамье, являются чуваши. Несмотря на богатую, многогранную историю, до сих пор отсутствуют комплексные исследования, посвященные их прошлому, формированию чувашских селений в данном регионе. Это дает богатую почву для появления псевдонаучных концепций и исторических мифов. В краеведческих работах, а также в публицистических произведениях, выполненных в жанре «фолк-история» встречаются тезисы о том, что закамские чуваши «испокон веков», еще со времен Волжской Булгарии проживали на данной территории и сохраняли «суварскую» идентичность. Так ли это?

Зоны компактного проживания чувашей в РТ. Использован realnoevremya.ru скриншот из книги «Чуваши: история и культура». Том 1. Чебоксары, 2009

Имеющиеся исторические источники показывают совершенно иную картину. Наиболее важными в этом отношении документами являются писцовые описания и выписки из ясачных книг XVII в., а также Ландратская перепись 1716 г., хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов (г. Москва). Согласно этим документам после «казанского взятия» колонизация Западного Закамья (территория Ногайской и частично Зюрейской дорог Казанского уезда) начинается в конце XVI в. Первыми этот регион осваивают служилые татары — в основном представители мелкопоместных групп татарской аристократии, выходцев из Алатырского уезда и Мещеры (татары-мишари), получавших за службу земли не облагавшиеся ясаком (налогом). Позже данную территорию начинают активно осваивать русские служилые люди, помещики и польская шляхта, перешедшая на русскую службу по Андрусовскому перемирию 1667 г.

Традиционные костюмы закамских чувашей Татарстана. Использован realnoevremya.ru скриншот из книги «Чуваши: история и культура». Том 1. Чебоксары, 2009

Чуваши, являвшиеся в основном представителями социальной корпорации ясачных людей, начинают фиксироваться в рассматриваемом регионе в 1630-х гг. Так, чувашские крестьяне дер. Андреево Свияжского уезда имели «бортные ухожья» по рекам Атас и Малый Черемшан. В 1676 г. их потомки (11 человек, во главе с Иштыбаем Ахтубаевым) получили разрешение заселиться на этой территории, образовав здесь дер. Иштубаево. Эта деревня вначале дублировала прежнее название — Андреево, а затем по имени первого поселенца стала называться Иштубаево. Судя по возрасту, указанному в сказке Ландратской переписи 1716 г., Иштыбаю Ахтубаеву во время переселения в Закамье было около 30 лет. Именно потомки переселенцев из д. Андреево становятся основателями большинства чувашских деревень Алькеевского района РТ.



Усиление процесса миграции чувашей со своей исторической родины — территории современной Чувашии, в Западное Закамье фиксируется с 1660-х гг., что было связано с тем, что после строительства Закамской засечной черты данный регион стал относительно безопасным для жизни сельского населения. Заселение происходило как путем вольной колонизации, так и решением государственных структур. В 1661 г. по указу казанской администрации на нижнее течение р. Бездна были переселены ясачные люди с Горной стороны. Так возникло несколько ясачных деревень, которые соответствуют современным селам Кошки, Старая Тахтала (Алькеевский район РТ) и Иж-Борискино (Спасский район РТ). Село Тахтала основали ясачные чуваши, а дер. Кошки — татарские и чувашские крестьяне. В последней четверти XVII в. началось заселение ясачными чувашами бассейна рек Малая и Большая Сульча. Одно из ранних чувашских поселений в данной зоне — дер. Аксубаево, по преданию, было основано чувашским князьком Акспаем. В 1716 г. самым старым жителем этого селения числился Аксубайка Катянов, который и был тем самым легендарным «князьком». Судя по возрасту старика и его детей, время образования дер. Аксубаево следует отнести примерно к 80—90-м гг. XVII в. Всего,по данным Ландратской переписи 1716 г., в Западном Закамье насчитывалось 36 деревень, основанных чувашами, переселенцами с территории Свияжского уезда.

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Таким образом, наиболее древние селения чувашей Западного Закамья образовались во второй половине XVII в. В фольклоре закамских чувашей, зафиксированных в этнографической литературе XIX — начале ХХ в. сохранились сведения о том, что они были переселенцами с территории современной Чуваши, в тоже время у них отсутствовали представления и историческая память о связи их предков с суварами и волжскими булгарами.