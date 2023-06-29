День в истории: Шаляпин покинул Россию, заключенные построили Беломорканал

Чем примечательна дата 29 июня?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. 29 июня КГУ стал носить имя Ленина и открылся Российский исламский институт, Шаляпин навсегда уехал из России и достроили Беломорканал, построили Кольскую АЭС и начали принимать законы о сегрегации в ЮАР, в Сеуле рухнул торговый центр. Родились писатель Антуан де Сент-Экзюпери, композитор Борис Четвергов, художник Резо Габриадзе. Умерли киноактриса Кэтрин Хепберн, певец Олег Яковлев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шаляпин уехал

29 июня 1922 года уроженец Казани Федор Шаляпин уехал на зарубежные гастроли. Маяковский писал в «Письме к Горькому»: «Или жить вам, как живет Шаляпин, раздушенными аплодисментами оляпан? Вернись теперь такой артист назад на русские рублики — я первый крикну: — Обратно катись, народный артист Республики!» 24 августа 1927 года Шаляпина лишили звания народного артиста и права возвращаться в СССР.

29 июня 1925 года Казанскому государственному университету было присвоено имя Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Идея назвать университет именем вождя рассматривалась неоднократно, но отклонялась Народным комиссариатом просвещения РСФСР. Весной 1925-го ЦИК Татарстана рассмотрел и одобрил инициативу, оповестив об этом ВЦИК и Наркомпрос, на этот раз получив поддержку.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

29 июня 1946 года родился казанский композитор Борис Геннадьевич Четвергов, выпускник и преподаватель Казанской консерватории. Среди его произведений — опера «Лобачевский», фантазии «Зимний вальс» и «Орфей и Эвридика», вокальные циклы на стихи Сергея Городецкого и Марины Цветаевой.

29 июня 1998 года в Казани был образован Российский исламский институт, получивший в 2009 году статус университета. Это было первое в России высшее профессиональное исламское учебное заведение, созданное с целью подготовки образованных мусульманских священнослужителей и религиозных специалистов.

29 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что казанский суд разбирает дело двух «рекордсменок по зарплате» Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма. Их достижения на криминальном поприще шокировали всех коллег: начальник отдела по расчету с персоналом и ее подчиненная увели из бюджета почти 42 млн рублей. Следствие показало — они годами обманывали главбуха, ректора и казначейство, меняя данные в зарплатных реестрах, пока спортивный вуз не возглавил бывший вице-премьер Татарстана Рафис Бурганов.

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru





Построили Беломор

29 июня 1933 года было официально закончено строительство Беломорско-Балтийского канала. Он был возведен всего за два года силами заключенных исправительно-трудового лагеря «Белбалтлаг» (численность занятых достигала 92 000). Общая протяженность канала с 19 шлюзами — 227 километров.

29 июня 1973 года заработала Кольская АЭС, первая атомная станция за Полярным кругом. В 1978 году на ней снимали художественный фильм «Комиссия по расследованию» режиссера Владимира Бортко. Также Кольская АЭС — единственная в России, где была реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков.



Законы ЮАР

29 июня 1949 года в ЮАР приняли закон, запрещающий браки между представителями разных рас. В 1950-м появились поправки, сделавшие уголовным преступлением сексуальные контакты белого и человека другой расы. Появился «Закон о регистрации населения»: каждый гражданин должен был регистрироваться как белый, цветной или банту (туземец»). Официальная политика сегрегации закончила существование в 1994 году.

29 июня 1995 года в Сеуле рухнул торговый центр Sampoong, погибли 502 человека, 937 получили ранения. ТЦ стоял на месте свалки, где должен был появиться жилой 4-этажный комплекс, но планы поменялись в результате коррупционной сделки с администрацией района. В центре отсутствовало несколько опорных колонн, нагрузка между этажами была распределена неравномерно. Владелец был приговорен к 7,5 года тюремного заключения по статье о преступной небрежности, директор — к 7 годам, получившие взятку чиновники получили по 10 месяцев и несколько миллионов вон штрафа.