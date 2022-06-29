«Черная касса» в 42 миллиона и квартиры в «Голливуде»: криминальный рекорд бухгалтеров спортвуза Казани

Каяться и погашать ущерб казанские аферистки начали еще до возбуждения дела

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», казанский суд разбирает дело двух «рекордсменок по зарплате» Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма. Их достижения на криминальном поприще шокировали всех коллег: начальник отдела по расчету с персоналом и ее подчиненная увели из бюджета почти 42 млн рублей. Следствие показало — они годами обманывали главбуха, ректора и казначейство, меняя данные в зарплатных реестрах. Пока спортивный вуз не возглавил бывший вице-премьер Татарстана Рафис Бурганов. В суде миллионерши вели себя скромно.

5 миллионов уже вернули



Брюнетке Эльвире Маниховой — 40, блондинке Валентине Пилиной — 31. Первая начала работу в структуре Поволжской академии спорта (ныне Поволжский университет физкультуры, спорта и туризма) еще в 2011-м, вторая пришла на год позже. Правда, поначалу работала не в самом вузе, а кассиром в его подразделениях — бассейне «Буревестник», Академии тенниса, Центре гребных видов спорта.

В Кировский райсуд Казани обвиняемые ходят в компании своих адвокатов. Несмотря на тяжесть обвинения, обе на свободе и продолжают работать бухгалтерами. Правда, уже в коммерческих организациях. Из спортивного вуза уволились добровольно в феврале 2021 года, без начисления выходного пособия, отпускных и прочего — написали заявления о переводе этих сумм в счет погашения ущерба вузу.

Общий ущерб следователями МВД Татарстана ранее был оценен в 41 млн 962 тысячи рублей. Из этой суммы 23 млн рублей вменяют экс-начальнику отдела по расчету с персоналом вуза Маниховой и 18,7 млн — ее бывшей подчиненной. При этом Пилина, как отмечала в суде новый главбух университета, уже возместила 3,3 млн рублей. Тогда как ее бывшая начальница пока вернула в кассу 1,9 млн рублей, причем с половиной этой суммы она рассталась еще до возбуждения уголовного дела.

Эльвира Манихова начала работу в структуре Поволжской академии спорта еще в 2011-м, Валентина Пилина пришла на год позже. Фото: mon.tatarstan.ru

Основанием для преследования бухгалтеров стали результаты финансовой ревизии, которую начали после назначения бывшего вице-премьера РТ — министра образования Рафиса Бурганова и.о. ректора Поволжского спортуниверситета в сентябре 2020 года. К январю 2021-го новому руководству удалось вскрыть и пресечь зарплатные хищения. Уголовным это дело стало в апреле 2021-го, после дополнительной проверки экономической полиции.

Схема хищений была не слишком сложной. По версии следствия, при начислении зарплат фигурантки вели двойную бухгалтерию — сначала намеренно завышали начисленные сотрудникам университета суммы в программе «1С», затем зарплатные ведомости отправляли на подпись главному бухгалтеру, проректору и ректору — уже с его визой в казначейство поступала директива о перечислении единой суммы на зарплату всех сотрудников вуза. Когда эти деньги поступали на счет вуза, аферистки вносили изменения в базу «Орион» — в результате их коллеги получали зарплату в размере заработанного, а излишки капали на счета Маниховой и Пилиной — от 3 тысяч до 190 тысяч рублей единовременно. И так с ноября 2017 по январь 2021 года.

Афера вскрылась бы раньше, если бы не тактическая хитрость — со всех завышенных зарплат обвиняемые отчисляли предусмотренные законами подоходный налог и страховые взносы. Правда, не от своего имени. В результате примерно треть похищенных средств на зарплату вернулась в бюджет, но не в казну вуза. Поэтому, даже зная, что Маниховой на карточку было получено 15,6 млн рублей, а Пилиной — 12,5 млн рублей, бывшее начальство требует с них компенсировать не эти суммы, а весь ущерб.

Основанием для преследования бухгалтеров стали результаты финансовой ревизии, которую начали после назначения Рафиса Бурганова и.о. ректора Поволжского спортуниверситета. Фото: sportacadem.ru

«Голливудские» активы и украинская родня Маниховой

После возбуждения дела никакого имущества в собственности Валентины Пилиной силовикам обнаружить не удалось. У Маниховой арестовали иномарку Audi A4 и нежилое помещение 17,9 кв. м в жилом комплексе «Голливуд» на Аметьевской магистрали.

По тому же адресу находятся две квартиры (общей площадью 93,5 кв. м) и машино-место (14,6 кв. м), что на момент выявления преступления принадлежали Маниховой, а потом отошли ее гражданскому супругу Мариничеву, который, кстати, одно время подрабатывал слесарем в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма.

В ходе предварительного следствия арест на все «голливудские» активы был наложен до 5 апреля 2022 года. На момент поступления дела в суд срок уже истек, однако силовики этого не заметили. Тревогу забили представители потерпевшего, и в начале июня начальник юротдела вуза Роберт Николаев заявил ходатайство о повторном аресте. Манихова на заседании возражала: «Это не мое имущество, оно принадлежит моему гражданскому супругу».

Председательствующий судья Ринат Камалов постановил — арестовать указанные выше объекты на срок до 9 августа. Аналогичное требование по активам Пилиной удовлетворено не было — у суда и у сторон нет данных о его наличии.

Аналогичное требование по активам Пилиной (на фото) удовлетворено не было — у суда и у сторон нет данных о его наличии. Фото: Ирина Плотникова

В ходе следствия бывшая начальница расчетного отдела настаивала, что вся недвижимость на Аметьевской приобреталась в ипотеку, причем погасить кредиты удалось лишь благодаря матери Мариничева, которая перебралась в Казань с Украины, продав там недвижимость.

Правда, бывшие коллеги Маниховой делились с силовиками несколько иной информацией. Рассказывали, что та примерно в 2018 году делилась планами «свекрови» переехать в Россию, но рассказывала — жилье будущей родственницы на Украине можно продать всего за полмиллиона российских рублей, а на такие деньги квартиру в Казани не купишь. Даже на комнату в общежитии не хватит. Позже приятельницы Маниховой слышали от нее — одно время мать мужа проживала в их соципотечной квартире в ЖК «Салават купере», потом эту квартиру продали и родственница уехала к старшему сыну в Ижевск, а Манихова с Мариничевым взяли коммерческую ипотеку в ЖК «Голливуд» на Аметьевской магистрали. О том, что там было аж две квартиры и два нежилых помещения, бухгалтер за чаем с коллегами не делилась.

Еще сослуживцы обвиняемых припомнили, как в 2017 году слышали от Маниховой и Пилиной предложения вкладывать деньги в некий фонд с иностранным названием. Говорили, что сами уже вложились и получили хорошие дивиденды.

Манихова с Мариничевым взяли коммерческую ипотеку в ЖК «Голливуд» на Аметьевской магистрали. Фото: tatre.ru

«Договорились делить пополам»



На следствии обе миллионерши вину признали. В суде дружно отказались давать показания и отвечать на вопросы. Гособвинитель Михаил Житлов огласил их показания на предварительном следствии. Так, Валентина Пилина рассказывала силовикам, что инициатором хищений была ее начальница.

«Насколько помню, мы договорились, что денежные средства будем делить пополам. Но не знаю, соблюдались ли данные условия, поскольку не знаю, какую сумму денежных средств Манихова перечисляла на свой личный счет», — процитировал показания фигурантки Житлов.

Манихова подтверждала следователям факт дележа денег. «Я видела, какую сумму Пилина получила на свой лицевой счет, и она сообщала, какую перечислила. Вначале полученные деньги мы делили после того, как снимали в банкоматах, а в некоторых случаях переводили друг другу со счета на счет. В тетрадях учета этот передел не отражали — все происходило по устному соглашению. Передавали деньги и в рабочее время, и после него».

Адвокаты обвиняемых Маниховой и Пилиной. Фото: Ирина Плотникова

На вопросы о мотивах преступления и вложениях похищенных средств обе фигурантки в полиции предпочитали отмалчиваться.

После несостоявшегося допроса фигуранток в суде в процессе был объявлен перерыв — до судебных прений.