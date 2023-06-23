В Татарстане впервые за шесть лет может подняться стоимость открытия придорожного бизнеса

В Татарстане могут изменить стоимость присоединения придорожного бизнеса к трассам перед завершением реконструкции М-7 и строительства М-12

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана впервые за шесть лет собираются изменить стоимость присоединения объектов дорожного сервиса к автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении издания, ценник на все виды услуг увеличится на 28,75%. При этом их количество останется тем же, что было в 2017 году. Детали — в материале «Реального времени».

Прежнюю стоимость распространяли на местные дороги даже в этом году

Напомним, что последний раз стоимость утверждалась постановлением правительства от 7 февраля 2017 года, и с того момента все изменения касались лишь изложения отдельных пунктов документа. В ноябре 2022-го аналогичное постановление было утверждено на дорогах общего пользования местного значения в Нурлатском районе. А в марте уже текущего года на транспортных коридорах Альметьевского района. Текст обоих документов, как и стоимость услуг, идентичны тем, что представлены в главном постановлении от 2017 года. Ценники за присоединение объектов представляли собой следующее:

кафе, ресторан, магазин — 45 568,32 рубля (дорога I—II категорий) и 35 803,68 рубля (дорога III—IV категорий);

пункт технического обслуживания (шиномонтаж) — 39 058,56 и 30 921,36 рубля соответственно;

пункт технического обслуживания (ремонт, мойка) — 48 823,2 и 39 058,56 рубля соответственно;

рынок (организованные точки торговли) — 48 823,2 и 39 058,56 рубля соответственно;

стоянки и места остановки транспортных средств (при объекте дорожного сервиса) — 32 548,8 и 26 039,04 рубля соответственно;

автозаправочные станции — 58 587,84 и 47 195,76 рубля соответственно;

комплекс дорожного сервиса — 58 587,84 и 47 195,76 рубля соответственно;

комплекс дорожного сервиса с автозаправочной станцией — 71 607,36 и 56 960,4 рубля соответственно;

торговый комплекс — 58 587,84 и 47 195,76 рубля соответственно;

здания и сооружения, обслуживающие грузовой транспорт (грузовые автостанции, терминалы, платные автостоянки и т.п.), — 65 097,6 и 52 078,08 рубля соответственно.

Расчет производился исходя из выдачи технических условий на строительство и эксплуатацию, проектной документации и ее согласования с ГИБДД и МВД по Татарстану, подготовки договора на внесение, а также длительности самой процедуры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Цены начали расти ближе к открытию новых участков автодорог

Согласно новому проекту постановления, с увеличением стоимости всех десяти видов услуг картина будет выглядеть следующим образом:

кафе, ресторан, магазин — 58 667,56 рубля (дорога I—II категорий) и 46 095,94 рубля (дорога III—IV категорий);

пункт технического обслуживания (шиномонтаж) — 50 286,48 и 39 810,13 рубля соответственно;

пункт технического обслуживания (ремонт, мойка) — 62 858,10 и 50 286,48 рубля соответственно;

рынок (организованные точки торговли) — 62 858,10 и 50 286,48 рубля соответственно;

стоянки и места остановки транспортных средств (при объекте дорожного сервиса) — 41 905,40 и 33 524,32 рубля соответственно;

автозаправочные станции — 75 429,72 и 60 762,83 рубля соответственно;

комплекс дорожного сервиса — 75 729,72 и 60 762,83 рубля соответственно;

комплекс дорожного сервиса с автозаправочной станцией — 92 191,88 и 73 334,45 рубля соответственно;

торговый комплекс — 75 429,72 и 60 762,83 рубля соответственно;

здания и сооружения, обслуживающие грузовой транспорт (грузовые автостанции, терминалы, платные автостоянки и т.п.), — 83 810,80 и 67 048,64 рубля соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, еще в конце января стало известно, что в этом году будут активно развивать инфраструктуру реконструируемой трассы М-7. Как сообщало ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на участке с 861-го по 987-й км М-7 в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана планируется построить 22 надземных пешеходных перехода. Вместе с ними на самой дороге расширяются полосы, вдоль нее строятся заправки и кафе. Теперь начинают появляться и продуктовые магазины, где автомобилисты смогут приобрести продукты по незавышенным ценам. Работы по обновлению автодороги должны завершиться в следующем году.

Вместе с этим на пока еще строящейся трассе М-12 Москва — Казань планируется открыть первую многофункциональную заправку, а также создать две туристические площадки. Там расположатся гостевые дома, национальные аттракции в традициях чувашского народа, а также сувенирные лавки. В 2022 году на базе «Автодора» даже создали рабочую группу по развитию туризма и придорожной инфраструктуры на этой дороге. Открыть транспортный коридор планируется в 2025 году.

На М-7 в Татарстане уже попал федеральный ретейлер

Не так давно в инфраструктуре трассы М-7 «Волга» Казань — Набережные Челны уже появился первый федеральный ретейлер. Речь идет о магазине торговой сети «Верный» — ООО «Союз Святого Иоанна Воина». Основателем и бенефициаром компании является Андрей Рогачев — известный питерский ретейл-предприниматель, создатель сетей «Пятерочка» и «Карусель».



Фото: скриншот «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

Что же касается самих поселений, то в поселке Первое Мая есть три маленьких магазина. Все они расположены вдоль одной улицы — Центральной. Однако ограниченным в них является не только выбор товаров, но и время работы — с 9—10.00 до 20—21.00. Эти же «ларьки», несмотря на скромный ассортимент, кормят и соседнюю деревню Камыш, где вовсе нет ни одной торговой точки. На противоположной же стороне, в Ильинском, продуктовый магазин всего один — «Авокадо», работающий с 10 до 20.00.



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