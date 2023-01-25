В Татарстане на трассе М-7 появятся 22 новых надземных пешеходных перехода

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Татарстане на участках М-7, которые войдут в состав трассы Казань — Екатеринбург, приступили к строительству надземных пешеходных переходов. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



На участке с 861 по 987 км М-7 в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана планируется построить 22 надземных пешеходных переход. На сегодняшний день работы идут на десяти объектах.

На 16 пешеходных переходах проектами предусмотрено железобетонное пролетное строение, на шести — металлическое. Остекление планируется выполнить из монолитного поликарбоната.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Для маломобильных граждан оборудуют подъемные платформы, а для слабовидящих установят тактильно-рельефные наземные указатели. Также проектами предусмотрены перила и освещение.

Общая длина самого большого надземного пешеходного перехода с учетом лестничных сходов составит 159 метров, наименьшего — 88 метров.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В общей сложности в Татарстане при строительстве трассы Казань — Екатеринбург построят 41 надземный пешеходный переход. Из них 19 появятся при реконструкции участка дороги от Набережных Челнов до границы с Башкирией.



Как рассказал в декабре прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин, активные строительные работы на участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнутся в 2023 году. В конце октября в Актанышском районе Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок скоростной трассы протяженностью 6 километров (км 1155 — км 1161).



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Татьяна Демина