На автотрассе М-12 в Московской области появится первая многофункциональная заправка

Фото: Максим Платонов (архив)

В Московской области на автотрассе М-12 Москва — Казань появится первая многофункциональная заправка (МФЗ). Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

По словам заместителя председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константина Макиева, на М-12 планируется организовать 16 зеркальных зон сервиса. При этом реализуется новый подход. Параллельно с запуском участков дороги построят площадки отдыха с парковочными местами. У бизнеса появится возможность создать на этих площадках объекты сервиса и организовать работу.

Замминистра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова также сообщила о создании двух туристических площадок в Шумерлинском и Комсомольском районах республики рядом с трассой М-12. Там расположатся гостевые дома, национальные аттракции в традициях чувашского народа, сувенирные лавки.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы М-12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. По его словам, стоимость дороги оценивалась в 630 млрд рублей по технико-экономическому обоснованию в 2018 году. Однако не были учтены грунтово-геологические условия.



Дарья Акимова