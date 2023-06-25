День в истории: наша республика, электростанция, конституция!

Чем примечательна дата 25 июня?

Сегодня, 25 июня, в России отмечают День работника статистики, а в мире празднуют День дружбы и единения славян. 25 июня была официально провозглашена АТССР, запущена электростанция имени III годовщины Татреспублики, в Казани впервые показали татарскую оперу «Сания», утвержден новый вариант Конституции республики, открылся музей Салиха Сайдашева, Екатерина II запретила продажу в России французских товаров, началась Корейская война. Родились поэт Арсений Тарковский, архитектор Антонио Гауди, писатель Джордж Оруэлл. Умерли океанограф и путешественник Жак-Ив Кусто, философ Мишель Фуко, актер Евгений Моргунов, «король поп-музыки» Майкл Джексон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Опера о деревенской любви

25 июня 1920 года была официально провозглашена Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика (при этом декрет об ее образовании приняли 27 мая). В следующем году в тот же день был подписан первый закон Татарстана о языках. Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров республики выпустили декрет, по которому знание татарского языка становилось обязательным во всех государственных учреждениях. Впоследствии были организованы курсы по обучению языку. Согласно декрету, русский язык и татарский наравне становились государственными языками. Реализация постановления прекратилась в 1930-х годах.



25 июня 1925 года в Казани заработал первый турбогенератор мощностью 1000 кВт на электростанции имени III годовщины Татреспублики. Постепенно ряд промышленных предприятий перешли на электроснабжение, свет пришел во многие дома. Кстати, станция располагалась там, где сейчас стоит здание Татарского академического театра имени Камала. На ее фундаменте он и был построен к 1986 году.



25 июня 1925 года в оперном театре Казани (который работал в нынешнем здании театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина) впервые показали татарскую оперу «Сания». Ее премьеру приурочили к пятилетнему юбилею ТАССР. Авторами оперы на татарском языке о неразделенной любви простой крестьянской девушки Сании и джигита Зии выступили композиторы Василий Виноградов и Султан Габяши, а либреттистом стал Газиз Альмухаметов.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

25 июня 1937 года на Чрезвычайном XI съезде Советов Татарской автономии был утвержден новый вариант Конституции республики. Согласно ему, порядок слов в названии республики менялся на Татарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, она провозглашалась социалистическим государством рабочих и крестьян. Власть в ней принадлежала трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся, представляющих политическую основу республики. Конституция была обширнее, чем первый ее проект, она состояла из 11 глав и 114 статей. На тот момент в составе республики значилось 60 районов и два города республиканского подчинения — Казань и Зеленодольск.

25 июня 1993 года на улице Горького открылся музей выдающегося композитора, основоположника татарской профессиональной музыки, педагога и народного артиста ТАССР Салиха Сайдашева. В этом году заведение переживает масштабную реорганизацию — вероятно, теперь это будет музей музыкальной культуры. Сайдашев поставил первые татарские оперы «Сания», «Эшче», «Дала», сочинял музыку для театра и написал легендарный «Марш Советской Армии».

25 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что проститься с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Фатихом Сибагатуллиным, который скончался ночью 24 июня, в здание Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана пришли сотни человек. Актовый зал Дворца земледельцев не смог вместить всех желающих принять участие в панихиде — люди стояли в проходах, за пределами помещения. Коллеги вспоминали видного деятеля прежде всего как большого патриота Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Эмбарго на французское

25 июня 1794 года Екатерина II запретила продажу в России французских товаров. Поводом для этого стали активные революционные действия на территории Франции и казнь Людовика XVI. После запрета русская аристократия осталась без многих продуктов и вещей. Под ограничения попали: вина, шампанское, башмаки, туфли, часы карманные, серьги, перстни, шляпки, конфеты, кружева, куклы, шелковые товары и даже зеркала.



25 июня 1907 года родился Арсений Тарковский — «последний поэт Серебряного века», переводчик с восточных и европейских языков и отец кинорежиссера Андрея Тарковского, в фильмах которого прозвучали его стихи. «Мой отец, конечно, сегодня самый большой русский поэт. Вне всяких сомнений. С огромным духовным зарядом... Он никогда не писал ничего, чтобы прославиться», — отзывался о нем его сын. Посмертно Арсения Тарковского наградили Государственной премией СССР за сборник «От юности до старости».

Ушел «король поп-музыки»

25 июня 1924 года родился Сидни Люмет — американский режиссер, продюсер, актер, сценарист. Один из самых продуктивных режиссеров послевоенного времени. Дебютировал в 1957 году с фильмом «12 разгневанных мужчин», за который получил «Золотого медведя» за лучший фильм Берлинского кинофестиваля. В итоге на его счету более 50 снятых фильмов и пять номинаций на «Оскар». Также написал одну из лучших практических книг по кинорежиссуре «Как делается кино».



25 июня 1950 года началась Корейская война — вооруженное противостояние Северной и Южной Кореи, затянувшееся на 3 года. Ее предпосылки появились летом 1945-го, когда в страну, полностью оккупированную Японией, вошли войска СССР и США и на Корейском полуострове установилась разделительная линия по 38-й параллели, к северу от которой капитуляцию японских войск принимал Советский Союз, к югу — американские власти. Война, считающаяся одной из самых крупных за все время после окончания Второй мировой, закончилась в 1953-м подписанием соглашения о прекращении огня.

25 июня 2009 года ушел из жизни «король поп-музыки», американская легенда, певец, танцор, композитор и актер Майкл Джексон. Ему было 50 лет. Слухи о кончине кумира миллионов меломанов стали настоящей сенсацией, из-за чего в поисковых системах и соцсетях случился скачок трафика. Причиной смерти музыканта стала передозировка сильным анестетиком. Врача, по вине которого это случилось, суд отправил в тюрьму и лишил лицензии на медицинскую деятельность. Даже после смерти творчество Джексона продолжает радовать фанатов ранее не издававшимися записями — периодически выпускаются его музыкальные альбомы. Так, в 2014 году его посмертный альбом Xscape возглавил мировые хит-парады.

