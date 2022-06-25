«Никогда не предавал Татарстан»: Фатиха Сибагатуллина проводили в последний путь

Фото: Ринат Назметдинов

Проститься с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Фатихом Сибагатуллиным, который скончался ночью 24 июня, сегодня утром в здание Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана пришли сотни человек. Актовый зал Дворца земледельцев не смог вместить всех желающих поучаствовать в панихиде — люди стояли в проходах, за пределами помещения. Коллеги вспоминали видного деятеля прежде всего как большого патриота Татарстана. Подробности — в репортаже «Реального времени» с места прощания.

«Он был патриотом своего народа и своей родной республики»

Траурная церемония прощания с бывшим депутатом Государственной думы Фатихом Сибагатуллиным началась сегодня в Минсельхозе Татарстана даже раньше намеченного на 8 часов утра времени. В фойе Дворца земледельцев, куда пропускали всех желающих проститься с покойным, гостей встречал портрет Фатиха Саубановича на фоне полей Татарстана. Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета ушел из жизни ночью 24 июня в возрасте 72 лет.

Панихиду вел вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Выбор места проведения траурной церемонии и ее ведущего был не случаен — значительную часть трудовой деятельности Сибагатуллин посвятил именно отрасли сельского хозяйства. Так, в 1990—1995 годах он был министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, а затем, уже будучи на других поприщах, продолжал вести научную деятельность, затрагивающую столь важную для республики отрасль.

Марат Зяббаров назвал Фатиха Сибагатуллина человеком с широкой душой и большим сердцем.

— Он был прекрасным деятелем-аграрием, который внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства Республики Татарстан. Заняв пост министра сельского хозяйства и продовольствия в 1990 году, далее возглавив Нурлатский муниципальный район, Фатих Саубанович разработал и внедрил инновационные методы в растениеводстве, которые позволили получать высокую урожайность зерновых культур в течение многих лет, — подчеркнул нынешний глава Минсельхоза РТ.

Панихиду вел вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров

Далее с траурной речью выступил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Отметив, что республиканскую общественность постигла большая утрата, председатель парламента республики назвал покойного видным государственным и политическим деятелем. От имени руководства Татарстана, органов госвласти, широкой общественности, жителей республики, телеграммы со словам соболезнования от которых продолжают поступать до сих пор, и не только из РТ, он выразил глубокие соболезнования семье, близким и друзьям покойного. Мухаметшин подчеркнул, что для всех кончина Сибагатуллина стала неожиданностью.

— Он был безусловным патриотом своего народа и своей родной республики, — подчеркнул Мухаметшин.

Вспоминая вехи творческой биографии покойного, Мухаметшин отметил, что свой трудовой путь Сибагатуллин начал еще в возрасте 16 лет рабочим совхоза родного района. В возрасте 30 лет он перешел на партийную работу. В непростые 90-е годы руководил Минсельхозом республики, проводил большую работу в качестве вице-премьера правительства РТ. С 1996 года на протяжении 11 лет возглавлял Нурлатский район. Под его руководством район достиг высоких показателей социально-экономического и инфраструктурного развития, был передовым в агропромышленном производстве. И в этом, несомненно, большая заслуга Фатиха Саубановича как инициативного и авторитетного руководителя, умелого организатора и крепкого хозяйственника, подчеркнул Мухаметшин. С 2007 по 2021 год, три созыва, Сибагатуллин избирался депутатом Госдумы от Татарстана. В составе фракции «Единой России» он плодотворно трудился в профильных комитетах.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что республиканскую общественность постигла большая утрата

— Имея большой личный опыт, являлся одним из наиболее грамотных и последовательных защитников отечественного сельхозпроизводителя, много внимания уделял экологической безопасности и разумному природопользованию. Умело защищал интересы татарстанских избирателей и работал над привлечением средств в экономику республики, — подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, обладая фундаментальной подготовкой и оригинальными взглядами, Фатих Саубанович вел богатую научную и публицистическую деятельность. Он был членом-корреспондентом Академии наук РТ, ряда гуманитарных и общественных академий России. Он автор и соавтор более 15 монографий и учебных пособий по ветеринарии, а также более 40 книг и публикаций по этнографии и истории татарского народа. А его заслуги перед Отечеством отмечены высокими государственными наградами, почетными званиями.

— О таких людях говорят: с ними уходит целая эпоха, — подчеркнул глава Госсовета Татарстана. — Фатих Саубанович был цельной и увлеченной личностью, прожил яркую и насыщенную многими событиями жизнь. Он был энергичным, целеустремленным человеком, беззаветно любящим свою Родину. Он всемерно способствовал поступательному развитию республики и ее народа, многое делал для улучшения качества жизни земляков. Уверен, благодарная память о нем, его добрых делах навсегда останется в сердцах татарстанцев.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в основном вспоминал годы сельхоздеятельности Фатиха Сибагатуллина.

— Утрата большая. В целом утрата человека во все времена — тяжелая потеря, — отметил он. — Он был ярким руководителем, внес большой вклад в развитие сельского хозяйства республики, был очень предан своей Родине.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в основном вспоминал годы сельхоздеятельности Фатиха Сибагатуллина.

«Называли друг друга «брат»

С траурными речами также выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, глава Атнинского муниципального района Габдулахат Хакимов, сын покойного и другие.

Одну из самых эмоциональных речей произнес глава Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов.

— Мы прощаемся с выдающимся общественным деятелем, членом-корреспондентом нашей Академии наук. Но он оставил свой след не только в общественно-политической, хозяйственной деятельности, но также и в российской науке. На протяжении всей своей деятельности он занимался актуальнейшими проблемами Татарстана в области сельского хозяйства. Он опубликовал более 150 научных работ. Основные работы были связаны с областью ветеринарных наук. Он был инициатором и участником развития концепции животноводства Татарстана. В последние годы уделял особое внимание проблеме утилизации отходов животноводства и добился значительных успехов, применяя биологические активаторы, — отметил ученый. — Также активно занимался проблемами экологии — были изданы две монографии, которые получили очень высокую оценку специалистов.

Салахов особо отметил неравнодушие и патриотизм покойного. Президент АН РТ рассказал, что был знаком с Фатихом Саубановичем около 20 лет. Однако особо сблизиться удалось, когда они лежали в одной из московских клиник на протяжении двух недель.

Одну из самых эмоциональных речей произнес глава Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов. Фото: tatarstan.ru

— Именно во время наших ежедневных многочасовых бесед он раскрылся для меня в полной мере. Когда ты находишься в больничных условиях, заботишься друг о друге, это совсем иной уровень общения. Тогда я понял, насколько он всестороннее эрудированный человек. И познакомился с его прекрасной семьей — женой, детьми, которые помогали и мне. Тогда проявились его удивительные человеческие качества. Я благодарен, что эти дни остались у нас, и после этого мы даже в шутку при встрече называли друг друга «брат», — поделился Салахов.

После официальной части и молитвы, которую прочитал главный казый ДУМ Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, проститься с Сибагатуллиным смогли все желающие. Похороны Фатиха Саубановича состоялись в его родном селе Апазово Арского муниципального района.

Проститься с Сибагатуллиным смогли все желающие

«Он сделал столько для республики, сколько 10 человек не смогли сделать за свою жизнь»

После панихиды коллеги Сибагатуллина поделились с корреспондентом «Реального времени» воспоминаниями о покойном.

Экс-депутат Госдумы от Татарстана, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова призналась, что про себя называла Сибагатуллина дедом Фатихом.

— Фатих Саубанович был человеком, который безумно любил спорт. Он один из основоположников национальной борьбы, которая в свое время переживала нелегкие времена. Именно Фатих Саубанович сыграл одну из ключевых ролей для развития этого национального вида спорта, — подчеркнула Павлова.

По словам собеседницы издания, она разделяла страсть Сибагатуллина к лошадям.

— Он сыграл огромную роль в развитии отечественного коневодства, сохранении пород наших лошадей. Нурлатский конезавод был одним из лучших в стране, — добавила она.

Когда Павлова была избрана депутатом Госдумы, именно Фатих Саубанович был одним из первых, встретивших коллегу в коридорах парламента и поддержавших на новом поприще.

По словам собеседницы, она всегда видела, с каким уважением к Сибагатуллину относятся люди: «Фатих Саубанович безумно любил Татарстан. Никогда не менял свое лицо ни при каких политических моментах. Имел свою позицию и жестко ее отстаивал. Бывало, подвергался и федеральной критике, но никогда не предавал Татарстан. Он был очень мощным человеком, возле него всегда кипела жизнь. Это был сильный духом человек. Он любил движение, до последних дней двигался вперед», — заключила она.

В свою очередь председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов в беседе с «Реальным временем», отзываясь о покойном, заявил:

— Он был настоящим мотором везде, где бы ни находился — будь то административная работа, общественная или научная деятельность. Он не мог быть другим. В нем были заложены лидерские качества, причем он был компетентным лидером, — убежден собеседник. — Он действительно болел за республику, хотел, чтобы в республике было все хорошо и Татарстан развивался. Он все делал для республики. Он все лучшее старался привезти в Татарстан, и у него это получалось.

Экс-депутат Госдумы от Татарстана, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова призналась, что про себя называла Сибагатуллина дедом Фатихом. Фото: duma.gov.ru

По словам Минниханова, в бытность главой ГИБДД Татарстана он часто пересекался с Сибагатуллиным. Кстати, именно за высказывания, связанные с ГИБДД, в 2017 году в СМИ активно обсуждали Сибагатуллина. Тогда он назвал инспектора ГИБДД, остановившего его автомобиль, «мелким лейтенантиком и шпингалетом».

Депутат Госсовета Татарстана, экс-глава Союза журналистов РТ Римма Ратникова рассказала, что у нее сложились очень добрые и теплые отношения с покойным.

— Журналисты всегда восхищались отношением Фатиха Саубановича к творческим людям, в частности к представителям СМИ. Когда он работал в Нурлатском районе, то проводил большие праздники для журналистов, поздравлял с днями рождения. И не для того, чтобы они его не критиковали, — просто он понимал суть журналистского труда. Он на протяжении многих лет был руководителем на разных уровнях и в разных географических точках, и такое отношение к журналистам очень запомнилось. А когда мы начали проводить журналистский конкурс «Хрустальное перо» в конце 90-х, очень важно было раскрыть руководителей для журналистов. И он одним из первых получил эту награду, — вспоминает она.

По словам Ратниковой, ее отец работал первым секретарем Мамадышского райкома партии в середине 80-х. А первым секретарем был назначен Фатих Саубанович.

— Я тогда уже работала в газете «Комсомолец Татарии». Фатих Саубанович, когда меня видел, всегда шутил: «Мы с Риммой жили в одном доме. Правда, когда я там жил, она уже оттуда уехала», — говорит она.

Собеседница назвала покойного человеком широкой души и многогранного таланта.

— Как личность он был очень неординарным. Он, наверное, сделал столько для республики, сколько 10 человек не смогли сделать за свою жизнь, — подчеркнула она.

1 / 22 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Кристина Иванова, фото Рината Назметдинова