«Никогда не предавал Татарстан»: Фатиха Сибагатуллина проводили в последний путь
Проститься с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Фатихом Сибагатуллиным, который скончался ночью 24 июня, сегодня утром в здание Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана пришли сотни человек. Актовый зал Дворца земледельцев не смог вместить всех желающих поучаствовать в панихиде — люди стояли в проходах, за пределами помещения. Коллеги вспоминали видного деятеля прежде всего как большого патриота Татарстана. Подробности — в репортаже «Реального времени» с места прощания.
«Он был патриотом своего народа и своей родной республики»
Траурная церемония прощания с бывшим депутатом Государственной думы Фатихом Сибагатуллиным началась сегодня в Минсельхозе Татарстана даже раньше намеченного на 8 часов утра времени. В фойе Дворца земледельцев, куда пропускали всех желающих проститься с покойным, гостей встречал портрет Фатиха Саубановича на фоне полей Татарстана. Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета ушел из жизни ночью 24 июня в возрасте 72 лет.
Панихиду вел вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Выбор места проведения траурной церемонии и ее ведущего был не случаен — значительную часть трудовой деятельности Сибагатуллин посвятил именно отрасли сельского хозяйства. Так, в 1990—1995 годах он был министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, а затем, уже будучи на других поприщах, продолжал вести научную деятельность, затрагивающую столь важную для республики отрасль.
Марат Зяббаров назвал Фатиха Сибагатуллина человеком с широкой душой и большим сердцем.
— Он был прекрасным деятелем-аграрием, который внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства Республики Татарстан. Заняв пост министра сельского хозяйства и продовольствия в 1990 году, далее возглавив Нурлатский муниципальный район, Фатих Саубанович разработал и внедрил инновационные методы в растениеводстве, которые позволили получать высокую урожайность зерновых культур в течение многих лет, — подчеркнул нынешний глава Минсельхоза РТ.
Далее с траурной речью выступил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Отметив, что республиканскую общественность постигла большая утрата, председатель парламента республики назвал покойного видным государственным и политическим деятелем. От имени руководства Татарстана, органов госвласти, широкой общественности, жителей республики, телеграммы со словам соболезнования от которых продолжают поступать до сих пор, и не только из РТ, он выразил глубокие соболезнования семье, близким и друзьям покойного. Мухаметшин подчеркнул, что для всех кончина Сибагатуллина стала неожиданностью.
— Он был безусловным патриотом своего народа и своей родной республики, — подчеркнул Мухаметшин.
Вспоминая вехи творческой биографии покойного, Мухаметшин отметил, что свой трудовой путь Сибагатуллин начал еще в возрасте 16 лет рабочим совхоза родного района. В возрасте 30 лет он перешел на партийную работу. В непростые 90-е годы руководил Минсельхозом республики, проводил большую работу в качестве вице-премьера правительства РТ. С 1996 года на протяжении 11 лет возглавлял Нурлатский район. Под его руководством район достиг высоких показателей социально-экономического и инфраструктурного развития, был передовым в агропромышленном производстве. И в этом, несомненно, большая заслуга Фатиха Саубановича как инициативного и авторитетного руководителя, умелого организатора и крепкого хозяйственника, подчеркнул Мухаметшин. С 2007 по 2021 год, три созыва, Сибагатуллин избирался депутатом Госдумы от Татарстана. В составе фракции «Единой России» он плодотворно трудился в профильных комитетах.
— Имея большой личный опыт, являлся одним из наиболее грамотных и последовательных защитников отечественного сельхозпроизводителя, много внимания уделял экологической безопасности и разумному природопользованию. Умело защищал интересы татарстанских избирателей и работал над привлечением средств в экономику республики, — подчеркнул Мухаметшин.
По его словам, обладая фундаментальной подготовкой и оригинальными взглядами, Фатих Саубанович вел богатую научную и публицистическую деятельность. Он был членом-корреспондентом Академии наук РТ, ряда гуманитарных и общественных академий России. Он автор и соавтор более 15 монографий и учебных пособий по ветеринарии, а также более 40 книг и публикаций по этнографии и истории татарского народа. А его заслуги перед Отечеством отмечены высокими государственными наградами, почетными званиями.
— О таких людях говорят: с ними уходит целая эпоха, — подчеркнул глава Госсовета Татарстана. — Фатих Саубанович был цельной и увлеченной личностью, прожил яркую и насыщенную многими событиями жизнь. Он был энергичным, целеустремленным человеком, беззаветно любящим свою Родину. Он всемерно способствовал поступательному развитию республики и ее народа, многое делал для улучшения качества жизни земляков. Уверен, благодарная память о нем, его добрых делах навсегда останется в сердцах татарстанцев.
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в основном вспоминал годы сельхоздеятельности Фатиха Сибагатуллина.
— Утрата большая. В целом утрата человека во все времена — тяжелая потеря, — отметил он. — Он был ярким руководителем, внес большой вклад в развитие сельского хозяйства республики, был очень предан своей Родине.
«Называли друг друга «брат»
С траурными речами также выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, глава Атнинского муниципального района Габдулахат Хакимов, сын покойного и другие.
Одну из самых эмоциональных речей произнес глава Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов.
— Мы прощаемся с выдающимся общественным деятелем, членом-корреспондентом нашей Академии наук. Но он оставил свой след не только в общественно-политической, хозяйственной деятельности, но также и в российской науке. На протяжении всей своей деятельности он занимался актуальнейшими проблемами Татарстана в области сельского хозяйства. Он опубликовал более 150 научных работ. Основные работы были связаны с областью ветеринарных наук. Он был инициатором и участником развития концепции животноводства Татарстана. В последние годы уделял особое внимание проблеме утилизации отходов животноводства и добился значительных успехов, применяя биологические активаторы, — отметил ученый. — Также активно занимался проблемами экологии — были изданы две монографии, которые получили очень высокую оценку специалистов.
Салахов особо отметил неравнодушие и патриотизм покойного. Президент АН РТ рассказал, что был знаком с Фатихом Саубановичем около 20 лет. Однако особо сблизиться удалось, когда они лежали в одной из московских клиник на протяжении двух недель.
— Именно во время наших ежедневных многочасовых бесед он раскрылся для меня в полной мере. Когда ты находишься в больничных условиях, заботишься друг о друге, это совсем иной уровень общения. Тогда я понял, насколько он всестороннее эрудированный человек. И познакомился с его прекрасной семьей — женой, детьми, которые помогали и мне. Тогда проявились его удивительные человеческие качества. Я благодарен, что эти дни остались у нас, и после этого мы даже в шутку при встрече называли друг друга «брат», — поделился Салахов.
После официальной части и молитвы, которую прочитал главный казый ДУМ Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, проститься с Сибагатуллиным смогли все желающие. Похороны Фатиха Саубановича состоялись в его родном селе Апазово Арского муниципального района.
«Он сделал столько для республики, сколько 10 человек не смогли сделать за свою жизнь»
После панихиды коллеги Сибагатуллина поделились с корреспондентом «Реального времени» воспоминаниями о покойном.
Экс-депутат Госдумы от Татарстана, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова призналась, что про себя называла Сибагатуллина дедом Фатихом.
— Фатих Саубанович был человеком, который безумно любил спорт. Он один из основоположников национальной борьбы, которая в свое время переживала нелегкие времена. Именно Фатих Саубанович сыграл одну из ключевых ролей для развития этого национального вида спорта, — подчеркнула Павлова.
По словам собеседницы издания, она разделяла страсть Сибагатуллина к лошадям.
— Он сыграл огромную роль в развитии отечественного коневодства, сохранении пород наших лошадей. Нурлатский конезавод был одним из лучших в стране, — добавила она.
Когда Павлова была избрана депутатом Госдумы, именно Фатих Саубанович был одним из первых, встретивших коллегу в коридорах парламента и поддержавших на новом поприще.
По словам собеседницы, она всегда видела, с каким уважением к Сибагатуллину относятся люди: «Фатих Саубанович безумно любил Татарстан. Никогда не менял свое лицо ни при каких политических моментах. Имел свою позицию и жестко ее отстаивал. Бывало, подвергался и федеральной критике, но никогда не предавал Татарстан. Он был очень мощным человеком, возле него всегда кипела жизнь. Это был сильный духом человек. Он любил движение, до последних дней двигался вперед», — заключила она.
В свою очередь председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов в беседе с «Реальным временем», отзываясь о покойном, заявил:
— Он был настоящим мотором везде, где бы ни находился — будь то административная работа, общественная или научная деятельность. Он не мог быть другим. В нем были заложены лидерские качества, причем он был компетентным лидером, — убежден собеседник. — Он действительно болел за республику, хотел, чтобы в республике было все хорошо и Татарстан развивался. Он все делал для республики. Он все лучшее старался привезти в Татарстан, и у него это получалось.
По словам Минниханова, в бытность главой ГИБДД Татарстана он часто пересекался с Сибагатуллиным. Кстати, именно за высказывания, связанные с ГИБДД, в 2017 году в СМИ активно обсуждали Сибагатуллина. Тогда он назвал инспектора ГИБДД, остановившего его автомобиль, «мелким лейтенантиком и шпингалетом».
Депутат Госсовета Татарстана, экс-глава Союза журналистов РТ Римма Ратникова рассказала, что у нее сложились очень добрые и теплые отношения с покойным.
— Журналисты всегда восхищались отношением Фатиха Саубановича к творческим людям, в частности к представителям СМИ. Когда он работал в Нурлатском районе, то проводил большие праздники для журналистов, поздравлял с днями рождения. И не для того, чтобы они его не критиковали, — просто он понимал суть журналистского труда. Он на протяжении многих лет был руководителем на разных уровнях и в разных географических точках, и такое отношение к журналистам очень запомнилось. А когда мы начали проводить журналистский конкурс «Хрустальное перо» в конце 90-х, очень важно было раскрыть руководителей для журналистов. И он одним из первых получил эту награду, — вспоминает она.
По словам Ратниковой, ее отец работал первым секретарем Мамадышского райкома партии в середине 80-х. А первым секретарем был назначен Фатих Саубанович.
— Я тогда уже работала в газете «Комсомолец Татарии». Фатих Саубанович, когда меня видел, всегда шутил: «Мы с Риммой жили в одном доме. Правда, когда я там жил, она уже оттуда уехала», — говорит она.
Собеседница назвала покойного человеком широкой души и многогранного таланта.
— Как личность он был очень неординарным. Он, наверное, сделал столько для республики, сколько 10 человек не смогли сделать за свою жизнь, — подчеркнула она.
Справка
Фатих Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Татарстана. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.
Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Ватан» в Арском районе. В 1976—1980 годах руководил колхозом «Правда» Балтасинского района. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.
В 1990—1995 годах был министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. В 1995—1996 годах — вице-премьером РТ и главой Минсельхоза РТ. В 1996—2007 годах руководил Нурлатским районом и городом Нурлатом. С 2007 по 2021 год был депутатом Госдумы.
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