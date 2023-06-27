Жителям казанского ЖК «МЧС» приоткрыли выезды, не построив школ и детсадов

Из «фоновского» жилкомплекса из-за отсутствия социальной инфраструктуры начали съезжать семьи с детьми

Фото: Максим Платонов, архив /realnoevremya.ru

В редакцию «Реального времени» с просьбой о помощи вновь обратились жители многострадального «фоновского» жилого комплекса «МЧС» на ул. Губкина. По словам активистов, решая проблему с социальной инфраструктурой, за несколько лет они не то что школы — школьного автобуса не могут допроситься. Поэтому многие из обманутых дольщиков после того, как наконец все же получили свои квартиры, продают недвижимость и переезжают в микрорайоны, где ситуация со школами и детсадами получше. Оставшимся в исполкоме Казани обещали запустить школьный маршрут, но пока этому препятствуют «недостатки улично-дорожной сети», сообщили в мэрии.

Школьный автобус пустить по выбоинам нельзя, а детей пешком можно



— Нам много лет обещают помочь с открытием школы и детского сада, однако с мертвой точки дело так и не сдвинулось, а в последний раз я с трудом добилась от исполкома письменного ответа на свои обращения, и сами посудите, что это за ответ! — обратилась в «Реальное время» активист дольщиков Гульнара Закирова. — Можно рассчитывать, что к осени автобус пустят?

В документе, подписанном заместителем начальника управления городского образования Андреем Мачиным нет ни намека на обещание обеспечить школьников транспортом. Там сообщается, что в феврале 2023 года был проведен комиссионный объезд «планируемого к открытию» школьного автобусного маршрута «ЖК «МЧС» — Гимназия №180». И описаны неутешительные результаты объезда:

— Данный маршрут не согласован из-за наличия недостатков в содержании улично-дорожной сети.

Маршрут школьного автобуса от ЖК «МЧС» до гимназии № 180 не согласовали из-за ям на дорогах. Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Недостатки — это колея на съезде с проспекта Ямашева вблизи дома №35 корп. 2 по Сибирскому тракту (попросту говоря, на разворотной петле на Компрессорном), выбоины на проезжей части улицы Зур Урам у домов №31 и 31а, улицы Академика Губкина у дома № 46/12, а также отсутствие дорожных знаков «Пешеходный переход» у дома № 48 по улице Академика Губкина.

Ликвидировать все эти недостатки Мачин в своем письме не обещает — лишь сообщает, что отделение дорнадзора отдела ГИБДД по Казани в адрес администрации Советского района по итогам объезда направило акт комиссионного обследования улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения по предполагаемому школьному автобусному маршруту «Гимназия №180» — для устранения замечаний. Сроки устранения замечаний не указаны — документ заканчивается словами: «После устранения недостатков повторно будет проведено комиссионное обследование маршрута».

— А на словах мне еще сказали, что у нас нет остановки для автобуса, поэтому наших детей все равно автобус забирать вряд ли сможет, — дорисовала безнадежную картину Закирова.

Время идет — отряд не «двигается»

Два года назад Гульнара Закирова от лица жителей ЖК «МЧС» обратилась в администрацию на тот момент президента Татарстана с просьбой дать поручение «Татинвестгражданпроекту» разработать рабочую документацию на строительство школы на 1,5 тысячи мест, которая была предусмотрена проектом планировки микрорайона еще в 2019 году. И получила ответ, что вопрос о строительстве школы в ЖК «МЧС» будет рассматриваться, когда отведенный земельный участок будет освобожден третьими лицами, то есть структурами МЧС.

Два года назад в исполкоме Казани сообщали «Реальному времени», что «земельные участки для размещения объектов образования находятся в собственности Российской Федерации», а строительство на них социальных объектов возможно «после оптимизации размещения складов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), решения вопроса о переносе Филиала федерального государственного казенного учреждения «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России (кинологической службы), а также после передачи части земельных участков 16:50:000000:13300 и 16:50:000000:21308 в собственность Республики Татарстан».

Казанский поисково-спасательный отряд, на месте которого должны быть построены учреждения социальной инфраструктуры, за 4 года так и не освободил территорию. Фото: скрин realnoevremya.ru сайта kzn.ru

В настоящее время на Публичной кадастровой карте один из участков отображается с видом разрешенного использования «под здания и сооружения части», второй — как «собственность публично-правовых образований». А Казанский поисково-спасательный отряд, на месте которого должны быть построены учреждения социальной инфраструктуры, за 4 года так и не освободил территорию.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с вопросами о том, что сделано для выделения земельного участка для строительства детсада и намечена ли хотя бы предварительно дата начала строительства (плановая дата). Мы также поинтересовались, что сделано, чтобы обеспечить открытие школьного автобусного маршрута «ЖК «МЧС» — гимназия №180» и, в частности, что предпринято, чтобы устранить препятствия, перечисленные в письме из управления образования на имя Закировой, и чтобы к 1 сентября 2023 школьный автобус все-таки начал возить детей из ЖК «МЧС» в гимназию №180.

— Проект планировки территории ЖК «МЧС» утвержден Кабинетом министров Республики Татарстан, — ответили на запрос «Реального времени» в исполкоме, продублировав затем информацию двухлетней давности. — В границах проекта находится земельный участок, находящийся в федеральной собственности. Размещение социальных объектов будет возможно только после передачи части участка в состав имущества республики. Соответственно, вопросы, касающиеся процедуры передачи, следует адресовать в Минстрой Республики Татарстан.



В исполкоме добавили, что проектом планировки предусмотрено размещение школы на 1 500 мест и детского сада на 340 мест на первом этапе реализации, на втором этапе предусмотрено размещение еще одного детского сада на 340 мест.



— Что касается недостатков улично-дорожной сети, препятствующих запуску школьного маршрута, то Комитетом по транспорту установлены отсутствующие дорожные знаки. Администрацией района в этом году проведен ямочный ремонт улицы Зур Урам, — сообщили в исполкоме. — Вопрос колейности на съезде с проспекта Ямашева на Сибирский тракт планируется решить в рамках работ по реконструкции этого участка последующие годы (при условии выделения финансирования).

«Стоим в пробках и будем стоять»

— Единственное, что сдвинулось за эти годы с «мертвой точки», — говорит Гульнара Закирова, — нам открыли, наконец, еще один выезд на проспект Победы мимо «Мегастроя». Тот самый, который в прошлом году завалило кирпичами от рухнувшего гаража.

Только «дорожную» проблему жилкомплекса это не решило — автомобильные пробки на узких разбитых выездах из него так и не рассосались.

Для жителей ЖК МЧС открыли выезд, который в прошлом году завалило кирпичами от рухнувшего гаража. Фото: Максим Платонов, архив/realnoevremya.ru

Жители сетуют, что гулять здесь негде — везде стоят автомобили, но без них не обойдешься. Детей-то надо в детсады и школы доставлять, на авто это занимает «час туда — час обратно», а если использовать общественный транспорт — проще будет детям в образовательных учреждениях ночевать, поскольку на еду, сон и уроки времени не останется.

— Я детей вожу в 122-ю школу в Московский район, они пошли в нее еще до переезда и менять ничего мы не планировали, — говорит житель ЖК «МЧС» Леонид Фоминых. — И младшего в детсад поблизости от школы вожу — так удобнее. Самая большая проблема у нас — пробки на выезде, несмотря на то, что выездов прибавилось. Машин-то тоже прибавилось, поэтому стоим в пробках и будем стоять. А сейчас через наш ЖК появится выезд из соседнего жилищного комплекса, строители уже дорогу делают. После этого можно ожидать полного коллапса.

Выхода, вернее, выезда из этой ситуации он не видит:



— Пока наши дома не заселили — проблема выезда не ощущалось. А теперь, когда все плотно застроено и люди живут, с каждым днем ситуация все хуже.

По словам Леонида и Гульнары, многие семьи, заселившись и пожив какое-то время в новых квартирах, теперь их продают и перебираются в другие районы Казани, где инфраструктура развита лучше и нет «чрезвычайной ситуации» ни с образовательными учреждениями, ни с дорогами.

— Кто может, переезжает в Ново-Савиновский район, там школы есть и еще строятся, — говорит Закирова. — Только вот не у всех есть такая возможность. Квартиры-то в нашем ЖК, отчасти, я думаю, из-за плохой инфраструктуры стоят дешевле, чем в других микрорайонах. И еще они не котируются, потому что у нас вечером и в выходной и выйти-то некуда. Ни парков, ни скверов — гулять негде. Кроме магазинов, здесь ничего нет, по вечерам на улице Губкина, прямо скажем, совсем неуютно, вот люди и бегут отсюда, хотя сам по себе наш жилой комплекс — красивый и уютный.