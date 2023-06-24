Баллы по единым госэкзаменам, сериал про врачей и их праздник: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев остается ЕГЭ. Уверенное лидерство в топе поисковых запросов по-прежнему удерживает Республиканский центр мониторинга качества образования, на его сайте выпускники могут посмотреть результаты сдачи экзаменов. РЦМКО не просто удерживает свою позицию, его популярность продолжает расти (количество запросов увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлой неделей). В топ интересующих тем вновь вернулся сериал «Хороший доктор», который в последние месяцы стал частью мем-культуры. Символично, что еще один лидер недели — День медицинского работника, который отмечался 18 июня. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Татарстанцев интересуют медицинские работники не только на экране, но и в жизни

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе прошел последний единый госэкзамен, по информатике. Однако впереди еще резервные дни, из-за чего официально сдача ЕГЭ закончится лишь 1 июля. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, на сегодняшний день в республике 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, но при этом само количество таких результатов — 158: два человека набрали 200!

Окончательные результаты по всем предметам станут известны только после 4 июля. Однако уже сейчас есть данные о том, что наибольшее количество стобалльников собрала литература — 65 человек. На втором месте идет русский язык — 54 выпускника, а замыкает тройку лидеров химия — 26. Далее — профильная математика, которую сдали на 100 баллов лишь четыре человека, физика (трое) и история с географией (по два человека соответственно).



Помимо ЕГЭ, в топе лидеров по-прежнему находится сериал «Хороший доктор». Напомним, рост его популярности уже фиксировался в начале июня. Сама картина вышла на экраны еще в 2017 году. Однако как он набрал популярность лишь сейчас? Картина про доктора-хирурга с аутизмом поднялась в топах благодаря сцене, где у врача случилась истерика в кабинете начальника. Данный фрагмент стал мемом в TikTok, а далее и в Twitter. Пользователи соцсетей превратили его в шаблон, который ассоциируется с жалобами и грустью. Таким образом, люди начали смотреть сериал, чтобы найти и другие интересные сцены.

Чуть меньше по популярности, но схожий по направлению оказался четвертый запрос — День медицинского работника. Праздник отмечался 18 июня, и к этой дате «Реальное время» подготовило спецпроект, собравший в себя истории о лучших из лучших представителях этой профессии.



Больше всего результаты ЕГЭ волновали выпускников из Нижнекамска

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что наибольший интерес к результатам ЕГЭ проявляли выпускники из Нижнекамска. При этом количество их поисковых запросов было наибольшим как по РЦМКО, так и по сервису «Чек ЕГЭ». Вторым городом по заинтересованности результатами экзаменов оказалась Казань, а за ней Альметьевск и Набережные Челны. Если же говорить о «Хорошем докторе», то любителей мемов больше всего оказалось в нефтяной столице Татарстана, которая собрала максимальные 100 баллов. При этом что касается Дня медицинского работника, то здесь максимум достался казанцам, что неудивительно, поскольку столица региона имеет наибольшее количество больниц и крупнейший медицинский комплекс республики — РКБ.

Альметьевск закрепил свое звание города-киномана, собрав максимально количество баллов по заинтересованности еще одной картиной — «Человек-паук через вселенные». А вот одно из главных событий недели, потеря батискафа «Титан», больше всего интересовало казанцев. В равной степени эта история волновала челнинцев и альметьевцев, а вот нижнекамцы, по всей видимости, о данном происшествии даже не слышали.

Напомним, на борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, председатель частной авиастроительной компании Action Aviation, а также попечитель Института SETI, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Нарголе, который уже руководил несколькими экспедициями к «Титанику», и генеральный директор Ocean Gate Стоктон Раш. По данным береговой охраны США, все они погибли.

Компьютерная игра от российских разработчиков вернулась в топ и стала в нем лидером

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



Фото: realnoevremya.ru

Что касается запросов на видеохостинге YouTube, то в этом рейтинге лидирующую позицию заняла компьютерная игра в жанрах визуальной новеллы и survival horror под названием Tiny Bunny. Она создана группой российских разработчиков Saikono Games по мотивам одноименного рассказа интернет-писателя Дмитрия Мордаса. Второе место также остается за ней. А вот замыкает тройку лидеров новое юмористическое шоу от блогеров, в котором гости пытаются удивить других участников своими талантами. Следом за ним идет блогер Асхаб Тамаев — скорее всего, интерес к его каналу связан с сообщениями о его возможной блокировке. Причина — реклама финансовых пирамид.

В целом данные результаты схожи с теми, что были неделю назад и две недели назад. Более того, часть запросов вылетала из рейтинга, но все же вернулась и заняла лидирующие позиции.

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