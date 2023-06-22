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Пропавший батискаф «Титан»: каковы шансы найти экипаж живым? / «Реальное время»

17:05, 22.06.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Пропавший батискаф «Титан»: каковы шансы найти экипаж живым? / «Реальное время»
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 22 июня, в России День памяти и скорби. Это день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз. И сегодня может случиться другая трагедия: на глубоководном батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане, по подсчетам ученых, уже закончился кислород. Поэтому шансы гибели экипажа значительно увеличиваются. Точно известно, что на борту — британский миллиардер Хэмиш Хардинг, председатель частной авиастроительной компании Action Aviation. По информации СМИ, в батискафе также находятся попечитель Института SETI, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Нарголе, который уже руководил несколькими экспедициями к «Титанику», и генеральный директор Ocean Gate Стоктон Раш. Точное местоположение «Титана» до сих пор неизвестно, что, безусловно, усложняет спасательную операцию. Весь мир продолжает надеяться, что экипаж жив, что его можно спасти. Однако пока никаких гарантий нет.

«Реальное время»
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:50
    ужасная трагедия, хочется верить в чудо
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    Анонимно 18:34
    надежда умирает последней
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  • Анонимно 18:18
    Сама история с батискафом какая-то киношная: возможно гигантский кальмар ,обитающий в затонувшем корабле ,прилип к аппарату и затянул его в свое убежище. А пассажиры стали пленниками своей веры в технику.
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Новости происшествий

18:35 МСК Все новости
Новости раздела