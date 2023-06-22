Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа батискафа «Титан»

Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа «Титан», обнаруженные обломки принадлежат ему.

Обломки свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, указали в береговой охране.



Сегодня компания OceanGate Expeditions — оператор «Титана» — заявила, что пять человек, находящихся на борту, скорее всего, погибли:

— Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли, — приводит сообщение ТАСС.

На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, председатель частной авиастроительной компании Action Aviation, а еще попечитель Института SETI, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Нарголе, который уже руководил несколькими экспедициями к «Титанику», и генеральный директор Ocean Gate Стоктон Раш.

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Маргарита Головатенко