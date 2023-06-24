День в истории: Путин на Сабантуе, Хрущев в Сокольниках

Чем примечательна дата 24 июня?

Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

Сегодня, 24 июня, Владимир Путин посетил казанский Сабантуй, в Кремле открылась мечеть «Кул Шариф», Иса Бикмаев стал первым татарином, закончившим Казанский университет, появился Ленинский мемориал (будущий НКЦ, будущая Национальная библиотека РТ), Наполеон вторгся в Россию, было основано Совинформбюро, Хрущев обещал показать «кузькину мать», а Брежнев объявил об окончании «холодной войны». В Лондоне начала работать первая официальная масонская ложа, а в Париже показали работы Пикассо. Родились: физик и лауреат Нобелевской премии Виктор Гесс, народная артистка СССР Марина Ладынина. основатель цирковой династии Михаил Запашный, поэтесса Инна Лиснянская, актер Роберт Дауни-старший, музыкант Георгий Каспарян, актриса Рамиля Искандер. Умерли: дважды президент США Гровер Кливленд, экономист Леонид Гурвич, писатель Иван Шмелев, художник-модернист Руфино Тамайо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Открыли «Кул Шариф»

24 июня 1835 года Иса Мухамедович Бикмаев первым из татар окончил Императорский Казанский университет со званием действительного студента. Бикмаев был сыном переводчика, до этого получил образование в гимназии, а затем работал преподавателем и попечителем прилинейных киргизов (казахов) на «Орской дистанции» (линии укреплений по правому берегу Яика).



24 июня 1987 года открылся казанский филиал Центрального музея имени Ленина, он же Ленинский мемориал. В новом культурном центре читали лекции о Ленине и его сложном жизненном пути, проводили выставки документов. После развала Советского Союза в сентябре 1992 года, мемориал реорганизовали в Национальный культурный комплекс «Казань». Теперь в этом здании находится Национальная библиотека РТ.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

24 июня 2000 года президент России Владимир Путин, прибывший в Казань накануне, открыл в качестве почетного гостя Сабантуй. Глава государства сплясал национальный танец в подаренной ему тюбетейке, обратился к участникам торжества на татарском языке и устроил целое шуточное представление со своим участием в соревнованиях по көрәш. Президент также успел побывать на скачках на Казанском ипподроме и вручить ключи от новой машины победителю.

24 июня 2005 года в Казани состоялось открытие мечети «Кул Шариф». Стройка шла 9 лет, ее бюджет составил около 400 млн рублей. Мечеть получила имя сеида Кул Шарифа — известного героя времен Казанского ханства, погибшего при защите крепости от войск Ивана Грозного в 1552 году. На момент открытия достопримечательности Казани ее называли самой крупной мечетью Европы.

Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

24 июня 2022 года «Реальное время» сообщило, что Верховный суд Татарстана прекратил производство по иску аптечной сети «Ригла» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина) к Госсовету РТ, где третьим лицом был привлечен даже глава республики. Фармацевтическая фирма обратилась в суд после того, как ее дважды оштрафовали за нарушение муниципальных правил благоустройства: сначала на 100 тысяч рублей из-за поврежденной коммунальщиками вывески, затем еще на 200 тысяч, поскольку конструкцию не успели очистить на утро после сильного снегопада.

Наполеон вторгся

24 июня (12 июня по старому стилю) 1812 года армия французского императора Наполеона I вторглась в Российскую империю. Так началась Отечественная война. К концу года русским солдатам под командованием Михаила Кутузова удалось изгнать «великую армию». А в январе 1813-го началась война коалиции европейских держав против Наполеоновской Франции и ее союзников, уже на территории Европы.

24 июня 1941 года при Совете Народных Комиссаров СССР и в ЦК ВКП(б) был создан информационный политический орган — Совинформбюро. Его возглавил секретарь ЦК ВКП(б) Александр Щербаков. СИБ занимался освещением военных действий, написанием и опубликованием сводок по материалам Главного командования, рассказывал о внутренней и международной жизни СССР. Последняя оперативная сводка Совинформбюро датируется 15 мая 1945 года. «Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен», сообщил в тот день по Московскому радио Юрий Левитан. Ликвидировали СИБ в 1961 году.

24 июня 1959 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев во время беседы с американским вице-президентом Ричардом Никсоном на выставке в Сокольниках произнес легендарную фразу о «кузькиной матери». Под впечатлением от экспозиции Хрущев пообещал «догнать и перегнать США», но шутливо-просторечное выражение первого секретаря ЦК КПСС привело американцев в замешательство. Переводчик Хрущева Юрий Лепанов вспоминал, что переводил эту фразу как: «To show what's show», или «Мы вам покажем, что есть что!».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов/ с выставки «История России в фотографиях. Фотолетопись России»

24 июня 1973 года Леонид Брежнев в ходе визита в США заявил об окончании холодной войны. В мае 1972 года были подписаны Договор о противоракетной обороне, Договор об ограничении стратегических вооружений. Это стало возможным благодаря так называемой политике разрядки. Но соглашения США — СССР не положили конец соперничеству между государствами. В 1979 году ситуация обострилась в связи с вводом советских войск в Афганистан.

Масоны — это официально

24 июня 1717 года в Лондоне начала работать первая официальная масонская ложа — «Объединенная Великая ложа Англии» (Premier Grand Lodge of England). Решение о создании объединенной ложи приняли собравшиеся в таверне «Гусь и Противень» во дворе церкви Святого Павла представители четырех английских лож. Позже ее отделения появились в других европейских государствах, а также в России.

24 июня 1901 года в Париже состоялась персональная выставка 19-летнего испанского художника Пабло Руиса Пикассо. Ее организовал влиятельный торговец произведениями искусства Амбруаз Воллар, представив около 75 работ художника различной тематики. Можно сказать, что Воллар рисковал, организуя выставку Пикассо. Работы художника могли попросту не принести прибыли. Однако недоверие критиков к постимпрессионизму было преодолено, художник получил положительные отзывы.

