«Нужно поднять вопрос о ЧС»: как холода и засуха повлияют на сельское хозяйство в Татарстане

Еще одна особенность этого лета — это очень низкое количество осадков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан всю неделю продолжает преследовать холодная погода. Сильные весенние заморозки уже ударили по татарстанскому сельскому хозяйству. В мае из-за холодов даже пришлось пересевать культуры. Подробнее о том, чем грозят сельскому хозяйству холода сейчас и когда в республику придет тепло, в материале «Реального времени».

«Нужно обратить внимание не только на холода, но и на засуху»

Как объяснил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, установившаяся холодная погода в Татарстане не трагедия. Сказаться она может только на теплолюбивых культурах: помидорах, ягодах, огурцах. Холода, безусловно, окажут влияние на их рост и развитие. А для картофеля такая погода вполне нормальная. Как сказал Хадеев, для большинства зерновых и кормовых культур такая погода не оказывает сильное отрицательное влияние на формирование урожая. Единственное — увеличивается срок созревания культур.



— Мне кажется, надо посмотреть на эту проблему в комплексе, а не только на холодную погоду, хоть она и не самая благоприятная, нужно обратить особое внимание на засуху во многих районах республики, а особенно на юго-востоке Татарстана. Например, в течение весны и лета осадки были минимальны в Ютазинском районе и в ряде других районов, там не только воздушная засуха, но и почвенная засуха. Такая же картина в Азнакаевском, Альметьевском и Бавлинском районах. На мой взгляд, в этих районах вполне обоснованно поднять вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации. Потому что на полях вышеназванных районов имеются проблемы с заготовкой кормов. Будет определенное снижение урожая зерновых. На сегодняшний день с первого укоса кормов будет меньше, чем в прошлом году. А ведь кормами нужно обеспечивать и личные подсобные хозяйства. В то же время есть районы в Татарстане, особенно в северной части республики, которые имеют хорошие результаты по заготовке кормов. Эти районы и хозяйственные субъекты показывают и разную адаптивность к этим условиям, да, возможно, там прошло дождей больше, но тем не менее конкурентоспособные технологии никто не отменял. Сегодня очень нужны дожди по всей республике. Нынешнюю погодную ситуацию нужно принять за норму, специалисты и ученые должны выработать комплекс агротехнических мер, чтобы противостоять засухе. В Татарстане она бывает каждый второй-третий год, засуха здесь частый «гость». Ее надо признавать и найти меры, чтобы этому явлению противостоять, — сказал Тахир Хадеев.

Есть и еще группа факторов, которые оказывают влияние на экономику хозяйств: во-первых, они очень дешево продали зерновые культуры, а во-вторых, резко упала реализационная цена на молоко, до 30 и более. И в то же время в магазинах оно не подешевело ни на копейку. Тахир Хадеев говорит, что эту проблему незамедлительно нужно проработать федеральной антимонопольной службе. Татарстанские сельхозпроизводители нуждаются как в поддержке федерального центра, так и в определенной помощи республики.

— И вот эти три фактора: продажа зерновых культур по низкой цене, падение закупочных цен на молоко, а также заморозки и засуха создают определенную проблему. Но в то же время специалисты, механизаторы, руководители делают все возможное для обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня правительство Республики Татарстан выполняет все свои бюджетные обязательства, но ситуация нестандартная, и поэтому нужны нестандартные решения по поддержке сельхозпроизводителей, — заключил Тахир Хадеев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Обычно в это время заморозков не бывает»

Появление заморозков в Татарстане объяснил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. В разговоре с нашим изданием метеоролог отметил, что на сегодняшний день в республике среднесуточная температура должна быть порядка 21-го градуса тепла, но пока она составляет лишь 15 градусов, а ночью столбик термометра опускается до 10 градусов. Другими словами, температура воздуха в РТ на 7—8 градусов ниже климатической нормы.

— Холода обусловлены тем, что регион находится под влиянием антициклона в восточной периферии, и оттуда к нам поступают воздушные потоки с Арктики. Они еще не успели прогреться и трансформироваться, поэтому такая холодная погода. Неслучайно в отдельных областях страны возможны даже заморозки. А это уникальный случай, потому что в это время года их обычно не бывает. Такая погода скорее характерна для мая, а не для июня. Сейчас, действительно, установилась холодная погода, и она продержится еще несколько дней. Потепление в Татарстан придет только в понедельник, 26 июня, — сказал Переведенцев.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам ученого КФУ, еще одна особенность этого лета — очень низкое количество осадков. К этому времени их должно выпасть порядка 60 миллиметров, а, по данным казанской метеостанции, их выпало 7—8 миллиметров. Переведенцев говорит, что это слишком мало для первого месяца лета. Эксперт отметил: в ближайшем будущем их тоже не предвидится, как и жаркой погоды.

— Такая холодная погода, безусловно, скажется и на сельхозпродукции. В начале мая в Татарстане уже были заморозки, которые сказались на посевных и особенно на садовых участках. Проблема еще не только в холоде, но и в отсутствии осадков. В мае их было всего 29 миллиметров. А на востоке республики их вообще не было. Это самое неприятное явление. А ведь в мае и июне осадки очень нужны. Отсутствие осадков связано с тем, что у нас практически не было облаков, воздушные массы приходили в Татарстан с севера, а должны были приходить циклоны с Атлантики. У нас образовалась засуха средней интенсивности, — подытожил Юрий Переведенцев.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике до конца текущей недели сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +24 градусов. При этом ожидаются небольшие дожди — в субботу и воскресенье.

В Татарстане уже пересеяли свыше 20 тысяч гектаров культур из-за холодов



Между тем в Татарстане уже пересеяли 20 тысяч гектаров культур из-за холодов, которые были в мае. В конце весны глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров сетовал на то, что в Татарстане выпало слишком мало осадков. По его данным, за май их количество составило лишь 20 миллиметров.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Зяббаров же отмечал, что весенние заморозки повредили точки роста растений, в том числе и многолетних трав, что остановило их рост и развитие. А ведь в мае столбик термометра опускался до 12 градусов тепла. Больше всего из-за холодов пострадали посевные культуры в Бавлинском, Лениногорском, Мензелинском районах Татарстана.

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