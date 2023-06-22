«Нужно поднять вопрос о ЧС»: как холода и засуха повлияют на сельское хозяйство в Татарстане
Еще одна особенность этого лета — это очень низкое количество осадков
Татарстан всю неделю продолжает преследовать холодная погода. Сильные весенние заморозки уже ударили по татарстанскому сельскому хозяйству. В мае из-за холодов даже пришлось пересевать культуры. Подробнее о том, чем грозят сельскому хозяйству холода сейчас и когда в республику придет тепло, в материале «Реального времени».
«Нужно обратить внимание не только на холода, но и на засуху»
Как объяснил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, установившаяся холодная погода в Татарстане не трагедия. Сказаться она может только на теплолюбивых культурах: помидорах, ягодах, огурцах. Холода, безусловно, окажут влияние на их рост и развитие. А для картофеля такая погода вполне нормальная. Как сказал Хадеев, для большинства зерновых и кормовых культур такая погода не оказывает сильное отрицательное влияние на формирование урожая. Единственное — увеличивается срок созревания культур.
Есть и еще группа факторов, которые оказывают влияние на экономику хозяйств: во-первых, они очень дешево продали зерновые культуры, а во-вторых, резко упала реализационная цена на молоко, до 30 и более. И в то же время в магазинах оно не подешевело ни на копейку. Тахир Хадеев говорит, что эту проблему незамедлительно нужно проработать федеральной антимонопольной службе. Татарстанские сельхозпроизводители нуждаются как в поддержке федерального центра, так и в определенной помощи республики.
— И вот эти три фактора: продажа зерновых культур по низкой цене, падение закупочных цен на молоко, а также заморозки и засуха создают определенную проблему. Но в то же время специалисты, механизаторы, руководители делают все возможное для обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня правительство Республики Татарстан выполняет все свои бюджетные обязательства, но ситуация нестандартная, и поэтому нужны нестандартные решения по поддержке сельхозпроизводителей, — заключил Тахир Хадеев.
«Обычно в это время заморозков не бывает»
Появление заморозков в Татарстане объяснил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. В разговоре с нашим изданием метеоролог отметил, что на сегодняшний день в республике среднесуточная температура должна быть порядка 21-го градуса тепла, но пока она составляет лишь 15 градусов, а ночью столбик термометра опускается до 10 градусов. Другими словами, температура воздуха в РТ на 7—8 градусов ниже климатической нормы.
— Холода обусловлены тем, что регион находится под влиянием антициклона в восточной периферии, и оттуда к нам поступают воздушные потоки с Арктики. Они еще не успели прогреться и трансформироваться, поэтому такая холодная погода. Неслучайно в отдельных областях страны возможны даже заморозки. А это уникальный случай, потому что в это время года их обычно не бывает. Такая погода скорее характерна для мая, а не для июня. Сейчас, действительно, установилась холодная погода, и она продержится еще несколько дней. Потепление в Татарстан придет только в понедельник, 26 июня, — сказал Переведенцев.
По словам ученого КФУ, еще одна особенность этого лета — очень низкое количество осадков. К этому времени их должно выпасть порядка 60 миллиметров, а, по данным казанской метеостанции, их выпало 7—8 миллиметров. Переведенцев говорит, что это слишком мало для первого месяца лета. Эксперт отметил: в ближайшем будущем их тоже не предвидится, как и жаркой погоды.
— Такая холодная погода, безусловно, скажется и на сельхозпродукции. В начале мая в Татарстане уже были заморозки, которые сказались на посевных и особенно на садовых участках. Проблема еще не только в холоде, но и в отсутствии осадков. В мае их было всего 29 миллиметров. А на востоке республики их вообще не было. Это самое неприятное явление. А ведь в мае и июне осадки очень нужны. Отсутствие осадков связано с тем, что у нас практически не было облаков, воздушные массы приходили в Татарстан с севера, а должны были приходить циклоны с Атлантики. У нас образовалась засуха средней интенсивности, — подытожил Юрий Переведенцев.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике до конца текущей недели сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +24 градусов. При этом ожидаются небольшие дожди — в субботу и воскресенье.
В Татарстане уже пересеяли свыше 20 тысяч гектаров культур из-за холодов
Между тем в Татарстане уже пересеяли 20 тысяч гектаров культур из-за холодов, которые были в мае. В конце весны глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров сетовал на то, что в Татарстане выпало слишком мало осадков. По его данным, за май их количество составило лишь 20 миллиметров.
Зяббаров же отмечал, что весенние заморозки повредили точки роста растений, в том числе и многолетних трав, что остановило их рост и развитие. А ведь в мае столбик термометра опускался до 12 градусов тепла. Больше всего из-за холодов пострадали посевные культуры в Бавлинском, Лениногорском, Мензелинском районах Татарстана.
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