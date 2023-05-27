В Татарстане пересеяли больше 22 тысяч гектаров культур из-за заморозков

Из пострадавших 30 тысяч гектаров посевов пересеяно 22,5 тысяч га. Оставшиеся площади приходятся на многолетние травы, сообщил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров.

Он напомнил, что в среднем по республике за май выпало лишь 20 мм осадков, или половина от среднемноголетних значений. В восточной части республики сохраняется критическая ситуация по влагообеспеченности.

Кроме того, заморозки с 7 по 11 мая, когда температура воздуха опускалась ниже минус 6-8 градусов (местами до минус 12) повредили точки роста растений, в том числе и многолетних трав, что остановило их рост и развитие.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Еще две недели назад Зяббаров отмечал, что больше всего посевы пострадали в Бавлинском, Лениногорском, Мензелинском районах Татарстана. Министр напомнил о необходимости страховать посевы на случай чрезвычайных ситуаций. На выплаты страховки в этом году предусмотрено 430 миллионов рублей.

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Айрат Назипов