«Пока рассмотрение шло — жена умерла»: кто недоволен штрафным приговором экс-главы Тукаевского исполкома

Прокуратура просит посадки, Авзалов — оправдания, адвокат Курманов — человечности и законности

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

«Если бы я что-то брал — не пошел бы в апелляцию», — признается осужденный экс-руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов. Его дело о злоупотреблении полномочиями в «Россельхозбанке» и муниципалитете закончилось скромным штрафом в 60 тысяч рублей, но на днях Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению жалоб на этот приговор. Прокуратура настаивает на ужесточении санкций вплоть до реального срока, а защита утверждает, будто Тукаевский суд забыл оценить доказательства невиновности Авзалова и воспроизвел в приговоре полный текст обвинительного постановления СК. «Совпадают ошибки и запятые», — подчеркнул адвокат Мидхат Курманов.

Оштрафованный может лишиться имущества

На заседание Верховного суда РТ осужденный чиновник пришел раньше своего адвоката. Три года назад в апелляции ему удалось одержать здесь первую победу по своему делу, и после недели в СИЗО Ленара Авзалова выпустили под домашний арест. На момент старта процесса он уже находился под подпиской о невыезде. Не потерял свободу и после обвинительного приговора. Но с таким результатом процесса бывший руководитель Тукаевского исполкома смириться не готов.

На скамью подсудимых Авзалова отправили осенью 2021-го по обвинению в злоупотреблении полномочиями в «Россельхозбанке» и должностными полномочиями в исполкоме района с общим ущербом в 4,4 млн рублей.

Статус потерпевшего по первому эпизоду получил «Россельхозбанк», муслюмовским офисом которого обвиняемый руководил в 2015—2017 годах. Претензии к нему были связаны с выводом залогов — овчарника и зерносклада — по кредитным обязательствам старшего брата Авзалова. По версии силовиков, в 2013 году младший брат лично представил в Росреестр заявление о снятии обременений с этих объектов, в итоге имущество было продано третьим лицам, а обязательства по кредиту остались невыполненными. Однако заявил об этом банк лишь в 2020-м.

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению жалоб на этот приговор. Фото: realnoevremya.ru

Также статус потерпевших в деле получили 17 сельсоветов района, которым, по версии обвинения, в 2018-м руководство района навязало договоры с ООО «Тукай Тепло-Газ» по оплате неоказанных услуг по обрезке и побелке деревьев. Причем после возбуждения дела директор ООО Мусанниф Ханов полностью возместил сельсоветам ущерб в 1,6 млн рублей. Еще в ходе следствия выяснилось — у районного бюджета имелась реальная задолженность перед компанией Ханова, которую просто решили закрыть за счет поселений. Авзалову инкриминировали, что он распорядился о проведении такой оплаты из личной заинтересованности, карьеризма и желания скрыть недостатки в работе.

В апреле 2023-го Тукаевский райсуд счел оба злоупотребления доказанными и назначил по эпизоду с потерпевшим банком уголовный штраф в 150 тысяч рублей, по эпизоду с поселениями — штраф в 60 тысяч. После чего освободил от уплаты 150 тысяч в связи с истечением срока давности по первому преступлению.

При этом за «Россельхозбанком» признано право на возмещение ущерба в 2,5 млн рублей с осужденного, так что в любой момент тот может получить гражданский иск. С этой же целью суд при вынесении приговора оставил под арестом имущество осужденного — автомобиль Hyundai VF, участок 0,13 га, доли в двух жилых домах в Муслюмовском районе.

Приговором недовольны и защита, и обвинение. Ведь прокуроры в прениях требовали для отставного чиновника 2 года колонии. Сам Ленар Авзалов вину отрицал, сообщая, что дело могло быть инициировано заинтересованными лицами, к примеру, неким крупным перекупщиком муниципальных земель. Версия следствия не совпадает с реальными фактами, но «задача по дискредитации» личности «следователями частично выполнена», заявлял он.

Бизнесмен Ханов из «Тепло-Газа» также попал в уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, но дал показания против чиновника и еще в 2021-м, в рамках досудебного соглашения, заслужил прекращение преследования с назначением судебного штрафа 50 тысяч рублей.

В своей жалобе Курманов просил о вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на бездоказательные выводы, существенные противоречия и игнорирование фактов в решении райсуда. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Авзалов: «В приговоре нет ответа — что я нарушил?!»

Никто из потерпевших приговор Авзалову не оспаривал и на заседание в Верховный суд Татарстана не приехал.

Прокурор Гузял Хабибуллина поддержала позицию гособвинителя ввиду «чрезмерно мягкого наказания», вынесенного без учета, что «Авзалов не принял мер к добровольному возмещению и заглаживанию вреда, не признал вину».

— Прошу назначить реальное лишение свободы либо усилить наказание в виде штрафа, — выступила представитель прокуратуры РТ в апелляционной инстанции.

— Как говорил [Ильгиз] Гилазов (экс-председатель Верховного суда РТ, — прим. ред.), приговор должен быть законным, справедливым и человечным. Как можно требовать прокурору, чтобы реальное наказание дали? Пока это рассмотрение шло — у него (Авзалова) жена умерла, на иждивении — две дочери. Вообще бесчеловечно такое требовать!», — возмутился адвокат осужденного Мидхат Курманов.

В своей жалобе он просил о вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на бездоказательные выводы, существенные противоречия и игнорирование фактов в решении райсуда. «В приговоре в полном объеме воспроизведено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Без учета установленного в суде. Совпадают даже ошибки и запятые», — отметил защитник.

Экс-глава исполкома Ленар Авзалов на этот раз обошелся без намеков на неких заинтересованных «бенефициаров» своего дела. Говорил лишь о работе суда: «С приговором я не согласен, там не указано конкретно, нет ответа — что я нарушил?! Во время следствия и суда мной этот вопрос неоднократно поднимался...».

Экс-глава исполкома Ленар Авзалов на этот раз обошелся без намеков на неких заинтересованных «бенефициаров» своего дела. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Отставной чиновник заявил, что как глава Тукаевского райисполкома не имел никаких взаимоотношений с главами сельских поселений: «Ни в одном документе не указано, что они являются моими подчиненными. Денежные средства они перечисляли со своих счетов, и на их же счета деньги от «Тукай Тепло-Газа» пришли обратно».

— Следователь указал, якобы я действовал из карьеризма и хотел скрыть недостатки в своей работе. Какие? Я к моменту рассматриваемых действий работал в исполкоме лишь месяц — с 10 октября по 11 ноября 2018 года, а по делу установлено — деньги сельских поселений пошли на оплату их долгов перед «Тепло-Газом» за 2017—2018 год, — продолжил свою речь Ленар Авзалов.

Судья: «Вы считаете лучше, чем банк?»

По эпизоду о злоупотреблении полномочиями в банке осужденный также отрицал вину:

«Мне инкриминируют вывод имущества и указывают, что суммы от реализации этих объектов не поступили в банк, но Тукаевский суд получил документы, подтверждающие обратное! Сумма поступила на счет КФХ (брата Авзалова) и оттуда полностью ушла на погашение текущей задолженности перед банком».

По словам Ленара Авзалова, под залогом по кредиту КФХ были не только овчарник и зерносклад, позже оцененные в 2,5 млн рублей, но и другое имущество — аж на 23 млн рублей. Освобождение части залога, как утверждает топ-менеджер — банкир, стало возможным после погашения 5,1 млн по основному долгу и процентов на 7 млн рублей с лишним.

— В дальнейшем банк инициировал банкротство клиента и через торги реализовал имущество на 23 млн всего за 6 млн рублей. Сама Кудерметова (вероятно, речь идет о главе татарстанского филиала «Россельхозбанка», — прим. ред.) согласовала это... При этом банк не учел, что сумма, которая поступила от реализации [освобожденных от залога] объектов тоже пошла на погашение, — сообщил Авзалов.

Средства пришли от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ — причем не на обрезку деревьев, а на благоустройство — и ушли на счета поселений района. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Вы хотите сказать, что банк не умеет считать? Вы считаете лучше, чем банк? — поинтересовался судья Верховного суда РТ Андрей Телишев.

— Да. Именно банк по запросу судьи привез документы, подтверждающие оплату. Но судья их не учла при вынесении решения, не включила в приговор суда, — отвечал осужденный.

— Почему же при наличии таких документов банк считает, что вашими действиями ему причинен ущерб? — продолжил допрос судья ВС РТ.

— А банк вообще не являлся потерпевшим, потому что продал эту задолженность третьему лицу. И у районного суда было заявление от этого третьего лица, что претензий ко мне нет... Все это я предоставлял, но суд не рассмотрел.

Адвокат Курманов добавил: «Судья первой инстанции все наши ходатайства удовлетворяла, все эти материалы истребовала… Но, к сожалению, забыла дать им оценку».

Серьезным нарушением защитник считает и коллизию с потерпевшими. По его мнению, исполком района получил этот статус незаконно, поскольку деньги по этому эпизоду ему не принадлежали — средства пришли от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ — причем не на обрезку деревьев, а на благоустройство — и ушли на счета поселений района. Тем не менее первым потерпевшим по этому эпизоду стал исполком района, а вот представителем потерпевшего была признана юрист Попова, как сотрудница исполкома, хотя на самом деле она была трудоустроена в Совете Тукаевского муниципального района, сообщил суду Мидхат Курманов.

По его словам, на финишном этапе расследования представитель Попова написала в СК заявление, что просит признать потерпевшими и сами сельские поселения района, которые перечисляли деньги по договорам о неоказанных услугах. При этом доверенности на право представлять интересы поселений у Поповой не было и согласия от руководства поселений тоже, подчеркивает защитник. Еще сообщил — что представителем одного из потерпевших поселений следователи и суд незаконно признали не действующего, а бывшего главу этого поселения. При этом все это носило формальный характер, поскольку даже на судебные допросы эти «заочники-потерпевшие» не приглашались.

«Если бы я что-то брал, имел от этого доход — я бы не пошел в апелляцию», — дополнил свою позицию Ленар Авзалов.

Выслушав доводы защиты, судья объявил в рассмотрении жалоб на штрафной приговор перерыв почти в полтора месяца. Решение Верховного суда РТ по делу Авзалова может быть вынесено в конце июля.