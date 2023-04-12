Злоупотребил в банке и муниципалитете: экс-главу Тукаевского исполкома приговорили к штрафу 60 тысяч

Уголовным штрафом в 60 тысяч рублей наказали бывшего главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова. Такой приговор отставному чиновнику сегодня, в день его рождения, огласил Тукаевский суд Татарстана, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Мидхат Курманов. От наказания по первому эпизоду Авзалова освободили за сроком давности.



В первых прениях гособвинитель предлагал признать Авзалова виновным в злоупотреблениях полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и должностными полномочиями в исполкоме (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначить ему наказание в 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. На повторных прениях прокуратура требовала уже реальный срок в 2 года.

Сам обвиняемый и его адвокат настаивали на вынесении оправдательного приговора. Сегодня в своем последнем слове Ленар Авзалов заявлял — версия следствия не совпадает с реальными фактами, но «задача по дискредитации» его личности «следователями частично выполнена».

Ущерб по этому делу в СК оценивали в 4,4 млн рублей. Статус потерпевшего получил «Россельхозбанк», муслюмовским офисом которого обвиняемый руководил в 2015—2017 годах. Претензии были связаны с выводом залогов — овчарника и зерносклада — по кредитным обязательствам старшего брата Авзалова. По версии силовиков, в 2013 году младший брат лично представил в Росреестр заявления о снятии обременений с этих объектов, в итоге имущество было продано третьим лицам, а обязательства по кредиту остались невыполненными.

Фото: rshb.ru

Нюанс в том, что никаких обвинений бывшему сотруднику банк не предъявлял до его задержания и ареста в августе 2020-го. Так что шестилетний срок давности по этому эпизоду уже истек.

В ходе следствия мера пресечения неоднократно менялась. Так что к старту судебного процесса в 2021-м Авзалов уже находился под подпиской о невыезде.

Также статус потерпевших в деле получили 17 сельсоветов района, которым, по версии обвинения, в 2018-м навязали договоры с ООО «Тукай Тепло-Газ» по оплате неоказанных услуг по обрезке и побелке деревьев. Причем после возбуждения дела директор ООО Мусанниф Ханов полностью возместил сельсоветам ущерб в 1,6 млн рублей. Еще в ходе следствия выяснилось — у районного бюджета имелась реальная задолженность перед компанией Ханова, которую просто решили закрыть за счет поселений. Авзалову инкриминировали, что он распорядился о проведении такой оплаты из личной заинтересованности, карьеризма и желания скрыть недостатки в работе.

Авзалов какой-либо преступный умысел отрицал, но указывал, что у его преследования могли быть заинтересованные лица, в частности один крупный перекупщик муниципальных земель.

Бизнесмен Ханов предстал перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ), и его преследование было прекращено еще в 2021-м с назначением судебного штрафа в 50 тысяч рублей.

В разговоре с «Реальным временем» защитник бывшего сити-менеджера района Мидхат Курманов сообщил о намерении обжаловать приговор.

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Ирина Плотникова