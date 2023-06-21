Отдай Mercedes государству: как в Казани и Нижнекамске «разувают» пьяных водителей

В Татарстане у 80 любителей нетрезвой езды конфискуют железных коней — новая карательная норма в действии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала года в Татарстане поймали пьяными 390 водителей, ранее уже привлекавшихся за езду под градусом. Лишение водительских прав и судимость таких не останавливает. Так, беспредельщики из Елабуги и Бугульмы поставили своего рода рекорд — докатились до четвертого приговора по статье 264.1 УК РФ, придуманной специально для тех, кого ловят пьяными за рулем не в первый раз. Еще один рекорд мог поставить главный свидетель из дела о взятках в ОП «Дальний». Между тем с июля прошлого года закон позволяет наказывать за алкорецидив еще и изъятием авто. Как выяснило «Реальное время», к такой конфискации в Татарстане уже приговорены 80 пьянчуг и наркоманов, но, судя по статистике «градусных» ДТП, новая карательная норма целей пока не достигает.

Конфискованы на бумаге 79 авто, а сколько на деле?



За весь 2022 год в Татарстане вынесено 18 приговоров с применением нормы о конфискации автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения. За первый квартал 2023-го — в три раза больше — 61. Такой статистикой с «Реальным временем» поделились в прокуратуре Татарстана. В иных госорганах республики, как выяснилось, контроль за применением этого законодательного ноу-хау, вообще не ведется.

В итоге — на сайтах судов республики опубликованы десятки решений о конфискации отечественных и импортных автомобилей у пьяных водителей. Однако за исполнением этих приговоров в судах не следят и знать не знают, сколько машин на деле конфискованы и обращены в доход государства.

После вступления «конфискационных» приговоров суды направляют исполнительные листы судебным приставам. После чего пристав возбуждает исполнительное производство, направляет постановление об этом должнику (в данном случае, осужденному владельцу авто, — прим. ред.), устанавливает местонахождение транспорта.

Вынесены десятки решений о конфискации отечественных и импортных автомобилей у пьяных водителей. Фото: realnoevremya.ru

«Затем судебный пристав составляет акт о наложении ареста (конфискат) и изымает транспортное средство для дальнейшей передачи в ТУ Росимущества. Конфискованное имущество обращается в доход государства и не подлежит принудительной реализации с открытых торгов», — уточнили «Реальному времени» в УФССП по РТ.

И поделились статистикой арестованных по этой схеме машин по приговорам суда по ст. 264.1 УК РФ: 8 машин в 2022-м, 34 автомобиля с начала 2023 года. Почему эти цифры вдвое меньше данных прокуратуры о приговорах — поясним позже.

В Управлении Росимущества по Татарстану и Ульяновской области признались, что цифрами об изъятых у алкорецидивистах авто не располагают как и о дальнейшей судьбе данных машин. Как не могут сказать, насколько пьяные прокаты преступников из Татарстана пополнили госказну. Отдельный учет по данной категории преступлений в ведомстве пока не ведется.

Напомним, 25 июля 2022 года вступили в силу поправки в УК и УПК РФ о принудительном безвозмездном изъятии и обращении в доход государства автомобилей по приговору суда у водителей-преступников. Речь идет об обвиняемых по трем составам УК РФ:

ст. 264.1 — пойманные нетрезвыми водители с непогашенной судимостью за пьяные ДТП либо с неотбытым административным наказанием за езду под градусом. Подчеркнем — речь идет лишь об управлении автомобилем нетрезвым водителем, в редких случаях — о столкновении и опрокидывании авто без пострадавших. Пьяные аварии с пострадавшими квалифицируются по статье 264 УК РФ

ст. 264.2 — задержанные после повторного превышения скорости более чем на 60 км/ч либо выезда на встречную полосу (с непогашенной судимостью либо административным наказанием за те же нарушения)

ст. 264.3 — севшие за руль без прав повторно, после приговора за дорожные преступления, совершенные лицом, не имеющим водительского удостоверения, либо после привлечения к административке за бесправную езду

Затем судебный пристав составляет акт о наложении ареста (конфискат) и изымает транспортное средство. Фото: realnoevremya.ru

Первые приговоры с применением конфискации появились лишь осенью — в отношении автомобилистов, пойманных на преступлениях после 25 июля 2022 года. При этом требовать это дополнительное наказание в судах прокуроры республики повсеместно начали лишь с января. Этим и объясняется такая разница в статистике приговоров:



в 2022-м решения об обращении транспорта в доход государства не принимались по 237 из 255 рассмотренных судами Татарстана уголовных дел по статьям 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ,

за три месяца 2023-го четырехколесные орудия преступлений не изымали у 48 из 109 приговоренных по тем же статьям татарстанцев.

В прокуратуре РТ подчеркивают, что отказы судов в применении карательной нормы к пьяным водителям оспариваются в обязательном порядке. При этом анализ судебной практики показывает: в законодательстве остались лазейки, которые позволяют самым злостным и самым денежным алкорецидивистам «объезжать» новую карательную норму.

Как судили заклятого друга полковника Ершова

На будущей неделе Верховный суд Татарстана рассмотрит постановление о возврате прокурору уголовного дела Александра Желовицкого. Это тот самый владелец ЧОПа «Одиссей-Казань», чьи показания о даче взяток легли в основу приговора полковнику Алексею Ершову, бывшему начальнику казанского отдела полиции «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») по коррупционному делу на 25 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», за плечами «взяткодателя» — директора частного охранного предприятия уже есть две судимости по статье 264.1 УК РФ. 30 августа 2017-го его задержали за рулем Mercedes-Benz GLS 350D на казанской улице Сибгата Хакима, куда Желовицкий успел доехать за несколько минут от парковки ресторана «Бухара» на Булаке. От медицинского освидетельствования владелец иномарки отказался. Причем было установлено за руль он сел не только нетрезвым, но и будучи лишенным прав Лаишевским райсудом за пьяное вождение (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) в сентябре 2015-го.

В октябре 2017-го мировой судья участка №8 Ново-Савиновского района Казани приговорил злостного нарушителя к уголовному штрафу 200 тысяч рублей и лишению прав сроком еще на 2 года. Но в 2019-м Желовицкий снова попался инспекторам ГАИ за рулем иномарки и снова отказался от прохождения тестов и освидетельствования на состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Любопытно, что мировой судья Приволжского района Казани не стал наказывать рецидивиста жестко — ограничился уголовным штрафом в 30 тысяч рублей с лишением права управлять авто на 2,5 года. При этом рассмотрение простого, казалось бы, дела растянулось аж на год — подсудимый сначала не являлся, потом представил справку о наличии тяжелого заболевания, так что процесс пришлось приостанавливать...

Желовицкий — тот самый владелец ЧОПа «Одиссей-Казань», чьи показания о даче взяток легли в основу приговора полковнику Алексею Ершову (на фото). Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Тот же ход был использован и по третьему уголовному делу о пьяной езде «лишенца» Александра Желовицкого. Его дело по ст. 264.1 УК РФ пришло в Приволжский райсуд Казани в феврале 2023-го, а в конце мая было возвращено прокурору. В обосновании решения о возврате судья указал — дело было направлено в суд с нарушением, копию обвинительного заключения после его утверждения прокурором района Желовицкий так и не получил. По версии прокуратуры Приволжского района, обвиняемый и его защитник намеренно уклонились от этой процедуры, по версии защиты — на то были объективные причины, мол, Желовицкий лечился в стационаре и неоднократно просил о приостановлении срока расследования.

Нюанс в том, что в зале райсуда этот тяжело больной появился лишь на четвертом заседании, состоявшемся после истечения срока давности преследования по статье 264.1 УК РФ. Только ли медицинские справки спасли этого свидетеля-«взяткодателя» от этапа в колонию или после Ершова он нашел новых заступников?..

Прокуратура Приволжского района оспаривает решение о возврате дела пьяного водителя. 30 июня это дело в апелляции рассмотрит Верховный суд РТ.

«Совместное» имущество и соразмерность наказания

Ранее судимый в Республике Беларусь Александр Ситников заработал новый приговор после остановки прошлой осенью на въезде в Набережные Челны. Инспекторы поста «Тула-1» заподозрили, что он управляет авто в неадекватном состоянии, а когда алкотектер ничего не показал, предложили водителю пройти медосвидетельствование. «Я отказался, так как за несколько дней до этого употреблял марихуану», — признавался Ситников позднее на заседании горсуда.

Приговор любителю травы — 160 часов обязательных работ с лишеним водительских прав на 2 года — обжаловала зампрокурора Набережных Челнов. По ее мнению, суд должен был принять решение и о конфискации автомобиля «Фольксваген-Пассат», на котором было совершено преступление. По мнению стороны гособвинения, в суде было четко установлено — машина зарегистрирована на жену осужденного, но использовалась им на постоянной основе и была приобретена в браке, а значит, является совместно нажитым имуществом.

Верховный суд Татарстана этот довод отклонил со ссылкой на норму о конфискации (пункт «д» части 1 статьи 104.1 УПК РФ), что «принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора подлежит транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления».

Любопытно, но тот же челнинский суд в апреле 2023-го оставил без Chevrolet Cruze Фаниля Хайруллина, который повторно сел за руль пьяным и получил по приговору 200 часов обязательных работ и 2 года лишения прав.

Верховный суд Татарстана этот довод отклонил со ссылкой на норму о конфискации (пункт «д» части 1 статьи 104.1 УПК РФ). Фото: realnoevremya.ru

Адвокат осужденного просил в апелляции отменить решение о конфискации, настаивая, что горсуд не учел — иномарка приобретена в законном браке и является совместным нажитым имуществом супругов. Сам Хайруллин уверял — авто покупали на кредитные средства и деньги супруги, изъятие машины нарушит ее права и усложнит жизненные условия всей семьи. Однако Верховный суд РТ в данном случае признал конфискацию законной.

Такое же наказание, как Хайруллин, по приговору Нижнекамского горсуда получила мать-одиночка Эльвира Ахметгараева, которую лишение прав по административному делу не удержало от повторного пьяного заезда. Оспаривая арест автомобиля и его конфискацию, адвокат осужденной пыталась убедить Верховный суд РТ, что автомобиль ее клиентке необходим для перевозки детей и больной матери, и назначенное наказание несправедливо.

«Стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи УК РФ, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу». По мнению защиты, «конфискация автомобиля с рыночной ценой 150—170 тысяч рублей несоразмерна совершенному преступлению небольшой тяжести». Апелляционная инстанция с этими доводами не согласилась.

Чрезмерно суровой мерой конфискацию иномарки AUDI A3 называли и адвокаты осужденного нижнекамца Сергея Егорова. Однако Верховный суд устоял перед аргументами, что лишение Егорова машины стоимостью свыше 1 млн рублей существенно ухудшит положение семьи и лишит ее возможности возить ребенка в больницу.

— В Нижнекамском горсуде за 4 месяца с начала года рассмотрено 18 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ. По девяти делам автомобили конфискованы, — комментирует ситуацию помощник прокурора Нижнекамска Сергей Божков. — Если автомобиль принадлежит третьему лицу — норму не применяем. Бывали случаи с перепродажей задним числом — тут, если регистрация не проведена, добиваемся конфискации. Ни одно из таких судебных решений у нас пока не отменено. Но бывало, что местонахождение автомобиля не установлено...

В Казани под конфискацию попал Mercedes-Benz Е 200 4МАТ осужденной Советским райсудом Гунели Никифоровой. Уже в суде Верховном автоледи заявляла — машина была предметом залога по займу в 3 млн рублей, полученному у частного лица в 2021-м году. Незаверенной копии договора с кредитором апелляционные судьи не поверили, а после изучения протокола заседаний установили — в суде первой инстанции ни о каком залоге и долге Никифорова не упоминала, лишь о желании продать свой автомобиль.



Не прошла и ссылка адвоката, что иномарка уже арестована по уголовному делу против Никифоровой о незаконном сборе и распространении информации о чужой частной жизни (ст. 137 УК). Верховный суд Татарстана указал — статья 137 УК не предусматривает наказание в виде конфискации, и это уголовное дело в отношении Никифоровой пока не рассмотрено и процессуальное решение по гражданскому иску потерпевшей на 2 млн рублей не вынесено. Приговор с конфискацией вступил в силу, но в течение полугода может быть оспорен в кассации.

Продала авто — конфисковали деньги

Казанская автоледи Алина Данилова успела продать свою «Мазду 6» до вынесения приговора за пьяную езду. По чьей вине подлежавший помещению на штрафстоянку автомобиль, не только оказался в распоряжении собственницы, но и был перерегистрирован на нового владельца, Вахитовский райсуд выяснять не стал. Но принял знаковое решение — конфисковал в доход государства 1,2 млн рублей, полученные Даниловой от продажи иномарки. А также проговорил даму в 240 часам исправработ и лишил водительских прав на 2,5 года.

Верховный суд Татарстана оставил и наказание, и денежную конфискацию по приговору в силе, ведь четко установлено — на момент своего пьяного проката Данилова являлась собственницей авто.

Между тем споры вокруг приговоренного Кировским судом Казани к конфискации Porsche Cayenne начались еще до приговора. Арест на этот автомобиль был наложен в феврале 2023-го, после начала рассмотрения дела Ленара Шигапова, ранее уже судимого за повторное вождение в нетрезвом виде. О незаконности ареста заявляли сам Шигапов и два его адвоката, жалобу в Верховный суд также подал некий Зубрилов, уверявший, что купил Porsche за год до ареста — в феврале 2022-го.

Судья апелляционной инстанции резонно поинтересовался — каким образом 6 марта 2023-го, через год с лишним после сделки, Шигапов был задержан за рулем проданной иномарки в нетрезвом виде. «Купить-купили, но пока на хранении оставили», — уверяли защитники Шигапова. В базах ГИБДД Шигапов и на момент задержания, и на момент рассмотрения дела числился собственником Porsche, но со ссылкой на Гражданский кодекс адвокаты «продавца»-обвиняемого настаивали — заключение договора купли-продажи никем не обжаловано, и переход права собственности имел место.

О незаконности ареста заявляли сам Шигапов и два его адвоката, жалобу в Верховный суд также подал некий Зубрилов, уверявший, что купил Porsche за год до ареста — в феврале 2022-го. Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд РТ оставил якобы проданную иномарку под арестом, а Кировский суд Казани приговорил полностью признавшего вину Шигапова к сроку в колонии-поселении — 1 год и 9 месяцев с лишением права управлять авто на 4,5 года и конфискацией Porsche. В силу это решение пока не вступило. Теперь осужденный и его защитники бьются не только за иномарку, но и за свободу.

В то же время в апелляции частично отменен приговор Кировского райсуда Казани в отношении Дениса Файзуллина: наказание в 420 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года Верховный суд оставил в силе, а вот конфискацию авто Renault Fluence аннулировал. Потому что собственником этого орудия преступления является не осужденный, а лизинговая компания.

«Время одуматься у людей было»

Также Верховный суд Татарстана скорректировал приговоры Пестречинского райсуда и Московского суда Казани, которые признали виновными в пьяной езде обвиняемых Зотова и Лагоду и постановили — вернуть этим осужденным владельцам их автомобили со штрафстоянок. На безмотивность этих решений указывали прокуроры. Апелляционная инстанция пришла к выводу — нижестоящие суды нарушили закон, а потому отменила приговор в части не конфискации и лишь в этой части отправила оба дела на пересмотр.

«Первый приговор о конфискации в Татарстане был наш, кукморский. Из четырех осужденных такое решение обжаловала лишь одна — говорила, что ее «Фиат» — совместно нажитое имущество семьи. Апелляционная инстанция признала приговор обоснованным», — говорит гособвинитель из Кукмора Риназ Калаков. С его слов, эти уголовные дела в отношении пьяных водителей-рецидивистов возбуждались по результатам плановых рейдов сотрудников ГАИ.

— В Лениногорском суде рассмотрено 11 таких дел, по пяти применена конфискация автомобиля. Некоторых подсудимых такой приговор шокировал, другие уже знали, что теперь наказание строже. Время одуматься у людей было, — говорит помощник прокурора Лениногорского района Лейсан Яминова.

Между тем самый злостный водитель-рецидивист из Елабуги, несмотря на четвертый приговор за нетрезвую езду, без колес не остался. В апреле и декабре 2019-го Сергей Никишин получил условные сроки за преступления по ст. 264.1 УК. Новый выезд по пьяни закончился в июле 2020-го лишением свободы на 1 год и 11 месяцев. Однако в течение года он еще дважды предстал перед судом за нарушение административного надзора и, несмотря на это, в ноябре 2021-го смог заслужить замену остатка срока исправительными работами...



В МВД Татарстана и его подразделении — республиканском управлении ГИБДД — полагают, что прошло еще слишком мало времени с начала действия ноу-хау. Фото: realnoevremya.ru

Его сознательности хватило ровно на полгода: в апреле 2022-го (до вступления в силу нормы о конфискации) Никишин вновь сел за руль под хмельком и спустя год получил новую судимость — по совокупности с неотбытым наказанием предстоит провести 11 месяцев в колонии общего режима, а после выхода из нее — еще 5 лет без водительских прав. Приговор Елабужского горсуда изначально был жестче, но в апелляции 9 июня 2023 года многодетному папе, чья гражданская жена ждет ребенка, скостили два месяца.

Еще один любитель рисковой для себя и других езды в этом году заслужил четвертый приговор по статье 264.1 УК РФ в Бугульме. Последний раз поймали Михаила Орехова под градусом в сентябре 2022-го, причем за рулем чужой машины, так что конфискацию по приговору суд не применял — по совокупности с непогашенными судимостями отправил водителя на 1 год и 5 месяцев в колонию-поселение и вновь лишил прав управлять транспортом — теперь на 5,5 года.



МВД: «Говорить о кардинальных изменениях считаем преждевременным»

В МВД Татарстана и его подразделении — республиканском управлении ГИБДД — полагают, что прошло еще слишком мало времени с начала действия ноу-хау об обращении в доход государства автомобилей пьяниц. «Говорить о каких-то кардинальных изменениях на дороге считаем преждевременным», — ответили в министерстве на запрос «Реального времени».

А еще поделились цифрами — за 5 месяцев 2023 года в республике попались нетрезвыми 5,3 тысячи автомобилистов. Из них почти 400 человек — повторно сели за руль пьяными после привлечения к ответственности за это нарушение ПДД. Для сравнения — за тот же период 2022 года (когда конфискация беспредельщикам еще не грозила) «повторников» было на 30 человек меньше.



Всего же в прошлом году пьяных на дорогах республики ловили 13,5 тысячи раз. В этом количестве и те, кого ловят не в первый раз, — на них за год составили 1 160 протоколов. Каждый из таких водителей — потенциальная угроза для всех участников дорожного движения. Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов на днях озвучил цифры: по вине пьяных с начала года в Татарстане произошло 50 аварий, в которых шесть человек погибли и 62 получили травмы.