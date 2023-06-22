День в истории: памятник Рихарду Зорге, первые радиотрансляции и открытие Харона

Чем примечательна дата 22 июня?

Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби — начало Великой Отечественной войны. В разные годы и столетия в этот день был основан город Грозный, в России начались радиотрансляции, в США открыли спутник Плутона, Казань и Москва разделили полномочия в сфере экономики республики, в столице Татарстана открыли памятник разведчику Рихарду Зорге. Родились: немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, театральный деятель Сергей Образцов и советский артист Вадим Тонков. Скончались: итальянский философ Никколо Макиавелли, советский и белорусский писатель Василь Быков, российский нейрофизиолог Наталья Бехтерева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Главреж ТЮЗа и договор с Татарстаном

22 июня 1953 года — день рождения бывшего главного режиссера казанского ТЮЗа Владимира Чигишева. Заслуженный деятель искусств Владимир Борисович Чигишев родился в Омске, окончил институт физической культуры. В 1982 году с отличием окончил ГИТИС, где учился на режиссерском факультете. За свою жизнь поставил около 40 спектаклей, два из которых в Польше и Корее. В октябре 2005 года Чигишев возглавил казанский Театр юного зрителя и руководил им до своей смерти в 2013 году.

22 июня 1993 года Казань и Москва подписали договор о разделении полномочий в экономической сфере. Достигнутые договоренности были зафиксированы в межправительственных соглашениях «О собственности», «О таможне» и «О военно-промышленных вопросах» в рамках визита российского премьер-министра Виктора Черномырдина.

Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

22 июня 2008 года умерла Наталья Бехтерева, советский и российский нейрофизиолог, исследователь мозга. Наталья Петровна приходилась внучкой ученому-академику Владимиру Бехтереву, уроженцу Елабужского уезда. Ее отец, Петр Бехтерев, родился в Казани в 1886 году, переехал в Ленинград и был репрессирован в 1937 году. Мать Зинаида Бехтерева была репрессирована и отправлена в лагерь. Наталья с сестрой и братом остались сиротами и росли в детском доме. Бехтерева изучала работу человеческого мозга, сделала немало открытий, была вице-президентом Международной организации по психофизиологии и научным руководителем Института мозга человека РАН.



22 июня 2016 года в казанском сквере Славы открыли памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге. В 1933 году Зорге прибыл в Японию и создал очень эффективную сеть сбора информации. Одним из первых он сообщил о примерном времени нападения Германии на СССР, а также информацию о том, что Япония не вступит в войну с Советским Союзом в 1941 году. В 1964 году Рихарду Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Создатель памятника — скульптор Михаил Сердюков, сохраняющий память о выдающихся соотечественниках в рамках собственного проекта «Аллея Славы».

22 июня 2021 года «Реальное время» писало, что в Минспорта РФ ушли документы о лишении казанского тренера по дзюдо звания мастера спорта России. Прокуратура Татарстана заподозрила Артура Серазетдинова в незаконном получении звания через соседнюю Республику Марий Эл. Тренер был уволен из Республиканской школы олимпийского резерва «Батыр», но после суда был восстановлен. Свое звание мастера спорта он считает законным.

Прокуратура Татарстана заподозрила Артура Серазетдинова в незаконном получении звания мастера спорта. Фото: realnoevremya.ru

Основание Грозного и первые трансляции по радио

22 июня 1818 года генерал Алексей Ермолов основал русскую крепость Грозную в низовье реки Сунжи. Она была построена в шести верстах от Ханкальского ущелья и закрывала дорогу к равнине горцам, которые регулярно угрожали перевозкам в Россию по Военно-Грузинской дороге. В декабре 1869 года крепость окончательно потеряла свое стратегическое значение и стала окружным городом Грозным Терской области.

22 июня 1921 года с 21.00 до 23.00 в Москве впервые начались радиотрансляции. Трансляционный радиоузел с центральным усилителем появился только в 1925 году в Доме Союзов. Радиотрансляция играла важную роль, она могла в один момент оповестить огромное количество людей. К 1931 году радиотрансляционная сеть Москвы насчитывала уже 25 тысяч приемников. По большей части они располагались на производственных предприятиях или на улицах города.

22 июня — День памяти и скорби в нашей стране, в этот день в 1941 году фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ни армия, ни население страны не были к этому готовы. В первый же день нападения захватчик уничтожил 1 200 советских самолетов. Как пишут историки, Красная Армия не была моторизована, командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Врага долго не удавалось остановить. До последнего сражались герои Брестской крепости и Минска, Киева и Одессы, Ленинграда и Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и Тулы, Смоленска и Мурманска. Но уже в 1941 году план молниеносной войны германского командования по захвату Советского Союза за несколько месяцев провалился в битве под Москвой. Великая Отечественная война окончилась победой СССР, которая была завоевана ценой огромных человеческих страданий и потерь, которые выпали на долю нашего народа.

22 июня — День памяти и скорби в нашей стране. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Астроном Джеймс Кристи открыл Харон

22 июня 1964 года родился американский писатель Дэн Браун, который стал известен благодаря своим романам «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно», ставшим бестселлерами. Его произведения экранизируют, но при этом его творчество зачастую подвергается критике.

22 июня 1978 года был открыт спутник Плутона — Харон. Американский астроном Джеймс Кристи изучал фотопластинки Плутона с Военно-морской обсерватории США и заметил, что Плутон на них имел продолговатую форму, в то время как звезды на них были зафиксированы без искажений. Кристи поделился своими догадками о существовании спутника у Плутона со своим коллегой Робертом Харрингтоном. Роберт провел работу по вычислению предполагаемой орбиты спутника, после чего были сделаны новые снимки Плутона, на которых выпуклость находилась в точке, соответствующей расчетам Харрингтона. Тогда коллеги сделали официальное заявление об открытии Харона.