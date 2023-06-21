Почему татарстанским спортсменам медали и звания закрывают дорогу к образованию

«Реальное время» выяснило, по каким причинам перед «спортивными надеждами» Татарстана встает дилемма — образование или карьера

В редакцию обратились родители детей-спортсменов, которые к своим 16—17 годам — к окончанию 9 класса — стали мастерами спорта и победителями многих престижных соревнований. Сейчас этим рано повзрослевшим ребятам предстоит сделать выбор между школой и профессиональным лицеем, дающим возможность спустя три года обрести профессию, но перспективы поступления в средние специальные учебные учреждения по своему спортивному профилю у них очень зыбкие, поскольку бюджетных мест в таких учебных заведениях мало. «Реальное время» выяснило, почему перспективных спортсменов «обделили» перспективой получить образование за госсчет, с какими средними баллами в аттестате выпускникам 9-х классов открыта бесплатная дорога в казанские ссузы и в каких из них ожидается самый высокий конкурс.

«Заслуги есть, шансов нет»



У жительницы Казани Алсу Хадиевой (имя изменено) сын в этом году заканчивает 9-й класс. Марс занимается плаванием, не раз побеждал на республиканских соревнованиях, представлял Татарстан на российских первенствах и недавно стал мастером спорта.

— А вот в общеобразовательной школе у него проблемы. Из-за соревнований много пропусков. Он старается учиться, занимается с репетиторами, но просто физически не вытягивает два «фронта», и средний балл у него по итогам года — всего 4,3. Мы трезво смотрим на ситуацию: если не бросить спорт, которому, по сути, отдано все детство и который он очень любит, то ЕГЭ после 11-го класса он сдаст плохо, для поступления в вуз на бюджетное отделение баллов не хватит. Платить за учебу мы не сможем, а поскольку он не готов бросить спорт, деньги и так будут утекать рекой — на экипировку, оплату сборов и тому подобное.

Поэтому в семье решили, что Марс уйдет в колледж, но и тут оказалось, что перспектива у него безрадостная: «Он мечтает в будущем стать тренером или учителем физкультуры. Мы, родители, его в этом поддерживаем — он многому уже научился у своего тренера, ему это все интересно, значит, о выборе не пожалеет. Но шансов поступить в колледж на бюджетные специальности по этому профилю у него тоже, похоже, нет. Слишком мало баллов и слишком мало «весят» его спортивные заслуги».

«Если не бросить спорт, которому, по сути, отдано все детство и который он очень любит, то ЕГЭ после 11-го класса он сдаст плохо, для поступления в вуз на бюджетное отделение баллов не хватит». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В таком же положении оказалось еще несколько детей из спортивной школы, где тренируется молодой человек.

— Мне уже не намекают, а прямым текстом говорят в школе, чтобы я забирала дочь из школы по окончании 9-го класса, — рассказала Луиза Ф., — А я не знаю, что делать. Общая сумма баллов едва выше четверки. Дочь просила учителей, чтобы позволили ей пересдать пропущенные темы, но получила отказ. Наверное, лучше уйти из школы, где к тебе относятся недоброжелательно. Но маловероятно, что она поступит в училище на бюджет по единственной специальности, в которой у нее все получилось бы, а идти просто куда попало — обидно. Так что в худшем случае продолжим учение-мучение в школе.

Только вот после школы встанет та же проблема: слабо сдав ЕГЭ, поскольку тренировки, сборы и поездки на соревнования плохо «монтируются» с учебным процессом, выпускники и после 11-го класса не смогут поступить в желанный вуз — и рискуют остаться вовсе без профессии к моменту окончания спортивной карьеры.

125 бюджетных мест плюс помощь раиса РТ

В 2023 году в Казани юных спортсменов готовы принять три «профильных» средних специальных учебных заведения. В ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» имеется 50 бюджетных и 15 внебюджетных (платных) мест, в Казанском педагогическом колледже — 25 бюджетных и 25 внебюджетных и в открывающем прием с этого года колледже на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма — 25 бюджетных и 30 внебюджетных мест (5 из них — для выпускников 9 классов), а также 30 внебюджетных мест по актуальной сегодня специальности «Адаптивная физкультура»(оздоровительная физкультура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

— На 2023/24 учебный год на обучение по программам среднего профессионального образования (после 9 классов) по подготовке учителей физкультуры запланировано для выделения за счет средств Российской Федерации 25 бюджетных мест, за счет средств Республики Татарстан — 125 бюджетных мест, за счет внебюджетных средств — 82 места, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Минобрнауки. — В Казанском педагогическом колледже выделено по 25 мест на бюджет и внебюджет, всего — 50, в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма выделено по направлению подготовки «Физическая культура» 25 бюджетных мест и 5 мест на договорной основе, а также по направлению «Адаптивная физическая культура» 30 мест для поступления на договорной основе. Дополнительно ежегодно раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым согласовывается выделение средств бюджета РТ на обучение 25 человек по этим направлениям, итого в ПГУФКСиТ будет выделено 50 мест на бюджетной основе и 35 на внебюджетной.

По программам подготовки учителей физкультуры за счет федерального бюджета запланировано 25 бюджетных мест, сообщили в Минобрнауки РТ. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Поступить — значит изменить?

Максимально лояльные условия для спортсменов-абитуриентов приема установлены в Казанском училище олимпийского резерва.

— В 2022 году проходной балл аттестата на бюджетное отделение у нас был достаточно высоким — 4,5 балла, — рассказала «Реальному времени» заместитель директора училища по учебной работе Любовь Бутлеровская. — Чтобы пройти на внебюджетное отделение, где стоимость обучения на сегодня составляет 76,8 тысячи рублей в год, было достаточно иметь 3,9 балла. Но комиссия по вступительным испытаниям оценивает в первую очередь наличие спортивного разряда, не ниже кандидата в мастера спорта, и общую физическую подготовку, которую должны продемонстрировать поступающие.

Она пояснила на примере: если в училище хочет поступить мастер спорта, то вначале примут его, даже если средний балл аттестата у него ниже 4,5. Дополнительные баллы ему щедро начислят за спортивное звание, членство в российской сборной команде, места, занятые на соревнованиях. А уж на оставшиеся после приема успешных спортсменов места примут менее успешных, но с хорошим аттестатом.



Минус, если это можно так назвать, у поступивших сюда обладателей высоких спортивных достижений будет один: скорее всего, им придется уходить от тренеров, которые их «вырастили» — к тем, что ведут занятия в училище. И далеко не все ребята готовы «изменить» своим первым наставникам.

«У нас иная задача»

В Казанском педагогическом колледже при приеме на специальность «Физическая культура» предусмотрено физическое вступительное испытание, которое включает сдачу нормативов общей физической подготовки. А вот спортивные достижения ничего особо не решают, и директор учебного заведения Анфиса Залялова объяснила, почему они при приеме на «спортивную» специальность далеко не на первом месте.

В Казанском педагогическом колледже по специальности «Физическая культура» 25 бюджетных мест. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— У нас приемная кампания, можно считать, началась, документы мы будем принимать с 19 июня. По специальности «Физическая культура» у нас 25 бюджетных мест — востребованность в учителях определяется Министерством труда и социальной защиты при согласовании с Министерством образования. Кроме того, пропускная способность колледжа не безгранична — она определяется наличием площадей и педагогических кадров. Средний балл аттестата для поступления на специальность «Физическая культура» на бюджетное отделение у нас от 4 до 4,5, на внебюджетное — 3,6—3,8, при этом абитуриент еще должен успешно сдать дифференцированный зачет по нормативам ГТО. Достижения в спорте важны для учебных заведений, которые готовят спортсменов, а в перспективе — тренеров, а у нас иная задача — мы готовим учителей физкультуры для школ. Спортсмены, которые достигли достаточно высоких результатов, имеют какие-то разряды, как правило, не планируют работать учителями физкультуры, они хотят либо стать тренерами, либо продолжать спортивную карьеру.

При этом, подчеркнула директор колледжа, для самих спортсменов педагогический колледж — тоже не лучший выбор:

— Учитель физкультуры не должен быть, условно говоря, олимпийским чемпионом — он должен быть физически крепким, сдать нормативы ГТО, и очень хорошо, если у него будут определенные достижения в каком-то виде спорта. Но самое главное для него все-таки — качество знаний. Мы создаем все условия тем, кто хочет стать учителем физкультуры, но учиться по этой специальности нелегко. Учитель физкультуры должен хорошо знать физиологию, анатомию, овладеть методиками преподавания. Учитель физкультуры — это самая сложная специальность в школе, потому что от него зависят жизнь и здоровье детей, в ней много воспитательных аспектов. Да взять хотя бы технику безопасности — учитель физкультуры ее должен знать и донести до детей. У наших студентов, которые играют в «Рубине», «Ак Барсе», «Ак буре», возникали сложности, ведь график тренировок и соревнований обычно не «бьется» с графиком учебного процесса.

— А у нас каждый студент должен находиться на учебных занятиях, овладевать профессиональной программой, принять участие в государственной итоговой аттестации, сдать демонстрационный экзамен и пройти все виды практики. У нас ведь очное обучение, и не предусмотрено дистанционного, индивидуального обучения или экстерната, как в училище олимпийского резерва, — пояснила Анфиса Залялова.

«Спортивные достижения учитываются при равном количестве баллов»



«Проходной» средний балл аттестата колледжа, открытого на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, пока неизвестен, поскольку приемная кампания еще даже не стартовала.

— Он будет складываться из результатов этого испытания и среднего балла аттестата, — пояснила «Реальному времени» и.о. ректора — проректор ПГУФКСиТ по учебной работе и международной трансформации Аделия Павлова. — Согласно федеральному законодательству, при поступлении на специальность «Физическая культура» наличие у абитуриента спортивных достижений дает право на получение дополнительных баллов только по программам высшего образования — суммарно не более 10 баллов. На программах среднего профессионального образования такой механизм не предусматривается, но спортивные достижения будут учитываться в случае, если претенденты на одно и то же место будут иметь равное количество баллов.

Стоимость годового обучения по направлениям «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура» на внебюджете — 95 тыс. рублей в год. С учетом того, что учиться на них пойдут дети, которые параллельно занимаются спортом, что тоже затратно, на родителей ляжет весомая финансовая нагрузка. Скидки на оплату для спортсменов, имеющих спортивные разряды и награды, не предусмотрены.

Наше издание поинтересовалось, чем объясняется малое количество бюджетных мест в колледже при вузе, который, как указано на официальном сайте этого учебного заведения, призван «служить трамплином для новых поколений спортсменов» — ведь возможность платить за «прыжок» далеко не всегда идет в комплекте со спортивными талантами.

— Решение о выделении бюджетных мест по уровню образования СПО принимается Министерством просвещения РФ. Мы это направление только запускаем, и думается, решение Минпросвещения РФ во многом определялось этим фактом, — напомнила Аделия Павлова и сообщила ободряющую новость для абитуриентов: — Понимая значимость направления «Адаптивная физическая культура», наш университет обратился за поддержкой к раису Татарстана и получил ее. Республика профинансирует подготовку 25 человек по этому направлению. В ближайшее время эта информация будет доведена до поступающих. На следующий, 2024/2025 учебный год из российского бюджета выделено финансирование на 25 мест по специальности «Физическая культура» и на 20 мест по специальности «Адаптивная физическая культура».

Проректор добавила, что выпускники колледжа при поступлении в вуз имеют право поступать как по результатам внутренних испытаний, так и по результатам ЕГЭ, которые они могут сдать в заявительном порядке, обратившись в РОНО по месту жительства. Выпускники, которые планируют продолжить образование на программах высшего образования, смогут, по ее словам, сократить срок своего обучения за счет перезачета части профильных дисциплин, пройденных в колледже, причем не только в колледже при университете:



— Такая практика в университете уже есть. Учебные планы таких учреждений, как Казанское училище олимпийского резерва, Казанский педагогический колледж, Арский педагогический колледж и другие учебные заведения, входящие в научно-образовательный кластер Поволжского университета, синхронизированы с учебными планами университета. Выпускники этих колледжей, поступившие в университет и успешно сдавшие сессию первого семестра, могут пройти процедуру переаттестации. В этом случае они переводятся на второй курс, тем самым срок обучения сокращается на один год. Такая же процедура будет распространяться на выпускников нашего колледжа. Но это возможно, только если студент продолжает обучение в университете по направлению подготовки, являющемуся родственным специальности, полученной в колледже.

Выпускники колледжа при поступлении в вуз имеют право поступать как по результатам внутренних испытаний, так и по результатам ЕГЭ. Фото: realnoevremya.ru

Самый высокий конкурс — у будущих педагогов

В Минобрнауки РТ перечислили «Реальному времени» семь подведомственных ему средних профессиональных учебных учреждений, где будет осуществляться набор на 2023/24 учебный год для обучения по направлениям подготовки и специальностям педагогического профиля. Это Арский педагогический колледж им. Габдуллы Тукая, Бугульминский профессионально-педагогический колледж, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля, Казанский педагогический колледж, Нижнекамский педагогический колледж, Набережночелнинский педагогический колледж и Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж. Там запланировано к выделению в общей сложности 1 225 бюджетных и 230 внебюджетных мест.

Судя по предоставленным министерством данным, профессиональные колледжи действительно пользуются популярностью: средний конкурс при приеме в них в 2022/2023 гг. составил 2,7 человека на место, при том что контрольные цифры приема были выполнены на 96%.

— На 2023/24 учебный год контрольные цифры приема составляют 22 834 человека по 99 учреждениям СПО, в том числе имеется более 16 тысяч бюджетных мест, — сообщили в Минобрнауки. — В этом году прием документов начнется, как и в предыдущие годы, 20 июня. В 2022 году конкурс на специальности педагогического профиля составил 8—9 человек на место при среднем балле аттестата 4,6, на специальности аграрного профиля — 2 человека на место при среднем балле аттестата 4, на специальности, востребованные в реальном секторе экономики — 4 человека на место при среднем балле аттестата 4,4, на специальности сферы обслуживания — 3,8 человека на место при среднем балле аттестата 4,5.

Резонно предположить, что в 2023 году конкурс в училища и профессиональные колледжи, как и средний «проходной» балл аттестата, только возрастет. Завучи и директора школ говорят, что с каждым годом все больше 9-классников предпочитают, окончив профессиональный колледж или училище, пройти в вуз, минуя ЕГЭ — по результатам внутреннего испытания.

— И это не самые слабые ученики, — поделилась на анонимных условиях с «Реальным временем» завуч одной из казанских гимназий. — Многие из тех, кто уходит после 9-го класса в учреждения СПО, как раз неплохо учатся и имеют крепкие знания. Они просто не видят смысла тратить два года на подготовку к ЕГЭ, и родители их поддерживают.

Фото: realnoevremya.ru

Физрук нам не нужен?

— Важно, что формирование контрольных цифр приема в учреждения среднего происходит в соответствии с запросом работодателей реального сектора экономики и социальной сферы, — подчеркнули в Минобрнауки РТ, комментируя ситуацию «Реальному времени». — Сведения о потребности в подготовке кадров у этих организаций собираются двумя путями — через профильные министерства и ведомства республики для крупного бизнеса и через администрации муниципальных образований для малого и среднего бизнеса. Таким образом, учитывается реальная необходимость в кадрах действующих организаций, в том числе и по направлениям педагогического профиля.

Разбираясь в статданных об обеспеченности школ учителями, опубликованных Министерством просвещения России, «Реальное время» выяснило, что на начало 2022/23 учебного года в татарстанских школах работало 1 916 учителей физкультуры — 1202 в городе и 714 на селе, при этом очевидно прослеживалась общая тенденция старения кадров: на селе лишь 13 % «физкультурников» были моложе 30 лет и свыше 41% — старше 50 лет (более 55% — старше 45 лет). В городе 23,4 % учителей физкультуры были моложе 30 лет, а 30,9% — старше 50 (43,2% старше 45).

При этом в городе на начало учебного года имелось 1 202 штатных работника на 1 870 ставок, то есть, условно говоря, каждый состоящий в штате физрук работал на 1,56 ставки. На селе, соответственно, на 931 вакансию имелось 714 штатных работников — по 1,3 ставки. Это в условиях сегодняшней школы перегрузом вообще не считается и не может служить доводом в пользу первоочередного увеличения приема в учебные заведения на эту специальность.