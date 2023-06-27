Как «Зенит» в Китае побеждал

А китайцы, в свою очередь, проиграли на стадионе Никиты Хрущева

Советско-китайские спортивные взаимоотношения начинались с футбола на Дальнем Востоке и завершились футбольным турниром в Китае, когда спортсмены играли товарищеские матчи, а руководители обеих стран готовились к затяжному политическому конфликту. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает, что факты советско-китайского спортивного сотрудничества демонстрируют уровень советско-китайских политических взаимоотношений.

Дубль Эдуарда Стрельцова в ворота китайской сборной

В 1955 году футбольная сборная Китайской Народной Республики начала подготовку к Олимпиаде в Мельбурне. Ранее футбольный Китай сыграл на Олимпиаде 1948 года, но после разделения страны в 1949 году на КНР и Тайвань выяснилось, что из материкового Китая тренеры ранее приглашали только возрастных Гао Баошенга и Жанг Банлуна. Соответственно, после прихода к власти в стране коммунистов, от олимпийского состава не осталось никого, поскольку из состава олимпийской сборной десять футболистов выбрали Гонконг, четверо — Тайвань, двое остались в Сингапуре, один в Малайзии.



В итоге для написания новой страницы своего футбола Китай сделал ставку на товарищеские матчи и турне советских команд и прибыл в октябре 1955 года в СССР. Исторический парадокс, но первый матч КНР прошел в Киеве на стадионе имени будущего недруга этой страны Никиты Хрущева (именно такое название носил в те годы НСК «Олимпийский», традиционно главный стадион Украины). Китайцы там проиграли киевскому «Динамо» — 1:4. Далее переехали в Москву, где уступили «Торпедо» — 1:2, когда дублем отметился молодой талант автозаводцев Эдуард Стрельцов. С ответным визитом в Китай отправился ленинградский «Зенит», откровенный середнячок советского футбола того времени. На старте турне «Зенит» сыграл вничью со сборной страны — 2:2, причем на матче присутствовал сам Мао Цзэдун, который после игры спустился на поле, чтобы поприветствовать игроков команд. Но не смог этого сделать, поскольку простые китайцы облепили первые ряды зенитовских игроков, и председателю Мао ничего не оставалось делать, как идти пожимать руки тем, кто выстроился в линию с другой стороны.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru/с выставки «История России в фотографиях. Фотолетопись России»

Неблизкий путь «Зенита» в город Дальний

Следующие десять матчей в турне «Зенит» выиграл, в том числе и у команды БАИ, по другому сборной Народно-освободительной армии КНР, и у сборной городов Порт-Артур (ныне Люйшен) и Дальний (ныне Далянь). До 1950 года город Дальний был в составе СССР, а ранее последовательно был российским, японским, китайским, снова японским, наконец, советским, и в этот периода в Дальнем родились стрелок Александр Алипов, чей сын Алексей продолжил дело отца, став олимпийским чемпионом в стендовой стрельбе, и основатель дальневосточной школы самбо Юрий Леонтьев. Плюс парочка футболистов, включая будущего игрока Краснодара Артура Бароняна и куда более известного футболиста московского «Спартака» Владимир Редина, который начинал свой жизненный путь в КНР, а завершал футбольную карьеру в ГСВГ, Группе советских войск в Германии.



Кстати, в последние дни Второй мировой войны, когда город Далянь еще находился под протекторатом Японии, японцами там был расстрелян один из самых видных советских изменников Генрих Люшков, перебежавший к самураям, которым он предлагал план убийства Сталина. Другой «русский китаец» Николай Коссов после войны был завербован УСС (Управление стратегических служб, ныне ЦРУ). Не стоит забывать и о членах белоэмигрантского отряда Асано, сформированного из русских, живших в Маньчжурии. Это к вопросу об описанных случаях тюремного заключения «русских китайцев» по возвращению в СССР.



Как русские покидали Китай, уезжая кто в СССР, кто в Австралию

В Харбине на стадионе под названием «Стадион общества граждан СССР» «Зенит» разгромил команду общества «Локомотив», за который в 1955 году «пылил» тот самый 37-летний ветеран Гао Баошенг из состава Олимпиады 1948 года. Любопытно было бы, если бы среди его партнеров по китайскому «Локомотиву» оказались русскоязычные игроки, но... Считается, что к этому времени китайскую команду покинул последний футболист с русскими корнями. В целом количество русских в Харбине существенно уменьшалось из-за политических изменений в стране, когда на месте ХСМЛ, Христианского совета молодых людей, либо параллельно с ним, был создан ССМ, Союз советской молодежи, который расколол «русских китайцев» на два противоположных лагеря. Монархисты покидали коммунистический Китай, уезжая в западном направлении. К примеру, три футболиста Николай Мезин, Борис Цвибель и представитель древнего купеческого рода из Благовещенска Георгий Касицын отправились с семьями в Австралию, переехав в Сидней.



Играющий тренер Анатолий Мельников и один из ведущих игроков Александр Грязнов, совмещавшие хоккей с футболом, уехали на Запад, несмотря на то, что в первом году существования КНР Мельников в Харбине тренировал «просоветскую» «Красную звезду», а Грязнов числился заместителем председателя общества граждан СССР.

Фото: kremlin.ru

С другой стороны, вернуться на историческую родину захотела большая делегация спортсменов, которая отправилась на освоение целины в советском Казахстане (Роман Семенов, а также те, чьих полных имен мы не знаем: вратарь В. Жаврид, полевые игроки Г. Баранов, Г. Домодедов, В. Егоров, И. Качарава, П. Каретников, Б. Новиков). Из других китайских футболистов Николай Браман переехал в Красноярск, Петр Бизянов — в Челябинск, Анатолий Глебов в Свердловск, Адриан Толстенев — в Омск. На Украину переехали Владимир Сокол и Александр Тюрин. Есть вероятность, что родившаяся в Харбине Лариса Котова, переехавшая в СССР, вышла здесь замуж за известного омского футболиста и хоккеиста Геннадия Надточия.

Первая Спартакиада КНР стала последней каплей

Футбольная сборная КНР в 1956 году сыграла в Ленинграде товарищеский матч с «Зенитом» — 3:5, после чего ленинградцы в 1959 году совершили свой последний вояж в Поднебесную, выиграв пять матчей и однажды сыграв вничью.

Это турне состоялось в марте, перед началом футбольного сезона того года. Венцом сезона должно было стать празднование в сентябре — октябре 1959-го 10-летия со дня образования коммунистического Китая, в рамках которого проходила первая Всекитайская спартакиада, и международный турнир по футболу с участием сборных СССР, Венгрии и КНР. Китайцы проиграли советской сборной, но обыграли Венгрию, а мы с ней сыграли вничью, став победителями турнира.

«Те, кому посчастливилось быть в Пекине в день великого праздника — десятилетия КНР, будут находиться под впечатлением виденного. Это незабываемо! Мы тоже в кругу китайских друзей. Вечерний Пекин залит мирными огнями, огнями дружбы и радости. До самого рассвета не угасает электрическое зарево над городом и не затихает веселое оживление. Радуется и празднует свою великую дату китайский народ».



Поразительно, но Озеровы были прямыми свидетелями зарождения и угасания спортивного сотрудничества КНР и СССР. Баскетболист Юрий Озеров был в составе той баскетбольной делегации, колесившей по КНР в период 1950—1951 годов, а его однофамилец Николай Николаевич Озеров стал автором бравурного репортажа, соловьем разливаясь на страницах «Советского спорта», подчеркивая масштабность спортивного праздника КНР, в то время, когда руководители наших стран пугали друг друга кузькиной матерью и последними китайскими предупреждениями. Стоит отметить, что делегация Хрущева изначально была встречена с прохладцей, а когда Никита Сергеевич в ходе дискуссии неуместно расхвастался фактом теплого общения с президентом Дуайтом Эйзенхауэром во время своего первого визита в США, председатель Мао был уже на взводе...

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru/ с выставки «История России в фотографиях. Фотолетопись России»

К этому времени спортивный Китай уже был в состоянии спортивной самоизоляции, выйдя из олимпийского движения в знак протеста. Так что на летней Олимпиаде в Мельбурне (ноябрь — декабрь 1956 года) выступала сборная Тайваня, которую руководство МОК идентифицировало как Республику Китай. Наверняка, перед переходом к самоизоляции, в КНР рассчитывали на продолжение спортивных связей с Советским Союзом, но к этому времени первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был ближе к сотрудничеству к капиталистическими Финляндией и Японией, чем с коммунистическим Китаем. В итоге Хрущев оставил в наследство Леониду Брежневу пылающий конфликт с соседним Китаем, пиком которого стало побоище на острове Даманский в 1969 году. К этому времени последний из русских китайцев покинул Харбин в 1964 году.



(Продолжение следует)



Джаудат Абдуллин