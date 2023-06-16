Нужны ли сервисные апартаменты в регионах?

Сервисные апартаменты — новый для Казани формат, который успел прижиться в двух столицах. Но сейчас его активно осваивают и на региональном уровне: в частности, в шести субъектах страны, включая Татарстан, недавно заявили о скором открытии семи новых апарт-комплексов. О том, нужны ли сервисные апартаменты в регионах, в авторской колонке «Реального времени» рассказывает Анна Гурьева, руководитель проекта компании UD Group.

Ответ на запрос современных поколений

В соответствии с классической формулой наличие спроса должно повлиять на рост предложения. Если мы говорим о потенциале нового для рынка продукта, приходится оценивать спрос по более сложной формуле, учитывая косвенные факторы, изучая похожие ситуации, альтернативы и ситуацию на смежных рынках.

Сервисные апартаменты — ответ на запрос современных поколений, которые не стремятся (не имеют возможности) иметь большие квартиры или жилье в домах высокого класса, но хотят разнообразно проводить досуг в качественной многофункциональной среде.

Арендуя или имея в собственности небольшой апартамент, можно пользоваться широким спектром сервисов, которые предусмотрены при таком формате: от общественных гостиных, где можно встречаться с друзьями, до фитнес-зала и коворкинга. Получается, что сервисные апартаменты соответствуют урбанистическому тренду «15-минутный город», так как объединяют несколько функций, помогают сокращать рутинные перемещения до работы, мест развлечений или отдыха.

Предоставлено realnoevremya.ru UD Group

Полноценные апарт-отели, а не псевдожилье

Апарт-отели могут быть востребованы у туристов, которые ожидают гостиничный сервис по более комфортной цене и с возможностью готовить на своей кухне. У студентов, ценящих безопасную и комфортную среду для проживания и комьюнити единомышленников. У корпоративных клиентов, которые получают возможность разместить сотрудников на период командировки с меньшими затратами (по сравнению с гостиницами), но с оформлением всех документов.

Предоставлено realnoevremya.ru UD Group

Это не апартаменты, которыми иногда называют псевдожилье, построенное на земельном участке с назначением под нежилую застройку, а полноценные апарт-отели, реализованные с учетом гостиничных стандартов. Они получают звездность, управляются профессиональными компаниями и предлагают сервисы, характерные для отелей. В Казани нет подобных проектов, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге их в общей сложности около 50, а номерной фонд превышает 20 тысяч юнитов.

Предоставлено realnoevremya.ru UD Group

В цепочке создания и использования сервисных апартаментов несколько участников. Застройщик, который разрабатывает концепцию, управляет строительством и коммерческими помещениями на этапе эксплуатации. Управляющая компания, ответственная за управление сервисными апартаментами на этапе эксплуатации. Собственник (часто инвестор), приобретающий апартамент для получения арендного дохода (или проживания). Арендатор, который пользуется всеми возможностями и сервисами объекта.

Предоставлено realnoevremya.ru UD Group

Как сервисные апартаменты помогут Казани

По информации от нашего партнера, компании YE’S, апартамент может приносить 6—8% годовых, а если приобрести объект на ранней стадии, то капитализация к моменту ввода может достичь 15—20%. Апартамент передается с чистовой отделкой, поиск арендаторов осуществляет управляющая компания. Получается, что инвестору не приходится заниматься ремонтом, поиском клиентов или контролировать процесс эксплуатации. В этом большая привлекательность апартамента по сравнению с квартирами, приобретаемыми для сдачи. Если сравнивать с инвестициями в коммерческую недвижимость (офисы, торговые объекты), то в качестве преимущества можно обозначить более низкий порог входа. 90% собственников в апарт-отелях — инвесторы, более 60% которых имеют опыт инвестирования.

Предоставлено realnoevremya.ru UD Group

В Казани сервисные апартаменты могут помочь решить важную проблему с нехваткой мест в гостиницах. В связи с активным развитием внутреннего туризма столица Татарстана может принимать до 5 млн человек в год. Уже сейчас туристический поток, рассчитанный на 1 жителя Казани, более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель Санкт-Петербурга. При этом номерной фонд, рассчитанный на 1000 туристов, почти в 2 раза ниже. С учетом существующего номерного фонда и квартир, предлагаемых в аренду, темпов развития внутреннего туризма мы оцениваем емкость рынка Казани примерно в 5 тысяч апартаментов.

Предоставлено realnoevremya.ru UD Group

Анна Гурьева