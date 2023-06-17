Сын основателя «Алмаз-холдинга» инвестировал средства в хирургические лампы

Как стало известно «Реальному времени», Ренат Гумеров, один из трех сыновей президента ювелирной компании «Алмаз-холдинг» Флуна Гумерова, не пошел по стопам отца, авторитета индустрии роскоши, и намерен развивать собственное предприятие. «У нас разные бизнесы. У меня основной — по выпуску медицинских светодиодных светильников для операционных залов. Это, конечно, не ювелирные украшения на каждый день. Но ничто не мешает сделать LED-технологии доступными в повседневной работе хирургов», — рассуждает он, намереваясь удвоить выпуск светотехники до 110 млн рублей. «Хлопот много, а маржа — невелика», — оценила перспективы проекта глава Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Ольга Грекова.



Хирургия без тени

Как выяснило «Реальное время», казанский производитель светодиодных светильников «Производственное объединение «Фотон Флай» завершил ребрендинг одноименной торговой марки. Изменились цветовая гамма бренда и шрифт. Марка проходит по 51-му классу МКТУ «аппаратура и инструменты хирургические; лампы для медицинских целей».

Преобразование товарного знака связано с появлением в линейке предприятия нового изделия — медицинского хирургического светильника, рассказал нашему изданию владелец предприятия Ренат Гумеров. На основе светильника создано целое семейство медицинских световых приборов из 24 модификаций. Интенсивность светопередачи составляет 150 тысяч люкс, световая температура — 4 тысяч Ка.

Новое изделие — бестеневой медицинский светильник для хирургии — появилось в линейке предприятия после завершения регистрации в Росздравнадзоре. По словам бизнесмена, это единственная в России запатентованная технология равномерного распределения светового потока, без теней, что уменьшает нагрузку на зрение хирурга. Под него бренд «перекрасили» из «экспрессивного красного» в более спокойные тона, а само предприятие стало позиционировать себя как производитель медицинских светильников. Ведь ранее под этой маркой собирали только специализированные светильники для ветеринарных клиник.

Предприятие стало позиционировать себя как производитель медицинских светильников. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Изменились цветовая гамма бренда и шрифт. Фото: Роспатент/realnoevremya.ru

«Это, конечно, не создавать украшения на каждый день»

Производственное объединение было основано в 2015 году. Ренат Гумеров учредил его в равных долях с другом Максимом Палутиным, который, собственно, и разработал конструкцию светильника, оформив патент на него. Гумеров выступил инвестором проекта. Общую сумму инвестиций бизнесмен не раскрывает, но уверен, что вложения окупятся с появлением нового изделия. Предприятие арендует площади в технопарке «Химград». Проектная мощность — 2 600 операционных светильников в год.

По словам предпринимателя, продукция была разработана в сотрудничестве с оперирующими хирургами и удовлетворяет требованиям врачей. Он заверил, что на предприятии применяют только специализированные для медицинского освещения светодиоды с высоким индексом цветопередачи.

Ренат Гумеров — сын основателя известной ювелирной сети «Алмаз-холдинг», имеющей до 200 магазинов в России и в странах СНГ. Его отец, уроженец Актанышского района Флун Гумеров, начал создавать свою бизнес-империю в 1993 году, выкупив ювелирный завод в Костромской области (ОАО «Красносельский Ювелирпром»). В России холдинг относят к одной из трех крупнейших ювелирных сетей.

Как признался Ренат Гумеров, в бизнесе он решил пойти собственным путем:

— Это, конечно, не создавать ювелирные украшения на каждый день. Но ничто не мешает сделать LED-технологии доступными в повседневной работе хирургов, — рассуждает он. — Мой отец вырастил троих сыновей, и самое главное, что он нам дал, — это блестящее образование и хорошее здоровье. Остальное я заработаю сам.

Флун Гумеров не стал комментировать выбор сына, но в прошлые выходные приезжал в республику: был на охоте в Актанышском районе Татарстана. Так что не исключено, что за бизнесом сына все-таки приглядывает.

Предприятие арендует площади в технопарке «Химград». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Выйти на выручку в 100 млн рублей

После регистрации медицинского светильника предприниматель сообщил, что планирует удвоить выпуск — до 110 млн рублей (в прошлом году компания выпустила продукции на 64 млн рублей). В этом году компания получила сертификат СТ-1 и вошла в реестр Минпромторга РФ. Он выдается только тем производителям, кто смог локализовать медицинское изделие как минимум на 60—65%. В этом случае поставщик получает преимущество на конкурсах при госзакупках, получая дополнительные баллы.

Светильники предназначены для освещения операционного стола при проведении хирургических операций. По словам Рената Гумерова, в его основе — специализированный медицинский светодиод немецкой марки с максимальным индексом цветопередачи и достаточным запасом яркости для любой операции. Он обеспечивает подачу в операционный зал холодного белого света, который обладает бестеневым эффектом и создает равномерное световое поле по всему периметру хирургического стола. Нейтральный белый свет облегчает нагрузку на зрение хирурга.

Свидетельство о регистрации изделия в Росздравнадзоре РФ было выдано в прошлом году. Надзорное ведомство разрешило его производство по условиям ТУ, а правообладателем разработки стал сам Ренат Гумеров как индивидуальный предприниматель.



— После этого наша компания увеличила портфель заказов, штатную численность персонала, — рассказал производитель. — В российских операционных до сих пор стоят старые галогеновые лампы. Это требует переоснащения. И наша основная задача — чтобы любой медцентр имел качественный свет.

Обновление системы освещения обычно происходит во время реконструкции объектов здравоохранения. Пока пилотные образцы установлены в Зеленодольской больнице, Высокогорской ЦРБ и проходят тестирование в РКБ. По словам Гумерова, перебоев с поставками зарубежных светодиодов в Россию нет.

Хлопот — много, а маржа — невелика

Глава Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Ольга Грекова считает, что проект открытия производства медицинских светодиодных ламп требует много времени и усилий, а экономический эффект зависит от активности менеджмента. «В отличие от массовых бытовых светильников, бестеневые лампы сами по себе очень сложные по конструкции. Сложен и сам процесс внедрения в производство из-за того, что находится под надзором контролирующих органов. Более того, для участия в госзакупках необходимо войти в реестр Минпромторга РФ и иметь сертификат на медицинскую технику. Для этого необходимо пройти несколько тестирований, а сам сертификат действует определенное количество времени. Одним словом, хлопот, возни с ним много, а маржа — невелика», — отметила она.

Оценивать входной порог и окупаемость проектов она не стала, так как затраты сильно разнятся от проекта к проекту: «Достоверно никто, кроме них самих, не знает. Они могли купить японское оборудование и нанять немецких разработчиков — это одни затраты и срок окупаемости. А могли купить китайское оборудование». При этом она согласилась, что многие инвесторы входят в этот бизнес и раскручивают проекты с тем, чтобы продать стратегическим игрокам, как это случилось с бизнесами братьев Когданиных (марка «Ледел») и предпринимателя Ильнура Курмаева (марка «Ферекс»). Как уже рассказывало «Реальное время», их активы выкупила федеральная компания IEK Group. Ни в одном случае стоимость сделки не разглашалась. Впрочем, это единичные случаи, далеко не все локальные игроки преследуют такие цели: «В нашей практике есть пример, как один предприниматель трижды возвращался к своему проекту, несмотря на экономические трудности», — заметила Грекова.

Ценовую политику в отрасли определяют немало крупных производителей, что отражается на окупаемости инвестиций: «Это уральский завод «ЭМА», который стал первым в России производителем медицинских бестеневых светодиодных светильников, томский завод с огромной историей, завод «Ангстрем», которому исполняется 60 лет. В производстве своей продукции они используют разные светодиоды с разным излучением — красным, синим. В свое время произошел инвестиционный взрыв интереса к этому рынку, поэтому появилось немало мелких производств», — заметила собеседница издания.

Угрозы сворачивания светодиодного бизнеса нет, так как сборочные предприятия после введения санкций массово переориентировались на поставки из Китая: «До этого многие «сидели» на немецких, корейских светодиодах, а сейчас устойчиво перешли на китайские. Наши бизнесмены буквально за считанные недели нашли «зеленый» коридор для импорта», — уточнила она.

По ее словам, переходить на российские светодиоды медики не хотят из-за высокой стоимости: «Есть несколько российских производств по выпуску светодиодов, по качеству они догнали китайские. Но, к сожалению, с ценой они не могут справиться. Она в разы дороже китайских, не могут ее опустить. В итоге бизнес настраивается на то, что ему выгодно», — заключила глава ассоциации.