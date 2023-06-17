Сын основателя «Алмаз-холдинга» инвестировал средства в хирургические лампы
Как стало известно «Реальному времени», Ренат Гумеров, один из трех сыновей президента ювелирной компании «Алмаз-холдинг» Флуна Гумерова, не пошел по стопам отца, авторитета индустрии роскоши, и намерен развивать собственное предприятие. «У нас разные бизнесы. У меня основной — по выпуску медицинских светодиодных светильников для операционных залов. Это, конечно, не ювелирные украшения на каждый день. Но ничто не мешает сделать LED-технологии доступными в повседневной работе хирургов», — рассуждает он, намереваясь удвоить выпуск светотехники до 110 млн рублей. «Хлопот много, а маржа — невелика», — оценила перспективы проекта глава Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Ольга Грекова.
Хирургия без тени
Как выяснило «Реальное время», казанский производитель светодиодных светильников «Производственное объединение «Фотон Флай» завершил ребрендинг одноименной торговой марки. Изменились цветовая гамма бренда и шрифт. Марка проходит по 51-му классу МКТУ «аппаратура и инструменты хирургические; лампы для медицинских целей».
Преобразование товарного знака связано с появлением в линейке предприятия нового изделия — медицинского хирургического светильника, рассказал нашему изданию владелец предприятия Ренат Гумеров. На основе светильника создано целое семейство медицинских световых приборов из 24 модификаций. Интенсивность светопередачи составляет 150 тысяч люкс, световая температура — 4 тысяч Ка.
Новое изделие — бестеневой медицинский светильник для хирургии — появилось в линейке предприятия после завершения регистрации в Росздравнадзоре. По словам бизнесмена, это единственная в России запатентованная технология равномерного распределения светового потока, без теней, что уменьшает нагрузку на зрение хирурга. Под него бренд «перекрасили» из «экспрессивного красного» в более спокойные тона, а само предприятие стало позиционировать себя как производитель медицинских светильников. Ведь ранее под этой маркой собирали только специализированные светильники для ветеринарных клиник.
«Это, конечно, не создавать украшения на каждый день»
Производственное объединение было основано в 2015 году. Ренат Гумеров учредил его в равных долях с другом Максимом Палутиным, который, собственно, и разработал конструкцию светильника, оформив патент на него. Гумеров выступил инвестором проекта. Общую сумму инвестиций бизнесмен не раскрывает, но уверен, что вложения окупятся с появлением нового изделия. Предприятие арендует площади в технопарке «Химград». Проектная мощность — 2 600 операционных светильников в год.
По словам предпринимателя, продукция была разработана в сотрудничестве с оперирующими хирургами и удовлетворяет требованиям врачей. Он заверил, что на предприятии применяют только специализированные для медицинского освещения светодиоды с высоким индексом цветопередачи.
Ренат Гумеров — сын основателя известной ювелирной сети «Алмаз-холдинг», имеющей до 200 магазинов в России и в странах СНГ. Его отец, уроженец Актанышского района Флун Гумеров, начал создавать свою бизнес-империю в 1993 году, выкупив ювелирный завод в Костромской области (ОАО «Красносельский Ювелирпром»). В России холдинг относят к одной из трех крупнейших ювелирных сетей.
Как признался Ренат Гумеров, в бизнесе он решил пойти собственным путем:
— Это, конечно, не создавать ювелирные украшения на каждый день. Но ничто не мешает сделать LED-технологии доступными в повседневной работе хирургов, — рассуждает он. — Мой отец вырастил троих сыновей, и самое главное, что он нам дал, — это блестящее образование и хорошее здоровье. Остальное я заработаю сам.
Флун Гумеров не стал комментировать выбор сына, но в прошлые выходные приезжал в республику: был на охоте в Актанышском районе Татарстана. Так что не исключено, что за бизнесом сына все-таки приглядывает.
Выйти на выручку в 100 млн рублей
После регистрации медицинского светильника предприниматель сообщил, что планирует удвоить выпуск — до 110 млн рублей (в прошлом году компания выпустила продукции на 64 млн рублей). В этом году компания получила сертификат СТ-1 и вошла в реестр Минпромторга РФ. Он выдается только тем производителям, кто смог локализовать медицинское изделие как минимум на 60—65%. В этом случае поставщик получает преимущество на конкурсах при госзакупках, получая дополнительные баллы.
Светильники предназначены для освещения операционного стола при проведении хирургических операций. По словам Рената Гумерова, в его основе — специализированный медицинский светодиод немецкой марки с максимальным индексом цветопередачи и достаточным запасом яркости для любой операции. Он обеспечивает подачу в операционный зал холодного белого света, который обладает бестеневым эффектом и создает равномерное световое поле по всему периметру хирургического стола. Нейтральный белый свет облегчает нагрузку на зрение хирурга.
Свидетельство о регистрации изделия в Росздравнадзоре РФ было выдано в прошлом году. Надзорное ведомство разрешило его производство по условиям ТУ, а правообладателем разработки стал сам Ренат Гумеров как индивидуальный предприниматель.
— После этого наша компания увеличила портфель заказов, штатную численность персонала, — рассказал производитель. — В российских операционных до сих пор стоят старые галогеновые лампы. Это требует переоснащения. И наша основная задача — чтобы любой медцентр имел качественный свет.
Обновление системы освещения обычно происходит во время реконструкции объектов здравоохранения. Пока пилотные образцы установлены в Зеленодольской больнице, Высокогорской ЦРБ и проходят тестирование в РКБ. По словам Гумерова, перебоев с поставками зарубежных светодиодов в Россию нет.
Хлопот — много, а маржа — невелика
Оценивать входной порог и окупаемость проектов она не стала, так как затраты сильно разнятся от проекта к проекту: «Достоверно никто, кроме них самих, не знает. Они могли купить японское оборудование и нанять немецких разработчиков — это одни затраты и срок окупаемости. А могли купить китайское оборудование». При этом она согласилась, что многие инвесторы входят в этот бизнес и раскручивают проекты с тем, чтобы продать стратегическим игрокам, как это случилось с бизнесами братьев Когданиных (марка «Ледел») и предпринимателя Ильнура Курмаева (марка «Ферекс»). Как уже рассказывало «Реальное время», их активы выкупила федеральная компания IEK Group. Ни в одном случае стоимость сделки не разглашалась. Впрочем, это единичные случаи, далеко не все локальные игроки преследуют такие цели: «В нашей практике есть пример, как один предприниматель трижды возвращался к своему проекту, несмотря на экономические трудности», — заметила Грекова.
Ценовую политику в отрасли определяют немало крупных производителей, что отражается на окупаемости инвестиций: «Это уральский завод «ЭМА», который стал первым в России производителем медицинских бестеневых светодиодных светильников, томский завод с огромной историей, завод «Ангстрем», которому исполняется 60 лет. В производстве своей продукции они используют разные светодиоды с разным излучением — красным, синим. В свое время произошел инвестиционный взрыв интереса к этому рынку, поэтому появилось немало мелких производств», — заметила собеседница издания.
Угрозы сворачивания светодиодного бизнеса нет, так как сборочные предприятия после введения санкций массово переориентировались на поставки из Китая: «До этого многие «сидели» на немецких, корейских светодиодах, а сейчас устойчиво перешли на китайские. Наши бизнесмены буквально за считанные недели нашли «зеленый» коридор для импорта», — уточнила она.
По ее словам, переходить на российские светодиоды медики не хотят из-за высокой стоимости: «Есть несколько российских производств по выпуску светодиодов, по качеству они догнали китайские. Но, к сожалению, с ценой они не могут справиться. Она в разы дороже китайских, не могут ее опустить. В итоге бизнес настраивается на то, что ему выгодно», — заключила глава ассоциации.
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