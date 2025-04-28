Источник: экс-игрок НХЛ Евгений Кузнецов интересен «Ак Барсу»

Тренерский штаб «Ак Барса» рассчитывает подписать нападающего Евгения Кузнецова, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, в переходе экс-игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересован Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» является одним из основных претендентов на подписание Евгения Кузнецова. Однако решение по игроку пока не принято.

Кузнецов прошлым летом вернулся из НХЛ в Россию, оказавшись в СКА. В питерском клубе нападающий забросил 12 шайб и набрал 37 очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист отметился 3 (1+2) очками в шести играх.

СКА расторг контракт с 32-летним Кузнецовым после неудачного выступления в Кубке Гагарина. Команда Романа Ротенберга вылетела уже в первом раунде плей-офф, уступив московскому «Динамо» (2:4).

Зульфат Шафигуллин