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Источник: экс-игрок НХЛ Евгений Кузнецов интересен «Ак Барсу»

12:22, 28.04.2025
Источник: экс-игрок НХЛ Евгений Кузнецов интересен «Ак Барсу»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Тренерский штаб «Ак Барса» рассчитывает подписать нападающего Евгения Кузнецова, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, в переходе экс-игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересован Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» является одним из основных претендентов на подписание Евгения Кузнецова. Однако решение по игроку пока не принято.

взято с сайта ak-bars.ru

Кузнецов прошлым летом вернулся из НХЛ в Россию, оказавшись в СКА. В питерском клубе нападающий забросил 12 шайб и набрал 37 очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист отметился 3 (1+2) очками в шести играх.

СКА расторг контракт с 32-летним Кузнецовым после неудачного выступления в Кубке Гагарина. Команда Романа Ротенберга вылетела уже в первом раунде плей-офф, уступив московскому «Динамо» (2:4).

Зульфат Шафигуллин

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