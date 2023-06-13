Trademark «Татарстан»: проект владельцев бренда Savage, новый ресторан Шарифуллина, праздник строителя

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 18-я

В сегодняшней подборке товарных знаков предпринимателей Татарстана, права на которые они намерены защитить в Роспатенте, оказались самые разные виды бизнеса — от пошива и продажи одежды до организации мероприятий. В очередной раз сегодня мы оставляем без внимания заявки на регистрацию брендов от предпринимателей на маркетплейсах — крупных селлеров среди них «Реальному времени» обнаружить не удалось.

Роспатент/realnoevremya.ru

Сын известного татарстанского ювелирного предпринимателя, основателя «Алмаз-Холдинга» Флуна Гумерова Ренат с партнером Максимом Полутиным создали в 2020 году компанию «Фотон Флай», которая занимается производством светодиодных бестеневых хирургических светильников под собственной торговой маркой. Спустя 2,5 года предприниматели решили защитить ее в Роспатенте. Свою продукцию компания продает частным и бюджетным медицинским организациям. Правда, бизнес пока маленький — по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Фотон Флай» в 2022 году составила всего 13,5 млн рублей. Впрочем, она выросла, по сравнению с 2021 годом, почти в два раза. К слову, данных о масштабах бизнеса самого Флуна Гумерова в открытых источниках найти практически невозможно. Недавно он сложил полномочия депутата Костромской городской думы, в которой был одним из самых богатых заседателей.

Роспатент/realnoevremya.ru

Еще один известный предприниматель Нурислам Шарифуллин регистрирует права на торговую марку «Мясной» в категории общественного питания. Очевидно, речь идет о новом проекте узбекского ресторатора, который, напомним, начинал свою карьеру в Казани как раз с работы в заведении такого формата. Подробности проекта «Реальному времени» пока не известны. Напомним, сейчас на этапе запуска находится еще один новый ресторан Шарифуллина — U.Love в технопарке «Идея».

Роспатент/realnoevremya.ru

Несвойственный компаниям этого сегмента кейс демонстрирует «Экойл Органик» Гусмана Зиганшина. Компания создана всего год назад и занимается производством удобрений, а у самозанятого бенефициара нет никакого другого бизнеса. При этом у фирмы уже есть выручка, пусть и всего 430 тыс. рублей за неполный 2022 год, и, очевидно, значительные амбиции. Просто так тратить деньги на защиту своего бренда в Роспатенте неуверенные в себе предприниматели без очевидной на то причины попросту не станут.



Роспатент/realnoevremya.ru

ИП Самигуллин Айдар Хайдарович из Высокогорского района, основной вид деятельности которого по ОКВЭД — организация выставок и конференций, регистрирует товарный знак отраслевого форума. Строительный форум «Праздник строителя» (ранее «Движение») был организован по его инициативе при поддержке сообщества «Содружество мастеров — строителей России» впервые в 2021 году. В этом году форум прошел с 1 по 3 июня уже в третий раз. Помимо деловой программы татарстанские организаторы, судя по фотоотчетам на сайте мероприятия, предлагают гостям еще и просто приятно провести время на природе.

Роспатент/realnoevremya.ru

Гражданин России Низами Гусейн Оглы Талыбов учредит компанию «Полимервосток» в деревне Истра Пестречинского района Татарстана в мае прошлого года. Фирма по ОКВЭД занимается оптовой торговлей пластмассами и резиной. Однако ее почтовый адрес iskra_sahar_opt говорит нам о том, что предпринимательские интересы Талыбова распространяются и на другой бизнес. Интересен товарный знак, который регистрирует «Полимервосток» в Роспатенте. Очевидно, Низами Гусейн Оглы нашел путь на восток и хочет стать проводником на нем для всех желающих предпринимателей.



Роспатент/realnoevremya.ru

Как минимум два товарных знака регистрирует на себя «Национальная Академия развития ушу Республики Татарстан», которая была учреждена в 2020 году с юридическим адресом в одной из квартир Приволжского района Казани. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистые активы Академии в 2022 году составили 3,3 млн рублей, а денежный поток — 743 тысячи. При этом бренды Академии именуют ее не академией, а Федерацией. Но, судя по сайту, это не какая-то однодневка, а довольно крупная организация с активным календарем соревнований, титулованными участниками и внимательным отношением к их экипировке и пиару.

Роспатент/realnoevremya.ru

Тимур Салман из Казани консультирует по вопросам рекламы, продаж, маркетинга, менеджмента, запуска, ведения и развития. А зарабатывать, похоже, планирует на риелторских услугах. Еще в 2018 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Набережных Челнах, но в 2021 году сменил место прописки на Казань. Вместе с Артуром Хамзиным весной 2023 года они учредили агентство недвижимости «Кварт базар», для которого теперь регистрируют товарный знак в Роспатенте.



Роспатент/realnoevremya.ru

Владелец веревочных «Скай Парков» в парке Горького Казани и на озере Лебяжьем Владимир Куприянов регистрирует на свою компанию «Скай+» бренд и логотип скоростного спуска на троллее. Обустроить такой можно в том же парке, однако по адреналину с сочинским он вряд ли сможет сравниться. Там летишь над Ахштырским ущельем со скоростью 60 км/час 700 метров на высоте 330 метров над уровнем моря. Впрочем, если Роспатент зарегистрирует заявку казанского предпринимателя, его сочинским коллегам, возможно, придется придумать своему аттракциону другое название. К слову, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании Куприянова в 2022 году составила 8,5 млн рублей, а вот прибыли этот бизнес ему официально не принес — только 13 тысяч рублей убытка.



Роспатент/realnoevremya.ru

Бизнес Марата и Ираиды Шафигуллиных давно шагнул за пределы родной Казани, где они много лет развивали сеть обувных магазинов и интернет-магазин Salamander. Еще в 2017 году предприниматели стали владельцами бреда одежды Savage, который в нулевых рекламировала тогда еще просто звезда реалити-шоу Ксения Собчак. Выручка ООО «Салама», которая продает Savage в России, в 2022 году превысила 1,3 млрд рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Теперь же в партнерстве с бывшими владельцами зданий легендарного Вьетнамского рынка в Казани Иреком и Айдаром Закировыми они регистрируют в Роспатенте права на наименование и логотип «европейского» бренда одежды Bulmer. Магазины под этим брендом уже работают, поэтому, возможно, речь идет о ребрендинге.



Роспатент/realnoevremya.ru

Казанское ООО «Простые инвестиционные решения» с 1 мая 2023 года перешло на упрощенную систему налогообложения и подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Sheffieldsuit. Вероятно, речь идет об адресе сайта проекта по индивидуальному пошиву мужской одежды. Утверждается, что у него в партнерах целый ряд спортивных клубов: хоккейные «Ак Барс», «Сочи», «Сокол», «Нефтехимик», волейбольный «Зенит», компания «Татнефть» и даже «Руководство Республики Татарстан». Напомним, в сентябре прошлого года «Ак Барс» стартовал в сезоне в новой форме, пошитой компанией Indever предпринимателя Аделя Ягудина. А у ООО «Простые инвестиционные решения», по данным «СПАРК-Интерфакс», последняя имеющаяся бухгалтерская отчетность — с нулевыми показателями.

