Валерий Грязнов: «Строительство Горбатого моста в Казани было грандиозной задачей!»

Казанский краевед — об истории Горбатого моста через Казанку и судьбе Дальнего Устья

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Казанский краевед, колумнист «Реального времени» Валерий Грязнов уже рассказывал о жизненном пути своего отца — Анатолия Грязнова, директора Казанского порохового завода (1955—1967 гг.), которому в ноябре прошлого года исполнилось бы 110 лет. Один из лучших руководителей стратегического предприятия страны всю жизнь посвятил заводу, а в свободное время увлекался фотографией. Сегодня Валерий Грязнов продолжает рассказывать о творчестве отца, выпустив новый набор открыток с его снимками, посвященный знаковым местам Казани.



Горбатый мост

В мае 1932 г. жители Кировского района могли праздновать двойной праздник. Незадолго до этого было завершено строительство постоянного моста через Казанку, который соединил две слободы в единое целое — Пролетарский район. До этого на этом месте стоял временный разборный мостик, который каждый год перед весенним половодьем разбирался. Не сохранилось ни одной его фотографии.

Глядя на то, как выглядела Казанка во время весеннего половодья, можно представить, какой грандиозной задачей была попытка строительства моста через это «море разливанное»! При этом мост должен был взлететь высоко над водой, чтобы не препятствовать весеннему судоходству.



Вот как выглядел красавец-мост в мае 1932 года. Фото: А. Бренинг, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Каждую весну узенькая речка Казанка разливалась вот в такое море. Вид с Зилантовой горы, начало ХХ века. Фото: неизвестный автор, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Строительство моста длилось долгие годы. Это была невиданная до той поры стройка, впервые в республике мост строили из бетона. Помимо сооружения бетонной арки предстояло еще насыпать два огромных холма по обоим берегам реки. Нужно принять в расчет — в то время не было еще ни грузовиков, ни экскаваторов. Свеженасыпанная земля была недостаточно надежной опорой для тяжелой бетонной арки. После завершения строительства эта арка дала трещину по центральной части моста. В результате по завершению ремонтных работ под мостом была подвешена смотровая деревянная люлька, которая просуществовала потом долгие годы. Ее можно увидеть на многих снимках.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Дальнейшая судьба моста



Мост строили на века. Столько было вложено труда, столько преодолено препятствий! Но главный результат был достигнут — мост вступил в строй и служил верой и правдой не менее 40 лет. Но в начале 1970-х годов с него сняли движение общественного транспорта. Не было никакой аварии, причина в другом.



В 1956 году завершились строительные работы, связанные с приходом большой Волги. Тогда было принято решение изменить русло Казанки, направив ее прямо в Волгу под Кировской дамбой. Это значительно сократило расстояние для судов, заходящих из Волги в Казанку. При этом старое русло Казанки было перекрыто двумя плотинами: возле Речного техникума и у Петрушкина разъезда. В результате рядом с Горбатом мостом два берега Казанки были соединены широкой дамбой, которую легко можно было использовать для транспортных целей. Этой возможностью воспользовались только через 15 лет, когда резко взросли транспортные потоки.



Весеннее половодье середина 1950-х годов. Фото: неизвестный автор, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Следующие 40 лет мост оставался прогулочным вплоть до 2009 года, когда движение пешеходов по нему закрыли. Мост признали аварийным?! В 2022-м принято решение о демонтаже моста; но, принимая во внимание его историческую ценность, на месте Горбатого моста предполагается построить его точную копию!



Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Дальнее Устье



Легендарное место, исчезнувшее в 1957 году с приходом большой Волги. Сейчас о нем сохранились только воспоминания и старые фотографии. Это был старый речной порт Казани, просуществовавший чуть более 100 лет, датой рождения его можно считать 1843 год, когда было основано Волжское речное пароходство. Старый порт получил такое название потому, что был расположен возле впадения реки Казанки в Волгу. Сразу от устья Казанки вниз по течению Волги располагался длинный ряд пристаней — сначала пригородные, затем транзитные пассажирские пристани, а после них длинный ряд грузовых причалов.



Пристань в Казани до революции. Старая открытка, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

В 1875 г. из центра города сюда была проведена рельсовая дорога — конка. А в 1899 году по тем же рельсам пустили первый в Казани трамвай. В течение полувека после этого единственным общественным транспортом, связывающим город с его речным портом, был трамвай маршрута №1. После 1957 года этот маршрут сохранился, только стал на километр короче, заканчивался у Петрушкина разъезда. Долгие годы — это был рекордно короткий маршрут, состоящий всего из четырех остановок



Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

«Волгарь»



На Дальнем Устье возле трамвайной остановки был большой кассовый зал. Кассы были разные, над каждой висело указание на свое отдельное направление движения. Вверх по Волге направление было только одно, в сторону Горького. Не заплутаешься! А вниз по Волге пошли варианты, главный — до Астрахани, а с 1952 года — до Ростова по Волго-Донскому каналу. Отдельно была касса со смешным приглашением «Вниз по Волге, вверх по Каме». А там своя развилка — или по Каме до Перми, или с поворотом на реку Белую до Уфы. До любой пристани на пути следования. Вот такая паутина маршрутов!



Две пристани были предназначены для пригородного сообщения, отсюда можно было добраться до окрестных дачных мест вверх и вниз по Волге. Интересная деталь — все пристани назначения были на правом берегу Волги.

Я первый раз на Дальнем Устье. У дальнего берега виден паром «Волгарь», сейчас он сделает левый разворот и пристанет к своей пристани. 1946 год. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Пристань «Волгаря» на Дальнем Устье. Снимок сделан с балкона диспетчерской вышки. Середина 1930-х годов. Неизвестный автор, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Особое место было предназначено для пристани парома «Волгарь». Это место легко отыскать на карте старого города. Там, где дорога последние сотни метров по прямой направляется к Волге, а затем делает левый поворот, в этой точке неизменно каждый год стояла эта пристань, чуть правее диспетчерской вышки. Эту пристань легко узнать на фотографии, у нее особо широкий трап, предназначенный для заезда автомобилей.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Ледоход на Волге



Жители Казани ездили на Дальнее Устье в основном летом, в период навигации, чтобы отправиться в путешествие на пароходе. Помимо того, в жаркие летние дни в городе негде было купаться, не было ни одного пляжа. Люди приезжали в речной порт и на маленьких судах добирались до многочисленных дачных мест, ближайшим из которых был остров Маркиз. Особняком в ряду пароходов стоял паром «Волгарь», главной его задачей был перевоз транспорта на правый берег в Верхний Услон, попутно он брал пассажиров.



Но каждый год в апреле была особая неделя, когда казанцы приезжали на Дальнее Устье смотреть ледоход. Это был ритуал, сложившийся задолго до революции, своего рода особый праздник весны. В эти дни на крышах трамвая маршрута №1 вывешивали плакат «На Волге полный ледоход». Трудно поверить, но это было единственное место в Казани, где можно было увидеть плывущие по Волге льдины.



В трамвае. Апрель 1939 года. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Ледоход на Волге. 1900-е годы. Открытка изд. Опарина, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

В былые годы был хорошо известный по старым фильмам трамвай типа КМ. Он встал на рельсы в 1926 году и служил, побив все рекорды, до середины 1970-х. Его можно увидеть на сотнях старых снимков. Но я не видел ни одного фото, сделанного внутри вагона. Кроме одного, на котором моя мама с племянницей едут смотреть ледоход.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Ледоход 1941 года



Никто в те дни не мог предположить, что этот праздник встречи с весенней Волгой будет последним, потом возникнет перерыв на долгих 5 лет.



В 1939 году отец, который уже начал работать на заводе, купил себе новую фотокамеру. До этого, с 1935 года, он снимал старым кассетным аппаратом «Фотокор», который нужно было устанавливать на штативе. Одна стеклянная пластина — один снимок. И вот тут появляется маленькое чудо — в 1937 году в Ленинграде запускается в промышленное производство новый узкопленочный фотоаппарат «Спорт», 36 кадров в одной кассете. Первый в Советском Союзе зеркальный фотоаппарат, и при этом полностью отечественной разработки. В том же 1941 году в связи с началом войны производство аппаратов было прекращено, всего за 4 года было выпущено около 20.000 экземпляров. Наша камера бережно хранится до сих пор.



За 2 месяца до начала войны. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Сам фотограф редко оказывается на снимке, старая пленка хранится нарезанная по три кадра. Фото: Анатолий Грязнов, предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Вновь после долгого перерыва отец взял в руки камеру только в январе 1945 года. Это было связано с рождением старшего сына, речь идет обо мне. И после этого еще долгие 10 лет фотоаппарат «Спорт» служил верой и правдой, практически без поломок. А потом ему на смену пришел аппарат «Киев» с объективом «Юпитер 8». Оптика нового поколения.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Ледоход 1951 года



Весной 1951 года я впервые увидел, как выглядит Волга во время ледохода, когда на Дальнем Устье, на котором я до этого неоднократно бывал, нет ни одной пристани, а вода в реке высоко поднялась и подошла к самому основанию диспетчерской вышки. В этой равнинной местности все здания были одноэтажные, и только диспетчерская вышка возвышалась над остальными сооружениями и была видна издалека. Она появилась после революции, когда все частные пароходные компании были ликвидированы и объединены в единое Волжское объединенное речное пароходство ВОРП (эти загадочные буквы писали на всех спасательных кругах рядом с названием парохода) и олицетворяла собой принципы единого централизованного руководства народным хозяйством. Вышка стояла на крутом волжском берегу недалеко от трамвайной остановки, в том самом месте, где дорога, подойдя к Волге, делает крутой поворот.



В звуковую палитру Дальнего Устья входили пароходные гудки, трамвайные звонки и объявления из репродуктора. Запомнилось одно: «Граждане пассажиры! Через 10 минут от третьей пристани пароход «Ветлужанин» отправится в рейс до Юрино. Мне послышалось «до Юдино», я удивился. Мне объяснили, что Юрино — село на Волге, между Казанью и Горьким. Вот такие полезные объявления приходили из диспетчерской вышки.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым

(продолжение следует)

Валерий Грязнов