«Архитектурному историческому объекту Кукмора нужна серьезная реставрация»

В этом году в здании фабрикантов Родигиных в центре старинного города приступят к реставрации

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Краеведческим музеем Кукморского района

Одну из главных достопримечательностей «российской столицы валенок» — города Кукмора — ждет масштабная реставрация. Речь идет о здании, построенном в купеческом городе Казанской губернии полтора века назад фабрикантами Родигиными, где они оборудовали цеха по изготовлению валенок и другой валяльно-войлочной продукции. В 1995 году на его площадях обосновался Кукморский краеведческий музей, а само строение чуть позже взяли под охрану государства. У памятника архитектуры восстановят фасады и основные конструкции, заодно здание оснастят новыми техническими решениями.

Крыша и окна требуют замены, фасадам нужна реставрация

В этом году Кукмор вновь претендует на грант Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, заявку уже подали. Если проекту «Кукморские витрины» удастся войти в число победителей, у старинного города появится возможность вложить выигранные средства в третий этап ревитализации своего исторического центра.

Историческую часть Кукмора, основанного почти 300 лет назад, начали обновлять в 2021 году на средства выигранного тогда гранта. Старинные улицы Ворошилова и Ленина постепенно превратились в комфортные прогулочные зоны для местных жителей и туристов. Позади уже два этапа реализации проекта.

Своей очереди на реставрацию дождалась и одна из основных городских достопримечательностей — фабрика по изготовлению валенок братьев Родигиных, которое как раз и находится в центре, на ул. Ленина. Здание из кирпича было построено в 1870 году — в нем фабриканты разместили валяльно-войлочные цеха. Поначалу оно было одноэтажным, но через четверть века Родигины решили кардинальным образом изменить фабричное здание — тогда был надстроен второй этаж из кирпича, где они обосновались со своими семьями, а первый этаж приспособили под магазин.

Здание из кирпича было построено в 1870 году — в нем фабриканты разместили валяльно-войлочные цеха. Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

После революции родигинскую фабрику национализировали, а все имущество, в том числе и это здание, где жили купцы, экспроприировали и устроили в нем магазин. После развала СССР, в 1995 году в старинном здании городские власти решили организовать краеведческий музей Кукмора, который с тех пор является собственником здания. Через пару лет строение включили в реестр архитектурных памятников, после чего он попал в план реставрационных работ архитектурных памятников Татарстана на 2000 год по программе республиканского Минкульта «Мирас — Наследие». Однако восстанавливать исторический объект начали только в 2009 году.

— С тех пор здесь ремонт не проводили, и сегодня этому архитектурному историческому объекту Кукмора нужна серьезная реставрация. В некоторых местах прохудилась кровля, вода попадает внутрь помещений. Замены также требуют окна, повреждения имеются и у других конструкций здания, — рассказала «Реальному времени» о текущем состоянии здания директор музея Рамиля Хасанова.

Вполне возможно, что реставраторы зайдут на объект уже этим летом, поскольку проведение работ на территории ОКН строго регламентировано и имеет жесткие требования, в том числе к температурному режиму. Поэтому чаще всего к восстановлению исторических объектов приступают в теплое время года, отмечает Хасанова.



На время проведения ремонтно-восстановительных работ старинное сооружение, где базируется музей, будет закрыто для посетителей. Как пояснила его руководитель, музейный фонд на время планируется перебазировать в другое здание. Однако часть экспонатов все же будет доступна, подчеркнула Рамиля Хасанова: «Мы планируем организовать выездные выставки в детские лагеря, парки Кукмора, чтобы на время ремонта не лишать горожан, гостей города, туристов возможности познакомиться с нашей историей».

Состояние ОКН — ограничено-работоспособное

Состояние архитектурной достопримечательности Кукмора ранее изучили реставраторы, инженеры-строители и другие эксперты. После чего на основе полученных результатов авторский коллектив «Татинвестгражданпроекта» разработал проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Валяльная фабрика Родигиных», выполненную по заказу республиканского «Главстроя». На создание проекта из бюджета республики было выделено 3,1 млн рублей. Проект уже прошел государственную историко-культурную экспертизу, получил положительное заключение.

Во время обследования здания эксперты выявили в стенах грибы с аллергенными, биоразрушающими и целлюлозолитическими свойствами. Специалисты дали рекомендации, как с ними справиться. В целом техническое состояние строительных конструкций объекта признали ограничено работоспособным. Исключением стал навес над входом, который находится в аварийном состоянии, поэтому будет заменен. Также обнаружены изъяны у фундамента, повреждения кирпичной кладки фасадов, разрушение водосточной системы, негерметичность кровли и прочие дефекты.

В итоге архитектурный памятник с полуторавековой историей ждет достаточно внушительный объем реставрационных и ремонтных работ. В рамках эскизного проекта реставрации его разработчики предложили восстановить исторический облик здания с сохранением всех подлинных элементов и исторически сложившегося объемно-планировочного решения этого ОКН. На первом этаже обустроят зону кассы, выставочные залы и санузлы, в том числе для инвалидов. На втором — разместятся офисные помещения, выставочный зал.

На первом этаже обустроят зону кассы, выставочные залы. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Краеведческим музеем Кукморского района

Также восстановят отделочный слой фасадов, проведут очистку поверхности кирпичной кладки цокольного этажа, инъецирование трещин кирпичной кладки стен, вычинку и докомпановку фрагментарно разрушенных участков стен, антисептирование кирпичной кладки. Помимо этого заменят окна, жестяную кровлю поменяют на железную.

Для организации туристического потока с ул. Ленина построят новый тамбур, а чтобы музей могли свободно посещать инвалиды, будут расширены проемы, возведенные в рамках предыдущей реставрации. Обновление коснется и внутренних помещений: подрядчики выполнят их перепланировку, плюс расширят дверные проемы, установят новые двери, поменяют напольное покрытие, следом — косметический ремонт. Обновят в здании и все инженерные коммуникации — системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, сети связи. В списке — более 20 видов работ.

Добровольно-принудительно передали фабрику новой власти

Негласный статус Кукмора, как российской столицы валенок, заслужен им на протяжении веков. По предположению историков, валяльщики обуви в Казанской губернии были уже в пореформенный ее период, однако в те времена валенки не были для них главным источником дохода.

В архивных отчетах и печатных изданиях того времени отсутствуют упоминания о том, что в губернии изготавливались валенки. Но все же в памятных книжках Казанской губернии есть упоминания о ремесленниках, занимавшихся шерстобитным промыслом. Именно они, считают исследователи, стояли у истоков валяльного дела — они не только распучивали шерсть с помощью примитивных инструментов, делая её пригодной для прядения, валяния войлоков для разных нужд, но и начали изготавливать обувь валяным способом.

Негласный статус Кукмора, как российской столицы валенок, заслужен им на протяжении веков. Фото: Илья Репин/ realnoevremya.ru

Хотя мастера-валяльщики ревниво охраняли секреты своего ремесла, спустя какое-то время валяние валенок стало распространяться повсеместно. Существует даже предание о том, что кукморцы переняли секреты мастерства у крестьян Кукарской волости Вятской губернии, а те научились катать сапоги у костромских мастеров. Кукарские валенки славились высоким качеством, поэтому под таким же названием выпускались на фабриках небольшого купеческого города. В дореволюционном Кукморе действовали три крупных валяльно-войлочных фабрики. Фабрика Комаровых ежедневно производила 300—400 пар валяной обуви, в цехах Вавилова изготавливали по 200 пар в день, у братьев Родигиных — 200—250 пар.

Семейное дело фабрикантов Ивана и Михаила Родыгиных считалось главным конкурентом братьев Комаровых. Их фабрика располагалась в трех верстах от Кукмора, в деревне Жилой Рудник. Поначалу братья владели небольшой мастерской по производству валенок, но вскоре отстроили фабричные корпуса по обе стороны шоссейной дороги в Кукморе. Ивану Родигину и трем его сыновьям принадлежали корпуса современной «Кукморской швейной фабрики», а Михаилу — жилой дом и производственные корпуса, где в настоящее время располагается общежитие. В год производство «Товарищества братьев Родыгиных» выпускало продукции на несколько сотен тысяч рублей, а на фабрике трудились порядка 750 человек. До 1917 года валяльно-войлочная фабрика купцов Родигиных считалась вторым по значению предприятием не только в родном городе, но и в Казанской губернии.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Краеведческим музеем Кукморского района

После революции и последовавших за ней мародерства и погромов, устроенных рабочими в фабричных корпусах, кукморские фабриканты добровольно-принудительно передали свое дело новой власти. Советы присвоили каждому строению порядковый номер: родовой дом братьев Комаровых и фабричные корпуса во дворе — №1, фабричные корпуса — №2, фабрика братьев Родыгиных — №3, хозяйство Вавиловых — №4 — эти условные обозначения у исторических здания сохранились до сих пор.

В 1917 году все кукморские фабрики, выпускающие валяную обувь, объединили. Через 5 лет национализированное производство переименовали в «Красный текстильщик». В годы Великой Отечественной войны фабрика отправила на фронт 1,5 миллиона пар валенок и отреставрировала 6 миллионов пар, прибывших с передовой. В послевоенные годы предприятие обеспечивало валенками около трети населения СССР.