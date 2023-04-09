В Татарстане подготовят проектную документацию для реставрации валяльной фабрики Родигиных
Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят 3,1 млн рублей на разработку проектной документации для реставрации одного из объектов культурного наследия республики. Речь идет о «Валяльной фабрике Родигиных» (1870-е годы), расположенной в Кукморе по улице Ленина, 8. Выполнить работы планируется до 30 сентября текущего года.
Работа подрядчика будет проходить в три этапа: разработка самого проекта за 1,9 млн рублей, плана реставрации — 996 тысяч рублей, а также историко-культурная экспертиза — 142 тысячи рублей. В конечном итоге исполнитель должен будет предоставить «Главинвестстрою» эскизный дизайн-проект, учитывающий музеи и выставочные залы, а также сметы и рабочие чертежи.
Напомним, в конце февраля «Реальное время» рассказывало, что власти республики искали подрядчика для проведения комплекса работ по обнаружению и устранению трещин в здании цехов на этой самой фабрике. Стоимость данной услуги оценивалась в 9,9 млн рублей.
Стоит отметить, что Кукморский район Татарстана является центром производства войлочных изделий России. Кустарное производство валенок в этом месте началось еще с середины XIX столетия. Промышленное же производство открылось в Кукморе в 1867 году. «Товарищество Родигиных» было основано купцом Михаилом Родыгиным еще в 1863 году — на волне социально-экономических реформ. По своему значению предприятие занимало ведущее место в крае.
Кукморская фабрика валяной обуви была создана на базе двух предприятий частного владения: торгового дома «Братья Комаровы» фабрики валяной и бурочной обуви и фабрики «Братья Родыгины». До революции она являлась одной из крупнейших в стране. Как утверждают некоторые историки, продукцией этой фабрики пользовались даже члены императорской семьи.
В 1917-м году все предприятия выпускающие валяную обувь, объединились в одну фабрику. Хозяин торгового дома передал фабрику представителям новой власти и поселился в Казани. В 1922-м национализированное производство переименовывают в «Красный текстильщик». За 1941—1945 годы фабрика дала фронту 1,5 миллиона пар валенок. Кроме того, коллектив фабрики отреставрировал 6 миллионов пар валяной обуви, прибывшей с фронтов Великой Отечественной войны. В послевоенные годы предприятие обеспечивало около 30% жителей СССР валенками.
Напомним, в этом году в Кукморе продолжат проект ревитализации центральных улиц Ленина и Ворошилова. Согласно проекту «Кукморские витрины», который выиграл грант Всероссийского конкурса малых городов, основной фронт работ пройдет вдоль знаковых исторических объектов. Валяльная фабрика попадает в их число. Подробнее — в материале «Реального времени».
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