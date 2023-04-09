В Татарстане подготовят проектную документацию для реставрации валяльной фабрики Родигиных

Фото: администрация Кукморского района

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят 3,1 млн рублей на разработку проектной документации для реставрации одного из объектов культурного наследия республики. Речь идет о «Валяльной фабрике Родигиных» (1870-е годы), расположенной в Кукморе по улице Ленина, 8. Выполнить работы планируется до 30 сентября текущего года.

Работа подрядчика будет проходить в три этапа: разработка самого проекта за 1,9 млн рублей, плана реставрации — 996 тысяч рублей, а также историко-культурная экспертиза — 142 тысячи рублей. В конечном итоге исполнитель должен будет предоставить «Главинвестстрою» эскизный дизайн-проект, учитывающий музеи и выставочные залы, а также сметы и рабочие чертежи.

Напомним, в конце февраля «Реальное время» рассказывало, что власти республики искали подрядчика для проведения комплекса работ по обнаружению и устранению трещин в здании цехов на этой самой фабрике. Стоимость данной услуги оценивалась в 9,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Стоит отметить, что Кукморский район Татарстана является центром производства войлочных изделий России. Кустарное производство валенок в этом месте началось еще с середины XIX столетия. Промышленное же производство открылось в Кукморе в 1867 году. «Товарищество Родигиных» было основано купцом Михаилом Родыгиным еще в 1863 году — на волне социально-экономических реформ. По своему значению предприятие занимало ведущее место в крае.

Кукморская фабрика валяной обуви была создана на базе двух предприятий частного владения: торгового дома «Братья Комаровы» фабрики валяной и бурочной обуви и фабрики «Братья Родыгины». До революции она являлась одной из крупнейших в стране. Как утверждают некоторые историки, продукцией этой фабрики пользовались даже члены императорской семьи.

Фото: из архивов Кукморского валяльно-войлочного комбината

В 1917-м году все предприятия выпускающие валяную обувь, объединились в одну фабрику. Хозяин торгового дома передал фабрику представителям новой власти и поселился в Казани. В 1922-м национализированное производство переименовывают в «Красный текстильщик». За 1941—1945 годы фабрика дала фронту 1,5 миллиона пар валенок. Кроме того, коллектив фабрики отреставрировал 6 миллионов пар валяной обуви, прибывшей с фронтов Великой Отечественной войны. В послевоенные годы предприятие обеспечивало около 30% жителей СССР валенками.

Напомним, в этом году в Кукморе продолжат проект ревитализации центральных улиц Ленина и Ворошилова. Согласно проекту «Кукморские витрины», который выиграл грант Всероссийского конкурса малых городов, основной фронт работ пройдет вдоль знаковых исторических объектов. Валяльная фабрика попадает в их число. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин