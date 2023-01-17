«Кукморские витрины» вдохнут вторую жизнь в центр города

В районе надеются, что с восстановлением старинных центральных улиц новые общественные пространства привлекут больше туристов

Фото: скриншот эскизного проекта/ park.tatar

В этом году в Кукморе продолжат проект ревитализации центральных улиц Ленина и Ворошилова. Согласно проекту «Кукморские витрины», который выиграл грант Всероссийского конкурса малых городов, основной фронт работ пройдет вдоль знаковых исторических объектов. Это построенные более 150 лет назад три здания, где до революции действовала крупнейшая в стране валяльная фабрика братьев Родигиных, обувавшая даже членов императорского дома. Проект благоустройства этой территории получил положительное заключение госэкспертизы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Крупнейшая валяльная фабрика в дореволюционной России

Проект «Кукморские витрины» по ревитализации (восстановлению, дословно — возвращению к жизни, — прим. ред.) центральных улиц города, Ворошилова и Ленина, получил положительное заключение экспертов. Без их одобрения дальнейшая работа по развитию этих общественных пространств была бы невозможной.

Главная цель, которую преследуют реставраторы, историки и архитекторы, — изучить проектную документацию и оценить, какое воздействие могут оказать предстоящие строительные и земляные работы на старинные особняки. К объектам культурного наследия здесь относятся два исторических здания валяльной фабрики, построенных в центре Кукмора в 1870-х годах купцами Родигиными. У знаменитой до революции фирмы был свой торговый знак — изображенный на черном треугольнике золотой ключ, который можно встретить во многих документах прошлого. Здание на ул. Ленина, 8 сегодня занимает Кукморский краеведческий музей — это памятник промышленной архитектуры в стиле «кирпичной эклектики».

Второе фабричное здание на ул. Ленина, 12 также входит в реестр ОКН регионального значения, а 10-й дом считается вновь выявленным объектом культурного наследия.

В непосредственной близости от исторических зданий будут проводить работы по благоустройству. Фото: предоставлено администрацией Кукморского района

Изучив все материалы, эксперт пришел к выводу, что предусмотренные проектом работы по благоустройству центра Кукмора хоть и пройдут в непосредственной близости, буквально в 6 метрах, не навредят памятникам. Проектная документация получила положительное заключение ГИКЭ.

С учетом близости исторических зданий все работы будут проводиться с использованием малогабаритной техники и ручным способом. Несмотря на это, эксперт рекомендовал строителям проводить периодический мониторинг состояния сооружений, и в случае обнаружения серьезных повреждений, которые могут повлиять на несущую способность ОКН, незамедлительно сообщить об этом.

Главная цель проекта «Кукморские витрины» — вдохнуть жизнь в улицы Ворошилова и Ленина. Фото: предоставлено администрацией Кукморского района

Для создания целостного дизайн-кода и комфортной городской среды

Кукмор — небольшой городок на севере республики, до 2017 года он носил статус поселка городского типа, сегодня здесь проживают порядка 18 тысяч человек. В составе Казанской губернии он появился в 1741 году, был основан на территории татарской деревни Таишево. Правда, сначала там нашли залежи медных руд, затем казанский купец Семен Иноземцев построил там медеплавильный завод, и только потом его работники обосновали поселение — завод Кукмор, или Таишевский завод.

В 2021 году проект по ревитализации центра Кукмора вместе еще с пятью проектами от Татарстана стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Сумма грантов, полученных городами республики, превысила 376 млн рублей, из них 50 млн рублей достались татарстанской столице валенок.

Перед этим проект, созданный при участии большой команды архитекторов, дизайнеров, общественников, различных экспертов, прошел публичное обсуждение и получил поддержку жителей города. Авторы «Кукморских витрин» хотят вдохнуть жизнь в старинные улицы Ворошилова и Ленина, сделать их более безопасными и комфортными для местных жителей и туристов. «Это создание целостного дизайн-кода на улице. Айдентика проекта способна связать между собой пространства вдоль улицы и вместе с тем подчеркнуть уникальность города за счет репрезентации его культурного кода, выведенного из сильной исторической промышленной базы Кукмора», — отмечали они на старте проекта.

Фото: предоставлено администрацией Кукморского района

По замыслу обновленные улицы образуют своеобразную витрину города, подчеркнув тем самым особенность Кукмора — наличие уникальных действующих производств по изготовлению валяльно-войлочной продукции, сохранившихся с дореволюционного периода. Кроме того, ожидается, что после реновации в центре города снизится уровень шума от машин, поскольку площади автодорог и стоянок для машин сократятся, следом упадет транспортная загруженность и улучшится состояние воздуха, а благодаря обустройству современных пешеходных переходов сократится аварийность на дорогах.

По проекту главную городскую улицу украсят не только современные авто-, вело- и пешеходные дороги — здесь обустроят газоны и клумбы, установят современные светодиодные уличные светильники и различные малые архитектурные формы, что сделает главную улицу центром притяжения для горожан и гостей Кукмора.

Процесс благоустройства центра города стартовал прошлым летом, сейчас строители выходят на второй этап работ.

— Мы реализовали первый этап проекта по благоустройству центра: привели в порядок территорию протяженностью 270 метров, плюс к этому скверик в Ленинском саду. Была уложена брусчатка, на части автодороги заменили асфальт, обустроили дорожки для велосипедистов. Сократили площадь автостоянок, создав тем самым условия для пешеходов. Вторую очередь проекта продолжим в этом году. В этот раз протяженность участка будет несколько меньше прошлогоднего, примерно в два раза: уложим брусчатку, завершим замену дорожного покрытия на автодороге и, кроме того, установим на этой улице различные арт-объекты, — рассказал «Реальному времени» и.о. руководителя исполкома Кукмора Ринат Хайруллин.

Предполагается и третий этап по созданию в Кукморе комфортной городской среды. Средства на это городские власти вновь планируют получить за счет участия в федеральном конкурсе. Если победа обойдет стороной, отметил Хайруллин, то прекращать процесс благоустройства все равно не будут — будут искать другие источники финансирования.

Валенки от Родигиных носили жители разных губерний и царская семья

Валяльно-войлочная фабрика купцов Родигиных была построена в 1870-х годах и считалась вторым по значению предприятием не только в Кукморе, но и в Казанской губернии вплоть до революции, уступая лишь своим соседям-конкурентам — валяльной фабрике братьев Комаровых, где до сих производят знаменитые кукморские валенки.

Мощности валяльной фабрики Родигиных постоянно росли, как и спрос на ее продукцию. Валенки из Кукмора продавали не только в Казанской и соседних губерниях: Вятской, Уфимской, Симбирской — их носили по всей России, и даже члены царской семьи. Продукция Родигиных получила золотые медали качества на двух всероссийских и международной выставках — в 1905—1906 годах.

Фото: vk.com/club23033727

Старинное здание — одна из главных достопримечательностей города. Фото: предоставлено администрацией Кукморского района

В доме по ул. Ленина, 8 прежде действовал один из цехов фабрики. Старинное здание — одна из главных достопримечательностей города. После революции и экспроприации имущества здесь обустроили магазин, который позже передали под музей. В этом и следующем году в рамках федерального проекта «Культурная среда» в здании проведут ремонт и реставрацию.

Судьба двух соседних фабричных строений, на ул. Ленина, 10 и 12, городскими властями пока окончательно не определена.

— После октябрьских событий 1917 года эти здания отдали под общежитие для работников валяльно-войлочного комбината. Но во время Великой Отечественной войны в них снова стали делать валенки, для нужд фронта. Потом опять заселили работников. Уже в наши дни одно из зданий по причине аварийного состояния в рамках республиканской программы расселили, а само строение законсервировали. Но в перспективе город планирует отреставрировать и эти исторические объекты, — поделилась с «Реальным временем» директор Дома дружбы народов Кукмора и общественный деятель Гульнара Гареева.

В годы Великой Отечественной войны в этих зданиях снова стали делать валенки, для нужд фронта. Фото: vk.com/club23033727