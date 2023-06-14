«Если бы отвез домой, я бы умерла»: водитель такси спас пассажирку в Набережных Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Села в такси, чтобы добраться домой за город, но в итоге попала в больницу 27-летняя жительница Набережных Челнов. Как рассказала девушка «Реальному времени», в дороге у нее случился приступ, как потом выяснили медики, это был инсульт. Все могло закончиться плачевно, если бы водитель такси не принял экстренные меры по спасению и не помог пассажирке. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В такси села в нормальном состоянии»

— Я ехала домой. В такси села в нормальном состоянии, просто у меня болела голова. В пути мне резко стало плохо, пропало зрение. Оно сузилось, некоторые предметы я видела наполовину. Пыталась себя успокоить, но потом, читая разные вывески за окном, поняла, что неправильно их читаю. Я сама понимала, что читаю их непонятно. Потом попыталась выговорить какое-то слово, но у меня уже не получилось, — вспоминает молодая жительница автограда Екатерина (имя изменено) в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

В тот день у Екатерины во время поездки случился инсульт — диагноз позднее поставят медики. Если бы не предприимчивость водителя такси Айдара, который быстро принял необходимые меры, история могла закончиться плачевно.

В тот день у Екатерины во время поездки случился инсульт — диагноз позднее поставят медики. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам пассажирки, после того как ей стало плохо, она дотронулась до плеча водителя, и тот понял, в чем дело.

— Он сразу как-то понял, что со мной что-то случилось, хотя мог подумать, что я, например, пьяная. Но нет, — отметила девушка.

После этого Айдар остановил машину, пересадил девушку на переднее сиденье в удобное положение и отправился в ближайшую больницу, где Екатерину уже положили в реанимацию и оказали медицинскую помощь.

— Дома я живу одна. Если бы отвез домой, я бы умерла, потому что самостоятельно вызвать скорую уже не смогла бы, — рассказала пассажирка, — Вместо этого он сам отвез меня в больницу, дождался, когда меня отвезут в реанимацию, и уехал.

Единственное, что беспокоит челнинку — она так и не смогла поблагодарить своего спасителя. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Позже медики установили, что в шейном отделе пациентки оторвался тромб, и кровь перестала поступать в мозг. Девушке своевременно оказали медицинскую помощь, и сейчас она уже восстанавливается, проходит реабилитацию. Врачи, по ее словам, говорят, что она полностью поправится:

— Прогнозы хорошие, потому что он смог вовремя меня довезти. У меня случился ишемический инсульт, и если бы он не успел довезти меня так быстро, то они бы уже не смогли особо помочь.

Единственное, что беспокоит челнинку — она так и не смогла поблагодарить своего спасителя. В «Яндекс.Такси», где работает Айдар, согласно правилам, не могут предоставить личный номер сотрудника. Через редакцию «Реального времени» девушка выражает водителю свою искреннюю признательность.

Как помочь человеку с инсультом?

Кстати, это не первый случай, когда таксисты спасают кого-то на работе. Так, в Москве осенью прошлого года водитель такси во время поездки с клиентом распознал инсульт у другого водителя и смог вовремя вызвать ему скорую помощь. В тот же период екатеринбургский таксист спас заблудившегося в лесу и пережившего инсульт пенсионера.

Чтобы в экстренной ситуации не растеряться и суметь спасти жизнь человеку, МЧС России создало памятку для распознания инсульта.

К признакам приступа относятся внезапная слабость и онемение в руке или ноге, нарушение речи и ее понимания, нарушение координации, что, кстати, похоже на алкогольное опьянение. Кроме того, больной может ощущать острую головную боль и тошноту.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для распознания инсульта существует правило «УЗП: улыбнись — заговори — подними». При подозрении на этот недуг нужно попросить пострадавшего улыбнуться. Обратите внимание, искривляется ли при этом его рот. Далее попросите его заговорить. Если человек здоров, он должен выговорить связно хотя бы одно предложение. Затем попросите поднять руки. У человека с инсультом они поднимутся на разную высоту.

Если человек не смог выполнить хотя бы одно из этих действий, то, скорее всего, у него инсульт.

Для оказания первой помощи пострадавшему необходимо:

вызвать скорую помощь,

помочь принять ему удобное положение,

следить за тем, находится ли пострадавший в сознании и нормально ли дышит,

оказывать психологическую помощь.

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