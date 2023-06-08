«Доля премиума упала втрое»: обзор рынка премиальных автомобилей

В сегмент продаж премиальных автомобилей ворвался китайский FAW. Продажи Mercedes и BMW сокращаются

Уход ведущих мировых брендов с российского рынка обрушил сегмент премиальных автомобилей. Продажи Mercedes S-Klasse и BMW 7er-Reihe держатся лишь на старых запасах и параллельном импорте. В тройку популярных премиум-моделей уже ворвался Hongqi E HS9 от китайского концерна FAW. Какие регионы сегодня лидируют по покупкам премиальных автомобилей, готовы ли состоятельные россияне пересесть на автопром из Поднебесной и какие модели покупали в апреле 2023 года — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Рынок премиум автомобилей сдулся под гнетом санкций. В апреле в Татарстане было продано всего пять автомобилей сегментов F и S — или на один автомобиль меньше, чем в апреле 2022 года. Татарстан чуть не вылетел из «десятки» региональных авторынков, лидирующих в продажах автомобилей премиум-класса. В первой тройке в апреле — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Республику опередили Краснодарский край, Калининградская и Ростовская области, Красноярский край, а также Свердловская и Самарская области.

В Москве было продано 168 премиальных авто (минус 26 к апрелю 2022 года), в Московской области — 36 (плюс 18 в сравнении с апрелем 2022 года), в Санкт-Петербурге — 36 (минус 11 автомобилей). Продажи премиальных авто выросли в апреле в Краснодарском крае (+4), Ростовской (+4) и Самарской областях (+1) и Красноярском крае (+3 автомобиля).



Лидируют по продажам такие премиум-модели, как Mercedes S-Klasse (продан 91 автомобиль в апреле 2023-го), BMW 7er-Reihe (33 авто) и Hongqi E HS9 (33 автомобиля) от китайского концерна FAW. При этом если продажи Mercedes S-Klasse и BMW 7er-Reihe сократились, то китайский концерн наращивает свое присутствие на российском рынке.

В апреле выросли продажи моделей Dodge Challenger, Audi A8, Kia K9, Ford Mustang и Mercedes EQS. Сократились — Porsche Taycan и Genesis G90.

Премиальный сегмент показал самое большое снижение

В сегменте, объединяющем по статистике F-сегмент (автомобили длиной более 5,1 м и высотой менее 1,6 м) и S-сегмент (спорткары и суперкары), продажи автомобилей в апреле 2023 года упали, по данным «Автостат Инфо», относительно апреля 2022 года на 2% — с 351 до 344 единиц.



«Из общих продаж на авторынке страны за январь — апрель 2023 года (всего 245,5 тысячи легковых автомобилей) на долю премиального сегмента пришлось лишь 1 083 единицы, — уточняет Александр Климнов, эксперт «Автостат Инфо». — А это составляет лишь 0,44% от всех продаж. При этом объем оборота в сегменте премиальных авто составил 20,6 млрд рублей (или долю в 2,3%) от оборота всего российского авторынка — 908,6 млрд рублей.

Премиальный сегмент, по оценкам «Автостат Инфо», за последний год показал самое большое снижение из-за ухода с рынка всех ведущих европейских и японских брендов, а также вследствие запрета на прямой экспорт дорогих машин в РФ из США, Евросоюза и Японии.



Доля премиум-сегмента упала втрое

По данным агентства «Автостат», за четыре месяца 2023 года в России было продано почти 9 тысяч новых премиальных автомобилей — это на 68% меньше, чем за тот же период прошлого года.



«Весь рынок за это время снизился на 15%, поэтому доля премиум-сегмента упала примерно втрое — с 9,5% до 3,6%. Естественно, это произошло из-за ухода ведущих мировых брендов с российского рынка, которые поставляли премиальные машины в нашу страну. Сейчас они в основном поставляются путем параллельного импорта. Возможно, у дилеров еще остались кое-какие запасы с прошлого года», — предполагает Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат».

Альтернативой премиальным автомобилям могут служить китайские — в КНР есть компании, которые их производят. «Думаю, что часть российских клиентов премиум-сегмента рассмотрит этот вариант. Те же, кого это не устраивает, всегда могут воспользоваться параллельным импортом — думаю, для этого у них достаточно финансовых средств, — считает Тимерханов. — Не хочу никого обидеть, но почему-то вспомнилось крылатое выражение: «Понты дороже денег».

2023 год внес ясность



«В 2022 году ситуация была не до конца понятна как дилерам, так и клиентам. Больше всего вопросов вызывало дальнейшее взаимодействие с брендами недружественных стран. Кроме того, были проблемы с сервисным обслуживанием и параллельным импортом — из-за недостаточного количества информации о логистических цепочках, изменений в законодательстве и отсутствия прямых партнеров, поскольку ранее мы всегда работали с дистрибьютерами напрямую, — рассказал Алексей Тарасов, бренд-директор Tank, Exeed, Voyah, Toyota, Mercedes-Benz, «КАН Авто Эксперт Premium». — 2023 год внес ясность и ответил на все эти вопросы. Теперь и мы, и наши клиенты живем в полном понимании происходящего».

«Важно понимать, что в некоторых случаях просто изменилась форма взаимодействия клиента с представителями бренда. Например, премиальный бренд Cadillac действительно покинул российский рынок, прекратив исполнение взятых на себя гарантийных обязательств и распустив сотрудников офиса. Все остальные бренды сохраняют свое присутствие в той или иной форме, — рассказал Тарасов. — Если говорить о европейских автомобильных компаниях, которые представляет «КАН Авто», то, например, у Mercedes-Benz сменился бенефициар. Раньше это была немецкая компания Daimler, теперь ей на смену пришла российская группа компаний «Автодом».



Для клиентов это, по словам Тарасова, малозаметное изменение, поскольку Mercedes-Benz исправно выполняет взятые на себя гарантийные обязательства, обеспечивает дилеров запасными частями и предлагает поставку автомобилей.

Отношение к китайскому автопрому меняется: «В 2022 году мы наблюдали, что часть наших клиентов очень недоверчиво относилась к китайскому премиум-сегменту, считая, что в этой категории могут доминировать только немецкие и японские производители, — поделился он. — Спустя год мы видим изменения в потребительских предпочтениях».

Сегодня по продажам авто китайских премиум-брендов Tank, Exeed, Voyah, Toyota «КАН Авто» видит ежемесячное увеличение спроса и рост потребительского интереса. Автомобили фирмы Tank уже были замечены в кортеже президента РФ.

«Китайский премиальный сегмент может предложить автомобили по более низким ценам благодаря официальным поставкам. Параллельный импорт же таит много опасностей», — предупреждает он. Эксперт рекомендует работать только с проверенными поставщиками, потому что на этом рынке много мошенников и неквалифицированных игроков, которые не всегда могут выполнить взятые на себя обязательства.

«КАН Авто» сегодня специализируется на Mercedes-Benz, Toyota и Lexus, но привозит и другие премиальные бренды — Audi, BMW, Zeekr, Lynk & Co, Hongqi. «На текущий момент мы не испытываем дефицита ни по одному из брендов. Найти можно даже более редкие и дорогие модели, которые мы привозим поштучно, вопрос будет только в цене», — отмечает он.

Тарасов уверен, что автомобильный рынок России будет сильно расти из-за накопления большого отложенного спроса.



На смену лидеров продаж может уйти несколько лет

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ в январе — марте 2023 года в России было реализовано 179 автомобилей марки Toyota (за аналогичный период 2022 года — 16 925); автомобилей Mercedes-Benz — 184 (6 919 штук); Audi — 135 (2 357); BMW — 139 (8 414); Lexus — 11 (1 676); Honda — 9 (268).

«Многие автопроизводители прекратили работу в стране и перестали поставлять продукцию, продажи многих марок осуществлялись благодаря прежним запасам. Поставки автомобилей премиальных марок в рамках параллельного импорта пока только налаживаются, что влияет на цены, но спрос на такие автомобили в стране по-прежнему существует, потребители хорошо знают эти марки и выбирают именно их, — говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». — Поставки автомобилей с пробегом премиальных марок в страну осложняются введенными ограничениями, в первую очередь связанными с транспортом, изменением маршрутов поставок».

«Новые автопроизводители, которые выводят на российский рынок свою продукцию, в том числе и премиального класса, постепенно активизируются здесь, но на то, чтобы увеличить продажи, им потребуется время. Потребители знают об их автомобилях очень мало, здесь не создана полноценная сбытовая и сервисная сеть, не всегда есть привлекательные финансовые условия для приобретения, все это отражается на объемах продаж», — считает Баранов.

Стоимость автомобилей новых иностранных производителей также высока как из-за того, что они только начинают работу здесь, так и из-за колебаний курсов валют, отмечает он. Влияет и стоимость транспортировки автомобилей из других стран в Россию: «В результате стоимость новых партий автомобилей может быть на 8—18% больше, чем раньше», — говорит эксперт.

Премиальные автомобили будут по-прежнему востребованы на отечественном автомобильном рынке, и, хотя марок будет больше, наибольшим спросом будут пользоваться автомобили хорошо известных производителей, а на смену лидеров продаж, по его мнению, может уйти несколько лет.